Новини
Технологии »
Илон Мъск атакува WhatsApp и Viber с нов "сигурен" месинджър

29 Април, 2026 14:30 857 3

  • илон мъск-
  • месинджър-
  • xchat

Приложението се казва XChat

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Илон Мъск отново разбърка картите в технологичния свят, като извади на сцената XChat – самостоятелно приложение за съобщения, което обещава да бъде дигитален бункер за вашата лична кореспонденция. Само за едно денонощие софтуерът окупира челните места в App Store в десетки държави, доказвайки, че гладът за сигурност и неприкосновеност е по-голям от всякога.

Повече от просто чат: Дигитална неприкосновеност

Въпреки че социалната мрежа X запазва своите вградени съобщения, XChat е съвсем различна бира. Това е пълнокръвен конкурент на Telegram и WhatsApp, създаден с една-едничка цел: да ви даде пълен контрол. Тук паролата е „поверителност“. Приложението разполага с пълно криптиране от край до край, което означава, че дори в централата на X не могат да прочетат какво планирате за вечеря.

Арсеналът на XChat: Край на досадните екранни снимки

Мъск е добавил няколко „хитрини“, които ще накарат параноиците (и хората, които държат на дискретността) да се усмихнат:

Блокиране на скрийншоти: Край на притесненията, че някой ще заснеме чата ви тайно.

Пълно изличаване: Можете да изтривате или редактирате съобщения за всички участници по всяко време.

Чиста среда: Приложението е напълно освободено от досадни реклами и тракери, които следят всяка ваша стъпка в мрежата.

Мащабни разговори: Груповите чатове в момента поддържат до 350 души, но амбициите на компанията са скоро тази цифра да нарасне значително.

Къде и кога?

За момента XChat е ексклузивно достъпен само за потребителите на iOS, като тепърва се очаква версията за Android. Интригата се засилва и от факта, че приложението все още не е налично в някои специфични региони (като руския App Store), което подсказва за внимателно планирана геополитическа и технологична стратегия.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    2 0 Отговор
    Това да не може да се подслушват чатовете е забранено напрактика навсякъде - в Китай, Русия, ЕС и САЩ. Всеки един популярен чат задължително трябва да има вратичка за подслушване. В противен случай те привикват едни господа на разговор. Павел Дуров много добре го знае това, имаше двумесечна очна ставка с френските служи и сега телеграм се подслушва от който трябва. В Русия е полу-забранен.

    14:40 29.04.2026

  • 2 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 0 Отговор
    В началото всички са безплатни и без реклама, а после... знаем как...

    14:40 29.04.2026

  • 3 си дзън

    1 0 Отговор
    Само Вайбър. Мъск ми беше симпатичен, но не ми е изгодна неговата атака.

    14:49 29.04.2026