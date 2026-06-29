Volkswagen е в много тежко положение: какво ще се случи с немския концерн?

Германският автомобилен локомотив Volkswagen се намира в безпрецедентна буря, която заплашва да пренареди из основи глобалната индустрия. Някогашният символ на европейското икономическо чудо днес е изправен пред жесток троен удар – срив в продажбите, главоломно растящи производствени разходи и агресивна инвазия от страна на азиатските брандове. Ситуацията в централата във Волфсбург отдавна е преминала фазата на типичния корпоративен песимизъм и граничи с открита паника, тъй като гигантът изглежда бе хванат напълно неподготвен от собствения си досегашен успех.

За да спре кървенето, концернът стартира най-мащабното и болезнено преструктуриране в своята история. Планът предвижда свиване на глобалния производствен капацитет в Европа и Китай с цели 2 милиона превозни средства. Това неизбежно е обвързано с масови съкращения на персонал, които в момента се договарят със синдикатите. Прогнозите сочат, че до края на 2026 година от компанията ще си тръгнат 19 000 служители, а до 2030 година работната сила на марката Volkswagen в Германия ще се стопи до 135 000 души, което означава заличаването на до 50 000 работни места в рамките на цялата група. Според вътрешни разчети, тези драстични мерки трябва да спестяват по около 1,5 милиарда евро на година, но социалната цена ще бъде огромна.

Голямата трагедия за концерна се разиграва на двата най-важни външни пазара – Китай и Северна Америка. В Поднебесната империя, където Volkswagen доминираше безапелационно в продължение на четвърт век, германците бяха безцеремонно детронирани от BYD и Geely. Младото поколение китайски купувачи вече гледа на емблемата VW като на ретроградна „майчинска марка“, лишена от технологичен блясък. Резултатът е меко казано катастрофален: през първото тримесечие на 2026 година продажбите на електрически модели от гамата ID в Китай се сринаха с шокиращите 64%. Стратегията „в Китай, за Китай“, включваща 20 нови локални модела, изглежда закъсняла, а спасяването на позициите – илюзорно.

Отвъд Океана положението е още по-мрачно. В Северна Америка търсенето на батерийни превозни средства с германско лого пропадна с 80%, като флагманът ID.4 се оказа пълен пазарен аутсайдер. Огромният стратегически гаф на мениджмънтa обаче се крие в пълното игнориране на хибридните технологии за американския пазар. Докато конкурентите трупат милиардни печалби от бензиново-електрически модификации, Volkswagen няма нито едно хибридно предложение в САЩ, залагайки всичко на картата на чистата електрификация – грешка, която сега се признава официално.

Глобалният геополитически натиск също затяга примката около Волфсбург. Огромният търговски дефицит между Европейския съюз и Китай, надхвърлящ един милиард евро на ден, принуди Брюксел да наложи тежки мита за азиатския внос. Въпреки че Германия гласува против тези налози от страх за реваншистки мерки срещу нейните луксозни марки, решението е факт. Сега Volkswagen рискува окончателно да изгуби нискобюджетния сегмент в Европа, тъй като не разполага с достъпни алтернативи, които да се противопоставят на евтините далекоизточни алтернативи в диапазона под 15 000 евро.

Пред германския мастодонт се очертават няколко възможни пътя

Базовият сценарий е болезнена, но устойчива трансформация. Volkswagen вече стартира най-голямото преструктуриране в историята си: 19 000 работни места ще бъдат съкратени до края на 2026 година, 28 000 в рамките на марката VW до 2030-а и до 50 000 в цялата немска група. Производственият капацитет в Европа и Китай ще бъде намален с 2 милиона бройки.

Продуктовата стратегия също се променя. Концернът призна грешката да разчита изключително на електрически превозни средства и сега се фокусира върху хибриди и достъпни електрически превозни средства. До 2027 г. са обявени над 30 нови модела. Според експерта компанията ще оцелее, но ще загуби статута си на безспорен лидер – ще стане по-малка, но по-устойчива.

Най-лошият сценарий прогнозира по-нататъшно ерозиране на бизнеса. През декември 2025 година заводът в Дрезден затвори – първото спиране на производството в Германия от 88 години насам. Съдбата на завода в Оснабрюк, в който работят 2300 души, също е под въпрос: производството на T-Roc ще приключи през 2027-а, а все още няма наследник за модела.