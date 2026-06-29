Volkswagen е в много тежко положение: какво ще се случи с немския концерн?

Германският автомобилен локомотив Volkswagen се намира в безпрецедентна буря, която заплашва да пренареди из основи глобалната индустрия. Някогашният символ на европейското икономическо чудо днес е изправен пред жесток троен удар – срив в продажбите, главоломно растящи производствени разходи и агресивна инвазия от страна на азиатските брандове. Ситуацията в централата във Волфсбург отдавна е преминала фазата на типичния корпоративен песимизъм и граничи с открита паника, тъй като гигантът изглежда бе хванат напълно неподготвен от собствения си досегашен успех.
За да спре кървенето, концернът стартира най-мащабното и болезнено преструктуриране в своята история. Планът предвижда свиване на глобалния производствен капацитет в Европа и Китай с цели 2 милиона превозни средства. Това неизбежно е обвързано с масови съкращения на персонал, които в момента се договарят със синдикатите. Прогнозите сочат, че до края на 2026 година от компанията ще си тръгнат 19 000 служители, а до 2030 година работната сила на марката Volkswagen в Германия ще се стопи до 135 000 души, което означава заличаването на до 50 000 работни места в рамките на цялата група. Според вътрешни разчети, тези драстични мерки трябва да спестяват по около 1,5 милиарда евро на година, но социалната цена ще бъде огромна.
Голямата трагедия за концерна се разиграва на двата най-важни външни пазара – Китай и Северна Америка. В Поднебесната империя, където Volkswagen доминираше безапелационно в продължение на четвърт век, германците бяха безцеремонно детронирани от BYD и Geely. Младото поколение китайски купувачи вече гледа на емблемата VW като на ретроградна „майчинска марка“, лишена от технологичен блясък. Резултатът е меко казано катастрофален: през първото тримесечие на 2026 година продажбите на електрически модели от гамата ID в Китай се сринаха с шокиращите 64%. Стратегията „в Китай, за Китай“, включваща 20 нови локални модела, изглежда закъсняла, а спасяването на позициите – илюзорно.
Отвъд Океана положението е още по-мрачно. В Северна Америка търсенето на батерийни превозни средства с германско лого пропадна с 80%, като флагманът ID.4 се оказа пълен пазарен аутсайдер. Огромният стратегически гаф на мениджмънтa обаче се крие в пълното игнориране на хибридните технологии за американския пазар. Докато конкурентите трупат милиардни печалби от бензиново-електрически модификации, Volkswagen няма нито едно хибридно предложение в САЩ, залагайки всичко на картата на чистата електрификация – грешка, която сега се признава официално.
Глобалният геополитически натиск също затяга примката около Волфсбург. Огромният търговски дефицит между Европейския съюз и Китай, надхвърлящ един милиард евро на ден, принуди Брюксел да наложи тежки мита за азиатския внос. Въпреки че Германия гласува против тези налози от страх за реваншистки мерки срещу нейните луксозни марки, решението е факт. Сега Volkswagen рискува окончателно да изгуби нискобюджетния сегмент в Европа, тъй като не разполага с достъпни алтернативи, които да се противопоставят на евтините далекоизточни алтернативи в диапазона под 15 000 евро.
Пред германския мастодонт се очертават няколко възможни пътя
Базовият сценарий е болезнена, но устойчива трансформация. Volkswagen вече стартира най-голямото преструктуриране в историята си: 19 000 работни места ще бъдат съкратени до края на 2026 година, 28 000 в рамките на марката VW до 2030-а и до 50 000 в цялата немска група. Производственият капацитет в Европа и Китай ще бъде намален с 2 милиона бройки.
Продуктовата стратегия също се променя. Концернът призна грешката да разчита изключително на електрически превозни средства и сега се фокусира върху хибриди и достъпни електрически превозни средства. До 2027 г. са обявени над 30 нови модела. Според експерта компанията ще оцелее, но ще загуби статута си на безспорен лидер – ще стане по-малка, но по-устойчива.
Най-лошият сценарий прогнозира по-нататъшно ерозиране на бизнеса. През декември 2025 година заводът в Дрезден затвори – първото спиране на производството в Германия от 88 години насам. Съдбата на завода в Оснабрюк, в който работят 2300 души, също е под въпрос: производството на T-Roc ще приключи през 2027-а, а все още няма наследник за модела.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Еми каквото се случва с цяла Германия.
Циганизация!!!!!
11:00 29.06.2026
2 МПС
11:06 29.06.2026
3 Проблем
Клиентите гласуват с портфейла си.
11:08 29.06.2026
4 млад еврас
Коментиран от #27, #28, #30
11:10 29.06.2026
5 гост
11:14 29.06.2026
6 ЕСССР
11:16 29.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Къде са евтините руски ресурси?
11:18 29.06.2026
9 зелена еуглена
11:18 29.06.2026
10 1984
11:20 29.06.2026
11 КогатоПлащахмеТеДаЛежат
Има Една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ? Не купувайте от такива търговци и доставчици на услуги.
11:34 29.06.2026
12 Тошо
11:38 29.06.2026
13 Баба Гошка
11:38 29.06.2026
14 Софиянец
11:38 29.06.2026
15 Бръм
11:39 29.06.2026
16 Урсуля
11:40 29.06.2026
17 Мдаа
11:41 29.06.2026
18 Перо
11:48 29.06.2026
19 Перо
11:54 29.06.2026
20 Японеца
Роботизация, евтино производство и пазар в Китай.
Но урсулите налагат рестрикции на Германия, няма евтина стока от Китай.
Тежко ще е за нашенските голфаджии.
12:04 29.06.2026
21 благодарности
12:06 29.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Слънчасалия
Коментиран от #26
12:12 29.06.2026
25 Механик
Аз само на него вярвам, както и на УНИАН и Бесарапски фронт (ама на тях малко по-малко).
12:14 29.06.2026
26 Механик
До коментар #24 от "Слънчасалия":Нищо подобно по повод на теслите няма да се случи. Тока също не е без пари. Атмите централи ги забраниха, а ВЕИ-тата се оказаха въздух под налягане +много скъп кран продукт. Не стига че скъп, но и не се знае кога ще го има и кога не.
12:20 29.06.2026
27 знаещия
До коментар #4 от "млад еврас":точно така е
12:21 29.06.2026
28 Нищо лично,млади момко...!
До коментар #4 от "млад еврас":НО!
Винаги ме е дразнило неправилното произношение на тази велика(дано и се запази такава...) марка!
,,ФОЛЦВАГЕН"
Ако някоя баба,или дядо го кажат...,,иди-доди"...!
Ама млад човек ,претендиращ и тук раздаващ акъл...някак си-не върви!
12:22 29.06.2026
29 знаещия
12:24 29.06.2026
30 Kaлпазанин
До коментар #4 от "млад еврас":Точно ,и китайките стават все повече в ЕС тези досега си мислеха че останалите неарийци са втора класа хора и вс еошенси го вярват водени от Урсула
12:35 29.06.2026
31 Дзак
12:40 29.06.2026
32 А, ние
Коментиран от #34
12:46 29.06.2026
33 Ясен
13:01 29.06.2026
34 Кобра Кай 🥋
До коментар #32 от "А, ние":Грешка! Заводът щеше да работи, защото заплатите тук са тройно по-ниски от германските. Тока идва от АЕЦ. Тук са заводите за части и компоненти за германските марки. Нямаше да го пипнат, чети че затварят заводите в Германия, а не в Чехия и подобни държави.
13:08 29.06.2026