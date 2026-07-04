Слушалките с камери на Apple са в застой

В резултат на внезапна структурна промяна, която подчертава нестабилната инженерна обстановка в надпреварата за изкуствен интелект, Apple е задействала аварийната спирачка за най-неортодоксалния си прототип на носимо устройство. Според актуална информация от известния колекционер на хардуер Косутами в X, компанията от Купертино официално е спряла разработката на дългоочакваната линия слушалки, оборудвани с камера. Широко очакван да дебютира под премиум наименованието „AirPods Ultra“ или под подобрената версия „Pro“ до края на 2027 годинаамбициозният проект беше внезапно отложен на заден план, нарушавайки дългосрочния продуктов план, предназначен да интегрира физическата оптика директно в сегмента на потребителското аудио.

Основната инженерна архитектура на спряния аудио флагман разчиташе на сложна „hands-free“ система за пространствено проследяване, а не на стандартна фотографска механика. Вместо да се оборудват с обективи с висока разделителна способност за заснемане на потребителско видео, стъблата на прототипа бяха проектирани да побират ултракомпактни инфрачервени (IR) сензори с ниска разделителна способност, концептуално идентични със защитените матрични проектори, захранващи масивите на Face ID на Apple. Основната оперативна цел беше да се подава непрекъснат поток от необработени данни за околната среда директно към усъвършенствана, дълбоко интегрирана версия на Siri. Чрез използване на вградени в устройството рутинни процедури за визуална интелигентност, без да се налага на потребителя да вади iPhone от джоба си, той теоретично би могъл да погледне набор от компоненти на двигателя или съставки в кухнята и устно да поиска диагностика в реално време или стъпка по стъпка инструкции за рецепта на момента.

Анализатори от бранша предполагат, че внезапното замразяване на разработката сочи към локализирано софтуерно затруднение в рамките на по-широката софтуерна архитектура на Apple. Докато се съобщаваше, че усъвършенстваните хардуерни тестове са в късните фази на валидиране в тестовата лаборатория, основната облачна инфраструктура, необходима за обработката на визуални данни без закъснение чрез екосистемата на Siri, продължава да се бори със сериозна латентност в реалните условия. Инженерният екип на Apple последователно е поддържал позицията, че няма да даде зелена светлина за пускането на пазара на хардуер от висок клас, ако съответните софтуерни функции не отговарят на строгите производствени стандарти. Тъй като предстоящият бета цикъл на iOS 27 в момента изразходва огромни корпоративни ресурси за програмиране, за да стабилизира основния текстово-гласов цифров асистент, сложните модели за визуален анализ, необходими за слушалките, просто изчерпаха времето си.

Освен софтуерните затруднения, сериозните макроикономически тенденции във веригата за доставки почти със сигурност са принудили екипа за продуктово планиране на Apple да преразгледа непосредствения производствен план. Общият за цялата индустрия недостиг на специализирани чипове за памет и специализирани процесорни чипове е изстрелял разходите за снабдяване с компоненти до исторически върхове, принуждавайки корпоративното ръководство безмилостно да даде приоритет на продуктите с висока печалба и голям обем, като предстоящите сглобяващи линии за iPhone 18. Като се има предвид, че дизайнът с вградена камера вече се сблъска с огромен скептицизъм от страна на потребителите по отношение на реалното изразходване на батерията и локализираните опасения за поверителността, което наложи използването на специализиран външен LED индикатор само за да предупреждава околните, когато обективите са активни, отлагането на този нишов проект позволява на Купертино да запази инженерните си ресурси. Макар че внезапна промяна в политиката на ръководството лесно би могла да реактивира производствената линия преди края на моделната 2027 година, AirPods Ultra остава в окончателен регулаторен застой в обозримо бъдеще.