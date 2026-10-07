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Samsung пусна One UI 9 и за старите си устройства

Samsung пусна One UI 9 и за старите си устройства

7 Октомври, 2026 14:51 447 0

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S24 и Z Fold 6 вече могат да обновят софтуера си

Samsung пусна One UI 9 и за старите си устройства - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Процесът по софтуерно обновяване на водещите мобилни устройства на Samsung навлиза в следваща фаза, след като корейският технологичен гигант даде официален старт на разпространението на стабилната версия на интерфейса One UI 9, базиран на новата операционна система Android 17. След като в средата на миналия месец софтуерът дебютира при серията Galaxy S26, а впоследствие обхвана още Galaxy S25, както и сгъваемите устройства Z Fold7 и Flip7, сега дългоочакваната актуализация достига до миналогодишните флагмани на марката.

Първи до новия софтуер получават достъп потребителите в домашния пазар на компанията в Южна Корея, като традиционно в рамките на идните дни и седмици разпространението ще се разшири към европейските и глобалните пазари. Засегнатите устройства от тази вълна включват цялото семейство Galaxy S24, както и популярните сгъваеми модели от шесто поколение Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Мащабът на софтуерния пакет зависи пряко от това дали потребителят е участвал в предварителната бета програма. Притежателите на устройства от серията Galaxy S24, които преминават директно от актуалната досега версия One UI 8.5, ще трябва да изтеглят пакет с обем от около 3.8 GB, докато за тези, които вече са тествали бета версиите, размерът е едва около 500 MB. При сгъваемите модели Fold6 и Flip6 стойностите са сходни – около 3.5 GB за стандартния преход и едва около 408 MB за участниците в тестовия период.

Въпреки че най-новият софтуерен облик направи своя официален дебют още през лятото с премиерата на серията Fold8 и Flip8, отне известно време преди корейският гигант да адаптира платформата за своите по-стари поколения топ модели. С разширяването на този кръг от устройства обаче мащабната софтуерна вълна вече набира пълна скорост за притежателите на съвместимите флагмани.


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