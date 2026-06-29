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Volkswagen е в много тежко положение: какво ще се случи с немския концерн?

Volkswagen е в много тежко положение: какво ще се случи с немския концерн?

29 Юни, 2026 10:56 2 007 34

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Три сценария за бъдещето

Volkswagen е в много тежко положение: какво ще се случи с немския концерн? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен локомотив Volkswagen се намира в безпрецедентна буря, която заплашва да пренареди из основи глобалната индустрия. Някогашният символ на европейското икономическо чудо днес е изправен пред жесток троен удар – срив в продажбите, главоломно растящи производствени разходи и агресивна инвазия от страна на азиатските брандове. Ситуацията в централата във Волфсбург отдавна е преминала фазата на типичния корпоративен песимизъм и граничи с открита паника, тъй като гигантът изглежда бе хванат напълно неподготвен от собствения си досегашен успех.

За да спре кървенето, концернът стартира най-мащабното и болезнено преструктуриране в своята история. Планът предвижда свиване на глобалния производствен капацитет в Европа и Китай с цели 2 милиона превозни средства. Това неизбежно е обвързано с масови съкращения на персонал, които в момента се договарят със синдикатите. Прогнозите сочат, че до края на 2026 година от компанията ще си тръгнат 19 000 служители, а до 2030 година работната сила на марката Volkswagen в Германия ще се стопи до 135 000 души, което означава заличаването на до 50 000 работни места в рамките на цялата група. Според вътрешни разчети, тези драстични мерки трябва да спестяват по около 1,5 милиарда евро на година, но социалната цена ще бъде огромна.

Голямата трагедия за концерна се разиграва на двата най-важни външни пазара – Китай и Северна Америка. В Поднебесната империя, където Volkswagen доминираше безапелационно в продължение на четвърт век, германците бяха безцеремонно детронирани от BYD и Geely. Младото поколение китайски купувачи вече гледа на емблемата VW като на ретроградна „майчинска марка“, лишена от технологичен блясък. Резултатът е меко казано катастрофален: през първото тримесечие на 2026 година продажбите на електрически модели от гамата ID в Китай се сринаха с шокиращите 64%. Стратегията „в Китай, за Китай“, включваща 20 нови локални модела, изглежда закъсняла, а спасяването на позициите – илюзорно.

Отвъд Океана положението е още по-мрачно. В Северна Америка търсенето на батерийни превозни средства с германско лого пропадна с 80%, като флагманът ID.4 се оказа пълен пазарен аутсайдер. Огромният стратегически гаф на мениджмънтa обаче се крие в пълното игнориране на хибридните технологии за американския пазар. Докато конкурентите трупат милиардни печалби от бензиново-електрически модификации, Volkswagen няма нито едно хибридно предложение в САЩ, залагайки всичко на картата на чистата електрификация – грешка, която сега се признава официално.

Глобалният геополитически натиск също затяга примката около Волфсбург. Огромният търговски дефицит между Европейския съюз и Китай, надхвърлящ един милиард евро на ден, принуди Брюксел да наложи тежки мита за азиатския внос. Въпреки че Германия гласува против тези налози от страх за реваншистки мерки срещу нейните луксозни марки, решението е факт. Сега Volkswagen рискува окончателно да изгуби нискобюджетния сегмент в Европа, тъй като не разполага с достъпни алтернативи, които да се противопоставят на евтините далекоизточни алтернативи в диапазона под 15 000 евро.

Пред германския мастодонт се очертават няколко възможни пътя

Базовият сценарий е болезнена, но устойчива трансформация. Volkswagen вече стартира най-голямото преструктуриране в историята си: 19 000 работни места ще бъдат съкратени до края на 2026 година, 28 000 в рамките на марката VW до 2030-а и до 50 000 в цялата немска група. Производственият капацитет в Европа и Китай ще бъде намален с 2 милиона бройки.

Продуктовата стратегия също се променя. Концернът призна грешката да разчита изключително на електрически превозни средства и сега се фокусира върху хибриди и достъпни електрически превозни средства. До 2027 г. са обявени над 30 нови модела. Според експерта компанията ще оцелее, но ще загуби статута си на безспорен лидер – ще стане по-малка, но по-устойчива.

