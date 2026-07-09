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Apple вече тества китайски чипове за своите смартфони

Apple вече тества китайски чипове за своите смартфони

9 Юли, 2026 15:23 541 1

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Очаква се тези елементи да се използват единствено на местния пазар

Apple вече тества китайски чипове за своите смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Тъй като центровете за изкуствен интелект поглъщат световните запаси от DRAM, стандартните договорни цени на чиповете са скочили с почти 60% само през тази година. За да поддържа производствените линии в движение и да защити маржовете си, Apple активно търси изход от ситуацията. Според доклади компанията е преминала отвъд обикновените преговори и активно тества DRAM чипове от подкрепяната от китайското правителство компания ChangXin Memory Technologies (CXMT). Интересното е, че администрацията на Тръмп наскоро включи CXMT в черния списък 1260H на Пентагона поради предполагаеми връзки с китайската армия. Макар че търговските отношения с фирма от черния списък технически не са незаконни за частно предприятие, те носят огромни политически рискове, включително заплахата от загуба на доходоносни договори с правителството на САЩ.

За да избегне потенциална негативна реакция от Вашингтон, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук лично предлага на служители в Белия дом стратегия за регионална изолация. Планът е спорните китайски чипове да останат на вътрешния пазар, като насочва паметите на CXMT изключително към устройства, произведени и продавани в Китай, а Samsung, SK Hynix и Micron за западните пазари.

Анализаторите от бранша обаче подозират, че Apple може би води хитра двойна игра. Макар че вътрешната самодостатъчност е дългосрочна цел за Пекин, настоящата DRAM с ниска консумация на енергия на CXMT все още изостава от „голямата тройка“ по отношение на ефективност и производителност, а фабриките ѝ вече работят на границата на капацитета си. Като видимо тества четвърти доставчик, Apple придобива мощен коз за преговори, с който да овладее ескалиращите цени, изисквани от настоящите ѝ доставчици. Остава да се види дали този ход е истинска промяна във веригата на доставки или просто блестящ ход в преговорите.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    2 0 Отговор
    да тества и китайските екрани със заоблени ръбове, ама да не им търси патент

    15:31 09.07.2026