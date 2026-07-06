От автомобили към оръжия или как германският промишлен локомотив сменя релсите в движение

Германският икономически локомотив сменя релсите по най-драматичния възможен начин. Докато доскорошната гордост на нацията – автомобилната индустрия – буксува сериозно и навлиза в тежка криза, един друг сектор преживява невиждан ренесанс. Става дума за военнопромишления комплекс на страната, който буквално поглъща милиарди евро и се разраства с темпове, непознати от десетилетия насам.

Контрастът в момента е повече от поразителен и ясно очертава новите реалности в сърцето на Европа. Гиганти от ранга на Volkswagen, ZF и Schaeffler са принудени да затягат коланите, да преговарят за затваряне на заводи и да планират мащабни съкращения на персонал, за да оцелеят. В абсолютно същия момент младата мюнхенска компания Quantum Systems, специализирана в разработката на дронове, приключи най-големия кръг на финансиране за отбранително предприятие в цялата европейска история. На германския пазар се ражда нова вълна от амбициозни играчи, които вече без притеснение хвърлят ръкавицата на утвърдени играчи, като Rheinmetall, Thales и Leonardo.

Кризата при автомобилните производители е толкова дълбока, че някои от тях вече трескаво търсят спасителен пояс именно във военните поръчки. Традиционни доставчици на компоненти за коли се опитват да пренастроят мощностите си, за да се включат в производството на отбранителна техника. Мотивът е ясен – парите там тепърва ще се умножават. Берлин вече официално даде да се разбере, че целта пред Бундесвера е ясна: превръщането на германската армия в най-мощната военна сила на Стария континент. Представители на Федералната академия за политика на сигурността дори открито признават, че страната се милитаризира с ускорени темпове, за да се подготви за евентуален директен сблъсък с Москва.

Тази мащабна трансформация излиза далеч извън границите на Германия и вече придобива глобални измерения. Берлин води сериозни преговори с Вашингтон за получаване на лицензи, които да позволят масовото производство на американски оръжия на германска земя – ход, целящ както да запълни дефицитите в европейските складове, така и да задържи вниманието на президента Доналд Тръмп към защитата на Европа. Паралелно с това връзките с Киев стават все по-тесни. По думите на украинската дипломация в момента успешно оперират над десет съвместни отбранителни предприятия, които бълват ракети-прехващачи и оръжия с голям обсег. Така Германия доста бързо заменя чертежите на следващия модел седан с планове за нови тактически оръжия.