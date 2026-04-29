Илон Мъск атакува WhatsApp и Viber с нов "сигурен" месинджър

Илон Мъск отново разбърка картите в технологичния свят, като извади на сцената XChat – самостоятелно приложение за съобщения, което обещава да бъде дигитален бункер за вашата лична кореспонденция. Само за едно денонощие софтуерът окупира челните места в App Store в десетки държави, доказвайки, че гладът за сигурност и неприкосновеност е по-голям от всякога.
Повече от просто чат: Дигитална неприкосновеност
Въпреки че социалната мрежа X запазва своите вградени съобщения, XChat е съвсем различна бира. Това е пълнокръвен конкурент на Telegram и WhatsApp, създаден с една-едничка цел: да ви даде пълен контрол. Тук паролата е „поверителност“. Приложението разполага с пълно криптиране от край до край, което означава, че дори в централата на X не могат да прочетат какво планирате за вечеря.
Арсеналът на XChat: Край на досадните екранни снимки
Мъск е добавил няколко „хитрини“, които ще накарат параноиците (и хората, които държат на дискретността) да се усмихнат:
Блокиране на скрийншоти: Край на притесненията, че някой ще заснеме чата ви тайно.
Пълно изличаване: Можете да изтривате или редактирате съобщения за всички участници по всяко време.
Чиста среда: Приложението е напълно освободено от досадни реклами и тракери, които следят всяка ваша стъпка в мрежата.
Мащабни разговори: Груповите чатове в момента поддържат до 350 души, но амбициите на компанията са скоро тази цифра да нарасне значително.
Къде и кога?
За момента XChat е ексклузивно достъпен само за потребителите на iOS, като тепърва се очаква версията за Android. Интригата се засилва и от факта, че приложението все още не е налично в някои специфични региони (като руския App Store), което подсказва за внимателно планирана геополитическа и технологична стратегия.
