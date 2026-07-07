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Apple започна разпространение на новата бета версия на iOS 27

Apple започна разпространение на новата бета версия на iOS 27

7 Юли, 2026 10:53 556 1

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Софтуерът вече е наличен за изтегляне

Apple започна разпространение на новата бета версия на iOS 27 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple пусна третата бета версия за разработчици на iOS 27, като новата версия излезе точно две седмици след като предходната напусна тестовата фаза. Тази най-нова версия на софтуера е насочена предимно към отстраняването на вътрешни технически грешки, като същевременно въвежда подбрана селекция от нови функции, които разработчиците могат да тестват.

С номер на версията 24A5380h, актуализацията вече е достъпна за всеки, регистриран в Програмата за разработчици на Apple. Регистрираните потребители могат да вкарат своите iPhone-и в „цифровия сервиз“ и да изтеглят актуализацията директно чрез стандартното меню на приложението „Настройки“. Официалните бележки към версията на Apple съдържат изчерпателен списък с отстранените проблеми, както и няколко останали известни проблема, за които тестерите трябва да внимават в бъдеще.

Що се отнася до функциите, тази бета версия добавя някои технически подобрения към потребителския интерфейс. Потребителите на съвместими устройства ще открият поддръжка за изцяло нов глас на Siri, докато фабричното приложение „Камера“ получава значително подобрение на функционалността чрез новата функция „Live Recognition“. За да допълни естетическите обновления, Apple е променила дизайна на иконата на приложението „Напомняния“ и е въвела по-плавна и по-естествена анимация при плъзгане надолу за тапета на екрана за заключване.


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