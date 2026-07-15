Huawei представи новите си флагмани в Европа

Huawei представи своята гама от флагмански модели Pura с два нови, елегантни модела, предназначени за световния пазар. Известни като Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, тези новопредставени специални издания пренасят най-модерния хардуер от серията „90“ за китайския пазар на международната сцена с целенасочен пакет за глобална оптимизация.

Макар и двата модела да споделят лесно разпознаваемо ДНК, разликата в размерите и габаритите на шасито ги разграничава ясно. Стандартният 90s Pro се предлага с 6,6-инчов LTPO дисплей, защитен с Kunlun Glass от второ поколение, с тегло 213 грама и дебелина 8,2 мм. От своя страна, флагманският модел 90s Pro Max разполага с внушителен 6,9-инчов плосък LTPO панел, но въпреки по-голямото си тегло от 230 грама успява да намали дебелината си до по-тънките 8,1 мм. И двата високоефективни екрана използват специално антирефлекторно покритие, което намалява отблясъците със 70%, в комбинация с усъвършенствано защитно покритие от карбон-нитрид, предназначено да повиши значително устойчивостта срещу надраскване и падане.

Под капака и двата модела се захранват от нов процесор Kirin 9030S на HiSilicon, подкрепен от солидни 12 GB RAM и до 512 GB вградена памет. В знак на значителна промяна за глобалната продуктова гама на Huawei, този нов „двигателен отсек“ най-накрая интегрира вградена съвместимост с 5G мрежи и eSIM функционалност още при първото включване, като за добър баланс добавя и двулентов Wi-Fi 7 и собствената на Huawei безжична връзка за къси разстояния NearLink E2.0. Що се отнася до софтуерния интерфейс, устройствата заобикалят стандартния Android в полза на EMUI 16 – изграден върху отворената платформа AOSP 16 – и разполагат с огромни батерии с капацитет 6 000 mAh. За да отговорят обаче на строгите европейски изисквания, устройствата, предназначени за шоурумите в ЕС, ще бъдат с леко намален капацитет до 5 500 mAh, въпреки че Pro Max запазва предимството си при бързото зареждане с 100 W кабелно и 80 W безжично зареждане.

Но истинският инженерен шедьовър на това поколение се крие в корпусите на задните камери. Pura 90s Pro Max представя за първи път в индустрията 200-мегапикселов RYYB телеобектив. С размери от 1/1,28 инча зад фиксиран обектив с бленда f/2,6, тази конфигурация се отказва от сложните, моторизирани променливи обективи на предишните поколения в полза на солидна, фиксирана структура с 4-кратно оптично увеличение. Подкрепена от оптична стабилизация на изображението, сертифицирана по CIPA 7.0, и обработка на RAW файлове в реално време, тази високопроизводителна телеобективна система е способна да улавя макродетайли или да записва стабилизирано видео с до 20-кратно цифрово увеличение.

Основният сензор на Pro Max е също толкова впечатляващ, като разполага с 50-мегапикселов RYYB LOFIC сензор, съчетан с 10-степенна физическа променлива бленда, която варира от f/1,4 до f/4,0. Стандартният модел 90s Pro разполага със същия 50-мегапикселов основен обектив с променлива бленда, но е лишен от LOFIC усилвателя на динамичния диапазон, а 200-мегапикселовият телеобектив е заменен с по-конвенционален 50-мегапикселов 4x макро-телеобектив. За да допълни висококачествената естетика на дизайна, Huawei е боядисала алуминиевите рамки, така че да съответстват на ярките, градиентни цветове на задната част на корпуса – включително привличащата погледите цветова схема „Orange Ocean“.