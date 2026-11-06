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Waze скоро може да предупреждава и за велосипедисти на пътя

Waze скоро може да предупреждава и за велосипедисти на пътя

6 Ноември, 2026 07:41 374 0

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  • велосипедисти-
  • garmin connect

Препратки в нова версия подсказват за възможна интеграция с навигационното приложение

Waze скоро може да предупреждава и за велосипедисти на пътя - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Waze може да получи функция, която да предупреждава шофьорите за велосипедисти на пътя чрез данни от устройства на Garmin. Препратки към подобна възможност са открити в версия 5.31 на приложението Garmin Connect, но Garmin и Waze все още не са обявили официално новата интеграция или срок за пускането ѝ.

В кода на приложението са намерени надписи „Споделяне на местоположение с Waze“ и „Споделяне на пътувания с Waze“. Те са свързани с LiveTrack – функция на Garmin, която позволява местоположението на човек по време на пътуване или тренировка да бъде споделено с предварително избрани контакти.

Възможният сценарий е данните за местоположението на велосипедист да бъдат изпращани към Waze и да се показват на картата на близки шофьори. Така водачите могат да получат визуална информация, че по маршрута им има велосипедист. Не е потвърдено обаче дали местоположението ще бъде достъпно за всички потребители в района или само за конкретно избрани хора.

Не е известно и дали Waze ще изпраща отделно звуково или екранно предупреждение при приближаване към велосипедист. Ако известията се активират автоматично за всеки участник в движението, в райони с много колоездачи това може да доведе до голям брой сигнали. Другият вариант е местоположението да се вижда само на картата, без допълнително известие.

Waze посочва, че при свързване с услуга на трета страна споделянето на данни става след разрешение от потребителя. Това означава, че евентуалната функция ще зависи от настройките за поверителност и от изричното съгласие на велосипедиста.


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