Най-лошият сценарий прогнозира по-нататъшно ерозиране на бизнеса. През декември 2025 година заводът в Дрезден затвори – първото спиране на производството в Германия от 88 години насам. Съдбата на завода в Оснабрюк, в който работят 2300 души, също е под въпрос: производството на T-Roc ще приключи през 2027-а, а все още няма наследник за модела.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    57 2 Отговор
    Volkswagen е в много тежко положение: какво ще се случи с немския концерн?

    Еми каквото се случва с цяла Германия.
    Циганизация!!!!!

    11:00 29.06.2026

  • 2 МПС

    26 5 Отговор
    Най-накрая фалит

    11:06 29.06.2026

  • 3 Проблем

    44 1 Отговор
    Спряха да правят надеждни автомобили ивдигнаха цените си.
    Клиентите гласуват с портфейла си.

    11:08 29.06.2026

  • 4 млад еврас

    48 1 Отговор
    Даааа ама няма да е само фолцваген, скоро и другите ще го последват, мерцедес и БМВ също съкращават хора и спират поръчките към външни фирми, скоро градовете производители ще последват съдбата на Детройт. Урсулите ви спасиха хахахахаха, благодарете им.

    Коментиран от #27, #28, #30

    11:10 29.06.2026

  • 5 гост

    31 0 Отговор
    Нормално направиха цените на колите двойно никой не ги купува

    11:14 29.06.2026

  • 6 ЕСССР

    37 1 Отговор
    Другарката Урсула, ще го довърши с лопатата да не се мъчи!

    11:16 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Къде са евтините руски ресурси?

    36 2 Отговор
    Още един пакет антируски санкции и ше се оправят..хаха..

    11:18 29.06.2026

  • 9 зелена еуглена

    19 0 Отговор
    Евpoджeндитата защо непси купеват фолцваген, да подпомогнат малко производството в ЕССР?! Само на тротинетки ли ще я карат?!

    11:18 29.06.2026

  • 10 1984

    28 0 Отговор
    Е защо така бе... Нали събрахте най-добрите инжИнери от джунглите на Африка и от арабските пущиняци? Сега пък - фалит. Я се стегнете, можете по-добре!

    11:20 29.06.2026

  • 11 КогатоПлащахмеТеДаЛежат

    10 2 Отговор
    Дълги години работхме на минимална заплата за да се изхранва този концерн ... е приключи и този бизнес: да възпитаваш мързеливи немци, защото в България - някой работил за малко пари.... само че като закрият немското сега ще закрият и българското производство на компоненти за автомобили.
    Има Една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ? Не купувайте от такива търговци и доставчици на услуги.

    11:34 29.06.2026

  • 12 Тошо

    19 1 Отговор
    Приемат пакет след пакет санкции срещу Русия, режат клон след клон на който висят и накрая ще отрежат и дънера и край.И това ако не са работещи санкции, здраве му кажи.

    11:38 29.06.2026

  • 13 Баба Гошка

    15 0 Отговор
    Ей ся ще пусна една крокодилска сълза за дойчОвците. Кат ла па ха кюффтетата не рИваха. Кат даваха щедро технологиите на Китай и местиха всякаквото производство там, не рИваха. Сега ми ревнали? Много скъпи, морално остарели, кратка гаранция, безумно скъпи и често налагащи се ремонти. Продължително блокиране на автомобила в сервиз без заместващ автомобил. На тъъпп унгерите, набутали се с "народна кола". ЧеститУ. Останалите си караме тараляясниците без да ни до ят дойчОвции

    11:38 29.06.2026

  • 14 Софиянец

    10 0 Отговор
    Съсипаха я тази Русия 😂

    11:38 29.06.2026

  • 15 Бръм

    13 0 Отговор
    Следващите са Мерцедес. Едва отърваха кожата по Ковида, сега няма да им се размине.

    11:39 29.06.2026

  • 16 Урсуля

    12 0 Отговор
    Ич ми не е, важното е за киiф да има!

