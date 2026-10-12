Ударите на ВСУ по дейтацентрове на „Яндекс“ спрели над 80 услуги

Три последователни дронови атаки срещу датацентрове на „Яндекс“ в Русия са нарушили работата на повече от 80 цифрови услуги, включително облачни платформи, приложения за банкиране и услуги за поръчване на превози. Ударите са нанесени на 8, 9 и 11 октомври срещу обекти в Сасово, Калуга и Владимир.

По данни, цитирани от Tom's Hardware от анализи на Cloudflare, трафикът на ботове от мрежата на „Яндекс“ е спаднал до 0,4% от максималното ниво, отчетено през предходните две седмици. При първата атака на 8 октомври трафикът е намалял до около 57% от пиковата стойност.

Засегнати са облачни и потребителски услуги

Първият удар е засегнал датацентъра на „Яндекс“ в Сасово, Рязанска област. В него се намират два от суперкомпютрите на компанията. На следващия ден е повреден по-големият комплекс в Калуга, а на 11 октомври е атакуван обектът във Владимир.

Сред засегнатите услуги са гласовият асистент „Алиса“, платформите „Яндекс.Музика“ и „Яндекс. Умен дом“, както и инструментът за видеоконференции „Телемост“. Проблеми са отчетени и при Compute Cloud, Object Storage, Managed Kubernetes, PostgreSQL и ClickHouse.

Нарушения има и при интерфейсите YandexGPT API, SpeechKit и Vision OCR. Те се използват за разработка на приложения, изкуствен интелект, разпознаване на реч и обработка на изображения.

Проблемите са засегнали не само услуги на „Яндекс“. Потребители са съобщили за прекъсвания в банкови приложения, платформи за поръчване на превози и търговски вериги като Fix Price. Смущения са регистрирани и при свързани платформи в Русия и съседни държави.

NetBlocks потвърди нов срив в мрежата

Глобалната организация за наблюдение на интернет трафика NetBlocks определи последиците от атаката във Владимир като втори срив в мрежите на „Яндекс“. „Потвърдено: показателите сочат втори срив в мрежите на руския технологичен гигант „Яндекс“ след нова украинска дронова атака срещу датацентрове във Владимир“, се посочва в публикация на организацията.

„Яндекс“ е сред най-големите технологични компании в Русия и поддържа търсачка, облачна инфраструктура, услуги за съхранение на данни, карти, музика и платформи за превози. Затова повредите в отделни датацентрове имат отражение и върху външни компании, които използват инфраструктурата ѝ.

Към момента не са оповестени пълни данни за размера на материалните щети и сроковете за възстановяване на всички засегнати услуги.

Източници: mezha.ua, tomshardware.com, kyivpost.com