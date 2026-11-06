Waze скоро може да предупреждава и за велосипедисти на пътя

Waze може да получи функция, която да предупреждава шофьорите за велосипедисти на пътя чрез данни от устройства на Garmin. Препратки към подобна възможност са открити в версия 5.31 на приложението Garmin Connect, но Garmin и Waze все още не са обявили официално новата интеграция или срок за пускането ѝ.

В кода на приложението са намерени надписи „Споделяне на местоположение с Waze“ и „Споделяне на пътувания с Waze“. Те са свързани с LiveTrack – функция на Garmin, която позволява местоположението на човек по време на пътуване или тренировка да бъде споделено с предварително избрани контакти.

Възможният сценарий е данните за местоположението на велосипедист да бъдат изпращани към Waze и да се показват на картата на близки шофьори. Така водачите могат да получат визуална информация, че по маршрута им има велосипедист. Не е потвърдено обаче дали местоположението ще бъде достъпно за всички потребители в района или само за конкретно избрани хора.

Не е известно и дали Waze ще изпраща отделно звуково или екранно предупреждение при приближаване към велосипедист. Ако известията се активират автоматично за всеки участник в движението, в райони с много колоездачи това може да доведе до голям брой сигнали. Другият вариант е местоположението да се вижда само на картата, без допълнително известие.

Waze посочва, че при свързване с услуга на трета страна споделянето на данни става след разрешение от потребителя. Това означава, че евентуалната функция ще зависи от настройките за поверителност и от изричното съгласие на велосипедиста.