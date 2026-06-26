Apple работи над изцяло нов продукт

Според информации отдела за дългосрочно продуктово планиране на Apple се готви да разшири портфолиото си от носими устройства в неизследвана досега луксозна ниша без екрани. Според най-нови данни от веригата за доставки, изтекли от известния анализатор в областта на хардуера Kosutami в X, технологичният гигант от Купертино официално е стартирал вътрешна разработка на изключително компактен умен пръстен. Проектът, който засега е наречен „iRing“ в дигиталните среди – въпреки че традиционните структури за именуване подсказват, че той лесно би могъл да дебютира като Apple Ring – представлява значителен обрат за компанията, за която независими анализатори от бранша преди това твърдяха, че напълно е прекратила изследванията си в областта на устройствата, носени на пръста, за да защити доминиращия пазарен дял на серията Apple Watch.

Ако погледнем директно към развиващия се пейзаж на умната архитектура, става ясно, че инженерният екип на Apple се насочва към бързо узряваща потребителска екосистема. Внезапното и бързо възраждане на проекта за пръстен идва вследствие на масивното потвърждение от пазара, подхранвано от огромната популярност на новоизлезлия Oura Ring 5 и широкото приемане на Galaxy Ring на Samsung. Вместо да се конкурира директно за същото място на китката като серията часовници, се очаква предстоящият титанов пръстен на Apple да функционира като елегантен, дискретен аксесоар за ежедневието, специално създаден за пасивно биометрично наблюдение 24/7 — включително високоточно проследяване на фазите на съня, нощно проследяване на дишането и телеметрия на кислорода в кръвта. Освен това, задълбочен анализ на патентните заявки сочи, че вътрешният екип за разработка внедрява ултрапрецизни възли за управление чрез жестове, позволяващи на потребителите да изпълняват фини движения с пръстите, за да управляват безпроблемно умните аксесоари в дома, да регулират силата на звука на Apple TV или да фиксират входни данни за пространствено проследяване на Vision Pro, без да разчитат на традиционните ръчни контролери.

Този напредък в областта на микроустройствата бележи по-широко и многостранно разширяване на отдела за лайфстайл хардуер на Apple, тъй като разработчиците търсят нови пътища за подхранване на основната ѝ екосистема. Освен платформата, носена на пръста, корпоративният отдел за секретни проекти едновременно тества чифт смарт очила с добавена реалност, смарт медальон, задвижван от изкуствен интелект, и вариант от ново поколение на AirPods Pro, който интегрира миниатюрни камери и сензори с ниска консумация на енергия, за да подава данни за околната среда в реално време директно в наскоро преработената матрица за обработка на Apple Intelligence.