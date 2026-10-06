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Пореден проблем за новия "айфон"

Пореден проблем за новия "айфон"

6 Октомври, 2026 18:56 823 6

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18

Миналогодишните проблеми преследват отново компанията

Пореден проблем за новия "айфон" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Собственици на новата серия iPhone 18 Pro и Pro Max отново се сблъскват с неприятен козметичен проблем, който хвърля сянка върху премиум имиджа на технологичния гигант от Купертино. Според множество доклади и споделени изображения от ранни купувачи в социалните мрежи, най-новите флагмани страдат от избледняване на цвета и поява на петна върху покритието.

Проблемът засяга най-осезаемо новите акцентни нюанси на тазгодишната линия, като бордо (Burgundy) и класическото черно, при които потребителите забелязват как наситеният цвят постепенно избледнява или губи равномерния си вид при по-интензивна употреба. Подобни затруднения с покритието на корпуса не са прецедент за компанията, припомняйки сходните оплаквания от миналогодшните модели, които също страдат от нежелани промени в цвета на външните панели.

Въпреки сериозната цена на устройствата, която надхвърля хиляда евро, подобни дефекти предизвикват сериозно недоволство сред феновете на марката относно контрола на качеството. От Apple все още няма официален коментар по темата, докато разочарованите купувачи очакват адекватна реакция и възможности за гаранционна замяна на засегнатите бройки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хихи

    6 1 Отговор
    Ама за сметка на това струват по един бъбрек на уонаби идиотите!

    19:11 06.10.2026

  • 2 Копейко

    6 0 Отговор
    Няма проблеми ,ние и без това нямаме пари за айфони

    19:39 06.10.2026

  • 3 Имаш мангизи

    2 0 Отговор
    Харчиш за проблеми.

    19:40 06.10.2026

  • 4 У0400 Ямбол е градът

    2 3 Отговор
    Много тролове начело с копейката ползват Айфони. Иначе запада е лош.

    19:43 06.10.2026

  • 5 преминаващ

    2 1 Отговор
    За тези пари толкова

    19:52 06.10.2026

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    3 0 Отговор
    Продаван на космически цени!

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