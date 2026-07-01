Toyota навлиза в летателната индустрия

След близо десетилетие на тихи задкулисни консултации и стотици милиони долари, инвестиции, „Toyota Motor Corporation“ и базираният в Калифорния пионер в областта на eVTOL – „Joby Aviation“, обявиха мащабно стратегическо производствено сътрудничество. Основата на този индустриален съюз е новосъздадено юридическо дружество със седалище в Калифорния, носещо строгото, индустриално наименование „Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company“. Далеч от пасивна технологична инвестиция, корпоративната структура предоставя на японския автомобилен гигант контролен дял от 51% и три места в съвета на директорите на новото дружество, което принуждава Joby да отстъпи 49% миноритарен дял и две места в съвета в замяна на „златния билет“ за производство.

Съгласно условията на тази агресивна индустриална интеграция, Joby предоставя на съвместното предприятие изключителни права за сглобяване на своя флагмански търговски самолет от серия S4, както и достъп до цялата си база от интелектуална собственост в областта на авиацията и космоса. Това новосъздадено сътрудничество е проектирано специално за внедряване на легендарната „Производствена система на Тойота“, която изгради съвременния автомобилен пейзаж, директно в сглобяващата линия за самолети. Вместо да се мъчи с бавните, изтощително ръчни и изработени по поръчка методи, които традиционно спъват авиационните фирми в ранния етап, предприятието е изключително фокусирано върху изграждането на силно повторяеми, автоматизирани линии. Първата фаза се концентрира изцяло върху полагането на структурните основи за производство от търговски клас, оптимизиране на динамиката на потока по сглобяващата линия, елиминиране на ненужни разходи за материали и максимизиране на качеството на сглобяване на всяка отделна част, за да се удовлетворят строгите изисквания на глобалните авиационни регулаторни органи.

За председателя на Toyota, Акио Тойода агресивният скок към небето представлява не толкова радикален обрат, колкото неизбежна, поколенческа еволюция на основния дух на марката. Тойода разглежда триизмерния въздушен транспорт като безпроблемно, естествено продължение на всеобхватната цел на автомобилния производител да осигури всеобхватна мобилност за всички, като физически премества инженерната сцена на марката от асфалта директно в облаците. Като преодолява различията между наземното пътуване и регионалната аерокосмическа транспортна система, компанията се стреми да се позиционира в бъдеще, в което регионалният транспорт е плавно свързан.

Хардуерът в центъра на тази операция за мащабиране на производството остава изключително усъвършенстван шестроторен електрически летателен апарат с вертикално излитане и кацане, проектиран да промени из основи градските транспортни мрежи. Проектиран да превозва четирима пътници заедно с един сертифициран пилот, елегантният S4 използва накланящи се и въртящи се пропелери, които издигат летателния апарат вертикално от хеликоптерните площадки, преди да се завъртят напред, за да постигнат високоскоростен, конвенционален аеродинамичен полет със скорост, достигаща 320 км/ч. Безопасността е поставена на първо място благодарение на четири независими батерии и всеобхватни резервни подсистеми за всички критични системи за управление на полета. Подкрепено от обширни партньорства за логистична интеграция в областта на споделените пътувания и авиокомпаниите с гиганти като Uber и Delta Air Lines, съвместното предприятие осигурява индустриалната мощ, от която Joby отчаяно се нуждае, за да разшири флота си от малки серии прототипи до хиляди масово произведени търговски бройки, веднага щом бъдат издадени окончателните сертификати за полет от Федералната авиационна администрация (FAA).