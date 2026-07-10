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Предстои мащабно поскъпване на компютърната памет

Предстои мащабно поскъпване на компютърната памет

10 Юли, 2026 14:07 887 8

  • компютри-
  • памет-
  • поскъпване

Изкуственият интелект изсмуква ресурсите на производителите, което ще доведе до драстичен скок в цените на DRAM и NAND Flash компонентите

Предстои мащабно поскъпване на компютърната памет - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Глобалният технологичен пазар е изправен пред сериозно изпитание, което пряко ще засегне крайните потребители и производителите на електроника. Тайванският гигант ADATA Технологии излезе с официална позиция, в която предупреждава за предстояща вълна от сериозни поскъпвания при полупроводниковите компоненти и устройствата за съхранение на данни. Прогнозите сочат, че пазарът ще усети първия осезаем удар още през третото тримесечие на настоящата година. В основата на този ценови шок стои един и същ незатихващ фактор – мащабното и агресивно изкупуване на производствени мощности от страна на сектора за изкуствен интелект (AI), който буквално източва наличните ресурси в индустрията.

Главният изпълнителен директор на корпорацията Чен Либай разкри, че големите производители на чипове вече официално са започнали да уведомяват своите партньори за сериозни корекции в ценовите листи. Според изнесените данни, през третото тримесечие на 2026 г. договорите за доставка на оперативна памет (DRAM) ще скочат с между 20% и 30%. Ситуацията при постоянната флаш памет (NAND Flash) се очертава да бъде още по-тежка, като там се очаква увеличението да достигне нива от 35% до 40%. Докато поскъпването на DRAM ще засегне абсолютно всички съществуващи категории хардуер, то при NAND Flash най-силно потърпевши ще се окажат масовите твърди дискове (SSD) и широк спектър от потребителската електроника.

Анализите на ADATA показват дълбока структурна промяна в разпределението на фабричните мощности. Големите конгломерати в сектора пренасочват оборудването си към високотехнологични компоненти за сървъри и AI инфраструктура, орязвайки квотите за обикновени потребителски продукти. Очаква се тази тенденция да се задълбочи значително през следващата година, превръщайки паметта в силно дефицитна и скъпа стока за крайния купувач.

В опит да се защити от пазарните трусове и да гарантира известна стабилност, тайванската компания е предприела стратегически ход, подписвайки дългосрочни контракти за фиксирани доставки с трите основни стълба в индустрията – SK Hynix, Micron и Samsung. Въпреки тези превантивни мерки, глобалните прогнози остават мрачни. Данните сочат възможен скок от 50% в рамките на третото тримесечие, последван от допълнителни 40% ръст през последното тримесечие на годината. Тези индикации се припокриват и с вътрешни източници от пазара, според които южнокорейският лидер Samsung вече е започнал да подготвя контрагентите си за скок от около 20% при DRAM компонентите за същия летен период на 2026 г.

Независими експерти и пазарни наблюдатели допълват, че изход от настоящата ситуация не се вижда в краткосрочен план. Очаква се хроничният недостиг и високите нива на цените да се задържат поне до 2028 година. Единствените сценарии, които биха могли да балансират пазара, са евентуално забавяне в темповете на развитие на AI технологиите или ускорено пускане в експлоатация на нови фабрики за силициеви пластини, което обаче изисква огромни инвестиции и технологично време.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Радевисти са накупили РАМ за сметка на пенсиите и осигуровките, за да има за централата на Skynet.

    14:13 10.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 6 Отговор
    напълно НОРМАЛНО Е ВСИЧКО ДА ПОСКЪПНЕ не само паметта

    и хляба трябва да поскъпне

    българите ядат много хляб и са дебели

    14:14 10.07.2026

  • 3 само питам

    3 3 Отговор
    мисирке, паметта хубаво ще поскъпва но ти като мисирка сещаш ли се със какво работи тази памет?
    да де мисирките не ви се отдава да мислите

    работи със ток, със ток работи как мислиш сега тока ще поскъпва ли?

    14:18 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този AI

    6 0 Отговор
    го използват само балъците с К.И. 82 на пpимат! AI е една обикновена търсачка за информация, която в повечето случаи предлага на потребителите съвкупна информация за нещо, която информация може изобщо да не е вярна. Господа oβце, ΑΙ е една обикновена търсачка, която е много далеч от разума на човека и, която никога няма да замени човешкия разум. AI, освен това, е обикновена шпионска програма, която има за цел да Ви следи, какви точно действия извършвате в интернет. За да Ви следят корпоративните крадци, ще си плащате за по-голяма памет, от която се нуждае пиратският им AI, продавана памет от същите тези крадци за тяхната пиратска AI.

    14:26 10.07.2026

  • 6 хаха

    2 0 Отговор
    "Прогнозите сочат"

    Някой пак се опитва да манипулира пазара. ХАХАХА!

    По-добре дайте подкуп на пеДоналд за тази цел. Поскъпване няма да има

    14:27 10.07.2026

  • 7 Зевзека

    1 0 Отговор
    Първо човешката памет поскъпна. Много хора не могат или не искат да се сдобият с нея. Точно AI щеше да спасява хомосапиенс и каква стана тя. И паметите за AI поскъпват. Очкавам същата съдба за изкуствения интелект каквато сполетя хората - масово изпростяване поради липса на памет.

    14:48 10.07.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Това не е ли новина от преди 5 години?

    15:04 10.07.2026