Краят на „неограничения“ чуждестранен интернет в Русия

Министерството на дигиталното развитие на Руската федерация отново постави на масата спорната инициатива за въвеждане на допълнителна такса за мобилните абонати, които ползват международен интернет трафик. Според информация на изданието „Коммерсантъ“, новите финансови ограничения ще засегнат потребителите на 5G мрежи, а предлаганият безплатен лимит е фиксиран на 50 гигабайта месечно.

Основната цел на подновяването на тези дискусии е овладяването на трафика към чуждестранни сървъри и източници, ползващи VPN услуги за заобикаляне на ограниченията. Мярката обаче се сблъсква със сериозни технически и логистични бариери, признават телеком експерти и представители на сектора.

Основният проблем се крие в самата архитектура на мрежите. В момента 5G покритието в страната стъпва върху съществуващата LTE (4G) инфраструктура чрез т.нар. Non-Standalone (NSA) архитектура. В реално време абонатните устройства постоянно превключват между 5G и 4G сигнали, което прави точната тарификация и отделянето на международните IP адреси изключително комплексна задача за операторите. За да се задейства подобна система, ще са необходими сложни хардуерни и софтуерни решения за дълбоко инспектиране на пакетите (DPI) и прекласификация на целия IP трафик.

Според данни на Strategy Partners средният руски потребител изразходва около 24 GB общ мобилен интернет на месец, като едва 13.8 процента от абонатите преминават границата от 50 GB. Тъй като лимитът от 50 GB засяга единствено международните сървъри в 5G обхват, той ще удари най-вече потребителите, използващи мобилни устройства за стрийминг, тежки изтегляния през чужди платформи или пренос на данни през VPN тунели. Конкретният размер на таксите за всеки допълнителен гигабайт над лимита все още не е окончателно утвърден.