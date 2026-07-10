Предстои мащабно поскъпване на компютърната памет

Глобалният технологичен пазар е изправен пред сериозно изпитание, което пряко ще засегне крайните потребители и производителите на електроника. Тайванският гигант ADATA Технологии излезе с официална позиция, в която предупреждава за предстояща вълна от сериозни поскъпвания при полупроводниковите компоненти и устройствата за съхранение на данни. Прогнозите сочат, че пазарът ще усети първия осезаем удар още през третото тримесечие на настоящата година. В основата на този ценови шок стои един и същ незатихващ фактор – мащабното и агресивно изкупуване на производствени мощности от страна на сектора за изкуствен интелект (AI), който буквално източва наличните ресурси в индустрията.

Главният изпълнителен директор на корпорацията Чен Либай разкри, че големите производители на чипове вече официално са започнали да уведомяват своите партньори за сериозни корекции в ценовите листи. Според изнесените данни, през третото тримесечие на 2026 г. договорите за доставка на оперативна памет (DRAM) ще скочат с между 20% и 30%. Ситуацията при постоянната флаш памет (NAND Flash) се очертава да бъде още по-тежка, като там се очаква увеличението да достигне нива от 35% до 40%. Докато поскъпването на DRAM ще засегне абсолютно всички съществуващи категории хардуер, то при NAND Flash най-силно потърпевши ще се окажат масовите твърди дискове (SSD) и широк спектър от потребителската електроника.

Анализите на ADATA показват дълбока структурна промяна в разпределението на фабричните мощности. Големите конгломерати в сектора пренасочват оборудването си към високотехнологични компоненти за сървъри и AI инфраструктура, орязвайки квотите за обикновени потребителски продукти. Очаква се тази тенденция да се задълбочи значително през следващата година, превръщайки паметта в силно дефицитна и скъпа стока за крайния купувач.

В опит да се защити от пазарните трусове и да гарантира известна стабилност, тайванската компания е предприела стратегически ход, подписвайки дългосрочни контракти за фиксирани доставки с трите основни стълба в индустрията – SK Hynix, Micron и Samsung. Въпреки тези превантивни мерки, глобалните прогнози остават мрачни. Данните сочат възможен скок от 50% в рамките на третото тримесечие, последван от допълнителни 40% ръст през последното тримесечие на годината. Тези индикации се припокриват и с вътрешни източници от пазара, според които южнокорейският лидер Samsung вече е започнал да подготвя контрагентите си за скок от около 20% при DRAM компонентите за същия летен период на 2026 г.

Независими експерти и пазарни наблюдатели допълват, че изход от настоящата ситуация не се вижда в краткосрочен план. Очаква се хроничният недостиг и високите нива на цените да се задържат поне до 2028 година. Единствените сценарии, които биха могли да балансират пазара, са евентуално забавяне в темповете на развитие на AI технологиите или ускорено пускане в експлоатация на нови фабрики за силициеви пластини, което обаче изисква огромни инвестиции и технологично време.