Sony представи флагманската компактна кинокамера FX5

Sony добавя към гамата си високопроизводителен нов флагмански модел в лицето на компактната кинокамера FX5, позиционирана непосредствено над познатата FX3, която ще продължи да се продава като по-достъпен вариант за начинаещи. С цена от 4 900 долара за самото тяло или 5 500 долара с подобрения пакет с дръжка XLR-H2, когато доставките започнат в средата на август, FX5 предлага сериозна мощност на ниво професионалисти за независимите режисьори, готови да платят за производителност от най-високо ниво.

Под капака Sony е вградила новоразработен 16,6-мегапикселов пълноформатен Exmor RS CMOS сензор с многослойна структура, съчетан с високопроизводителен процесор BIONZ XR2, разполагащ със специален AI копроцесор. Конфигурацията записва 5K видео с до 60 кадъра в секунда и плавно 4K при 120 кадъра в секунда, като Sony обещава бъдещо фабрично обновяване на производителността, което ще отключи 5K при 120 кадъра в секунда и 4K при 240 кадъра в секунда. Най-забележителното инженерно постижение е записът в пълен формат 3:2 „Open Gate“, който позволява на операторите да използват всеки квадратен милиметър от сензора за максимално използване на пикселите и безпроблемно вертикално кадриране.

За да се справи с огромния поток от данни, FX5 постига значителен механичен пробив, като предлага вътрешен 16-битов линеен RAW запис в професионалния формат X-OCN на Sony в нива на компресия LT, C1 и C2, което елиминира нуждата от тежки външни системи за запис. Системата за задвижване представя и нова функция „Dual Gain Shooting“, която комбинира сигнали с ниско и високо усилване, за да разшири динамичния диапазон до над 15 стопа, като същевременно поддържа шума до минимум. Тройните нативни базови настройки на ISO – 800, 4000 и 12 800 – гарантират чист резултат дори при слабо осветление, докато изкуственият интелект се занимава с проследяване на човешките пози, баланс на бялото с инфрачервена поддръжка и фиксиране на обекта в реално време.

Останалата част от комплекта получава също толкова сериозни подобрения в интерфейса. Sony замени стария дисплей с по-голям, напълно подвижен 3,5-инчов сензорен екран с резолюция 2,76 милиона точки и внедрява опростена система от менюта, заимствана директно от флагманската си линия CineAlta. Конфигурацията се допълва от вграден активен вентилатор за охлаждане, по-голяма батерия NP-SA100 за по-дълъг работен цикъл, два USB порта, кабелен LAN порт за производствени среди с кабелна връзка и поддръжка за коригиране на анаморфни обективи. Въпреки че няма вграден визьор, купувачите, които искат да допълнят своята система, могат да поръчат като опция отделим електронен визьор DVF-EL1, за да създадат най-доброто оръжие за ръчно снимане на кино.