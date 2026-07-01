Samsung индиректно потвърди новата форма на Galaxy Z Fold8

Твърдият, изключително удължен форм-фактор, който определяше династията на сгъваемите устройства в стил „книга“ на Samsung от самото ѝ създаване, официално отива в историята. С цел да изпревари масираната глобална вълна от нови продукти, южнокорейският технологичен гигант пусна агресивна серия от шест силно абстрактни и богати на сетивни възприятия тийзър клипа в официалните си канали в социалните медии, потвърждавайки по този начин месеците на слухове на високо ниво във веригата за доставки. Макар маркетинговият отдел да не стигна дотам, че изрично да посочи наименованието „Galaxy Z Fold8“, синхронизираната кампания оставя ясни следи, сочещи директно към фундаментално преосмислена, хоризонтално разширена конфигурация на шасито в стил „паспорт“, предназначена да разчупи напълно традиционните рамки.

Отделните тийзъри изобразяват сценарии като вертикално дълъг шоколадово блокче, чиято горна част е чисто откъсната, парче пица, което систематично се изрязва в по-широка правоъгълна форма, разпечатка от фотокабина, подрязана до нужния размер, и огромен пъзел, който губи крайните си парчета, за да се получи по-плътно и компактно платно. Това артистично разглобяване води към ясен грандиозен финал, представящ мотив „8“ с размер на паспорт, придружен от смело и необичайно директно изявление: „Смел ход. Нова форма.“ Пазарните анализатори незабавно разтълкуваха визуалните елементи като явно признание, че стандартното устройство от 8-о поколение ще се откаже от високия и тънък външен стъклен панел с пропорции 21:9 на излизащия от производство Galaxy Z Fold7, преминавайки вместо това към високофункционален, по-широк формат 16:10, който се държи като конвенционален смартфон, когато е затворен.

И все пак тази геометрична еволюция не е изолирана маркетингова стратегия, а част от добре изчислена, многостепенна сегментация на премиум продуктите, създадена с цел да изпревари надигащия се конкурентен натиск от местни съперници и предстоящия сгъваем смартфон от първо поколение на Apple.

С рекламната машина, която вече работи на пълни обороти, времето до официалното представяне бързо се съкращава, като всички погледи са насочени към слуховете за събитието Galaxy Unpacked на 22 юли, което се очаква да се състои в Лондон. Докато продължаващата глобална криза с паметта и NAND флаш компонентите заплашва да тласне цените нагоре в целия сектор на сгъваемите устройства, стратегическото добавяне на по-широк и изключително интуитивен основен дизайн, завръщането на усъвършенствания сгъваем модел Galaxy Z Flip8 и потенциалното публично представяне на Samsung Galaxy Glasses, задвижвани от Qualcomm, подсказват за едно изключително мощно лятно портфолио. Ако очакваният график за средата на лятото се запази, се очаква каналите за предварителни поръчки в търговската мрежа да се отворят веднага след пресконференцията в Лондон, като първата вълна от физически устройства за потребителите ще достигне рафтовете на дистрибуторите и глобалните логистични центрове до началото на август.