    11:40 29.06.2026

  • 17 Мдаа

    13 0 Отговор
    нали щяха да правят танкове, аххахах

    11:41 29.06.2026

  • 18 Перо

    17 0 Отговор
    Един Сорос с джендърията постигна по-голям упадък на Германия от ВСВ, чрез пълна дегенерация и разложение на населението, без война! VW е само малък пример!

    11:48 29.06.2026

  • 19 Перо

    11 1 Отговор
    Когато маркетинга заменя инжинерите така се получава! Сега колите, произведени след 2000 г. не могат да изкарат и 100,000 км и се разчита на по-чести продажби и печалби! Сега идва отплатата и изпразването на кесията!

    11:54 29.06.2026

  • 20 Японеца

    8 0 Отговор
    Това го пиша тук от няколко години.Без евтина газ и енергия са загинали.
    Роботизация, евтино производство и пазар в Китай.
    Но урсулите налагат рестрикции на Германия, няма евтина стока от Китай.
    Тежко ще е за нашенските голфаджии.

    12:04 29.06.2026

  • 21 благодарности

    8 0 Отговор
    на УРСУЛА

    12:06 29.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Слънчасалия

    1 5 Отговор
    Тесла изкупува всички свободни заводи,като се предвижда 50% ръст на продажбите на Тесла годишно.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #26

    12:12 29.06.2026

  • 25 Механик

    2 0 Отговор
    Стоян Георгиев ми каза, че в Германия всичко е наред и че са силни и богати. А това за Фолксваген било руска дезинформация.
    Аз само на него вярвам, както и на УНИАН и Бесарапски фронт (ама на тях малко по-малко).

    12:14 29.06.2026

  • 26 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Слънчасалия":

    Нищо подобно по повод на теслите няма да се случи. Тока също не е без пари. Атмите централи ги забраниха, а ВЕИ-тата се оказаха въздух под налягане +много скъп кран продукт. Не стига че скъп, но и не се знае кога ще го има и кога не.

    12:20 29.06.2026

  • 27 знаещия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "млад еврас":

    точно така е

    12:21 29.06.2026

  • 28 Нищо лично,млади момко...!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "млад еврас":

    НО!
    Винаги ме е дразнило неправилното произношение на тази велика(дано и се запази такава...) марка!
    ,,ФОЛЦВАГЕН"
    Ако някоя баба,или дядо го кажат...,,иди-доди"...!
    Ама млад човек ,претендиращ и тук раздаващ акъл...някак си-не върви!

    12:22 29.06.2026

  • 29 знаещия

    3 0 Отговор
    всичко свърши....следващите са порше , мерцедес , бмв.....беше ясно от одавна....но никой не слуша....

    12:24 29.06.2026

  • 30 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "млад еврас":

    Точно ,и китайките стават все повече в ЕС тези досега си мислеха че останалите неарийци са втора класа хора и вс еошенси го вярват водени от Урсула

    12:35 29.06.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор
    Можели са да повлияят на ЕК за зелените политики, но не са го направили!

    12:40 29.06.2026

  • 32 А, ние

    3 1 Отговор
    Се борихме Фолксваген да правят завод у нас. Добре, че не го направиха, че кой знае с колко щеше да се набута държавата и колко пари щяха да изтекат към фирмите на Плевнелиев. За съжаление, немските концерни се управляват на база не на икономически, а на политически коректни критерии, което е доказан от социализма полет към пропастта.

    Коментиран от #34

    12:46 29.06.2026

  • 33 Ясен

    0 1 Отговор
    Копейките се превъзбудили и вече очакват, след неминуемата кончина и на БМВ, и на Мерцедес отново да подкарат москвичите. Само да напомня, че запорожец е украински.

    13:01 29.06.2026

  • 34 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "А, ние":

    Грешка! Заводът щеше да работи, защото заплатите тук са тройно по-ниски от германските. Тока идва от АЕЦ. Тук са заводите за части и компоненти за германските марки. Нямаше да го пипнат, чети че затварят заводите в Германия, а не в Чехия и подобни държави.

    13:08 29.06.2026