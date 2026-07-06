Huawei пуска новия си флагман и на международния пазар

След първото представяне по китайските канали през април, Huawei официално обяви графика си за международното пускане на пазара. Технологичният гигант потвърди, че ще разкрие пред света дългоочакваната флагманска серия Pura 90 по време на голямо събитие в Куала Лумпур, Малайзия, на 14 юли 2026 година. Използвайки агресивния глобален маркетингов слоган „Now is Your Moment“ („Сега е твоят момент“), тийзърите подчертават значителните подобрения в хардуерния оптичен зум, като повтарят точно стратегията за пускане в средата на лятото, използвана при предишната серия Pura 80, за да позиционират новия хардуер директно на пътя на предстоящите премиери на западни смартфони от премиум сегмента.

Докато корпоративното ръководство запазва строга дискретност по въпроса дали и трите китайски конфигурации ще преминат международните граници, глобалният пазар на премиум устройства се подготвя за значителна промяна в спецификациите. Флагманското трио започва със стандартния Pura 90, който съчетава шаси с дебелина 6,9 мм и плосък 1,5K дисплей с масивна батерия с капацитет 6 500 mAh. Навлизайки по-дълбоко в света на ентусиастите, моделът от висок клас Pura 90 Pro и привличащият вниманието Pura 90 Pro Max са проектирани да предефинират стандартите в мобилната фотография. Версиите Pro използват 50-мегапикселова основна камера с усъвършенствана физически променлива бленда от f/1,4 до f/4,0, подкрепена от мощен 200-мегапикселов перископичен телеобектив, който използва специализирана призматична структура за улавяне на светлината, за да осигури несравнима яснота при непрекъснато оптично мащабиране.

Очаква се глобалните версии да разполагат със специализирани версии на собствения 3-нанометров чип „Kirin“ на Huawei и най-новата софтуерна платформа HarmonyOS 6.1. Въпреки че липсата на вградени услуги на Google Play остава определено и дългосрочно препятствие за масовите купувачи в Европа и Северна Америка, Huawei залага на своята авангардна настройка на сензорите XMAGE и изключително агресивните ценови структури, за да отнеме пазарен дял от утвърдените гиганти в индустрията.