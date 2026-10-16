Claude разпредели задача на 161 сесии на OpenAI

Една задача за създаване на кратък видеоклип е превърнала Claude Code в координатор на своеобразна дигитална производствена линия. Потребител с име Анант е възложил на асистента да пресъздаде 63-секундно видео в определен анимационен стил, а Claude Code е открил на компютъра вече инсталирания OpenAI Codex и е насочил към него голяма част от работата.

Според разказа на потребителя, цитиран от AIstify, Claude Code е стартирал 161 сесии на Codex, които да генерират кадрите. Планът е обхващал около 700 кадъра, разпределени между отделните сесии. Така вместо една система да изработи последователно целия клип, Claude Code е използвал инструмент на друга компания за паралелна обработка на отделните части.

„Claude откри инсталиран Codex, възложи му генерирането на изображения и запази координацията за себе си“, обобщава AIstify описания работен процес.

Claude е оставил за себе си ролята на координатор

Разпределението не означава, че Claude Code не е извършвал друга работа. На него са били възложени управлението на оперативната памет, обработването на неуспешни операции и сглобяването на крайния резултат. В плана кадрите са разделени на по-равномерни групи, тъй като част от сесиите иначе биха получили само по един или два кадъра.

Именно това е породило шеговитото сравнение, че Claude Code се е поставил в ролята на „началник“, а Codex сесиите са останали изпълнители. В технически план обаче става дума за делегиране между два инструмента, при което единият агент разпределя подзадачи, следи за проблеми и събира резултатите.

Какво все още не е потвърдено

Броят от 161 не доказва, че толкова независими агенти са работили едновременно. Публикуваната снимка показва план за работа, но не представлява пълен журнал на изпълнението. Не са посочени нито общата продължителност, нито реалният разход, нито броят на неуспешните опити.

Не са публикувани и достатъчно данни за крайния видеоклип, за да се оцени дали подходът е бил по-бърз или по-евтин от обичайния процес. Няма данни Claude Code да е прониквал в акаунт на OpenAI или да е получавал нерегламентиран достъп до абонамент. Описанието сочи, че на компютъра вече е имало инсталиран Codex.

AIstify определя случая като единичен пример за работен процес, а не като доказателство, че Claude обичайно „набира“ софтуер на OpenAI. Историята показва по-скоро нов тип автоматизация, при който един AI агент може да ръководи други инструменти, включително такива на конкурентна компания.

what the actual fck lmao. i asked claude code to recreate a 63 second video in a specific animation style, and this is the plan it came up with. it noticed i had codex installed, and figured out it could use its built-in image generator. so it launched 161 codex sessions to generate the frames with claude orchestrating the entire thing, managing RAM, handling failures, and stitching everything back together. this is insane. — Ananth (@Ananth7e) October 14, 2026

Източници: aistify.com