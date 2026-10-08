Новият iPhone Air ще бъде по-тънък, но с по-голям живот на батерията

Apple продължава да развива концепцията за изключително тънки мобилни устройства, като най-новите изтичания на информация около предстоящия смартфон iPhone Air 2 разкриват впечатляващи инженерни решения в областта на хардуерния дизайн и енергоефективността. Според последните течове от индустрията, второто поколение на ултратънкия апарат ще бъде още по-компактно по отношение на дебелината си в сравнение със своя предшественик, но въпреки това ще предложи значително по-голям капацитет на батерията и подобрена автономност.

Инженерите от Куперпитино са успели да постигнат това технологично постижение благодарение на внедряването на нови клетки с по-висока енергийна плътност и усъвършенствано вътрешно разпределение на компонентите. Докато първото поколение на модела разчиташе на батерия с капацитет от 3149 mAh, очакванията сочат скок към приблизително 3500 mAh, което се равнява на около 11 процента увеличение на суровия енергиен ресурс.

Въпреки това увеличение на капацитета, корпусът на устройството се очертава да бъде с около 0.4 милиметра по-тънък спрямо оригинала, приближавайки се до технологичните граници на съвременния мобилен дизайн. Допълнителен принос към по-дългия живот с едно зареждане ще имат и новите поколения енергоефективни чипове, включително очакваният 2-нанометров процесор A20 Pro и усъвършенстваните безжични модули, които гарантират, че потребителите няма да правят компромис с издръжливостта заради елегантния външен вид.