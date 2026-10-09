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Високите цени на смартфоните принудиха дори Apple да намали производството

Високите цени на смартфоните принудиха дори Apple да намали производството

9 Октомври, 2026 14:57 593 1

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Оказва се, че търсенето не постига очакванията на компанията

Високите цени на смартфоните принудиха дори Apple да намали производството - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Пазарният дебют на най-новото поколение смартфони на Apple се сблъсква с първи сериозни изпитания, след като от компанията са били принудени да предприемат корекции във веригата за доставки. Според последните аналитични отчети и информации от индустрията, ръководството в Куперпитино е отправило официални нареждания към ключови доставчици за свиване на поръчките на компоненти за актуалните модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Основната причина за този ход се крие в по-слабото от очакваното потребителско търсене, което е пряко обвързано със сериозния скок в цените на устройствата. В условията на световен недостиг на памети и скок в цените на чиповете заради масовото пренасочване на производствени мощности към изкуствения интелект и дата центровете, новите професионални модели на марката дебютираха с около 10 процента по-висока цена спрямо своите предшественици. Така например, базовият iPhone 18 Pro стартира от 1199 долара в САЩ и около 1450 евро в Европа, което накара много потребители да преосмислят необходимостта от незабавен ъпгрейд.

Въпреки че по-високата цена до известна степен компенсира намалените обеми на продажби в рамките на финансовите отчети, редуцирането на компонентите с около 15 процента подчертава чувствителността на пазара към ценовия праг в премиум сегмента. Междувременно анализаторите отбелязват, че част от корекциите могат да се дължат и на преразпределение на ресурсите с оглед на предстоящите през пролетта нови попълнения в портфолиото на марката, но фактът остава – дори гиганти като Apple вече усещат тежестта на глобалната инфлация на хардуерните компоненти.


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  • 1 Камион

    1 0 Отговор
    Споко, Ганьо ще вземе кредит и пак ще е с последния модел, въпреки цената.

    15:04 09.10.2026