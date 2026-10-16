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Claude разпредели задача на 161 сесии на OpenAI
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Claude разпредели задача на 161 сесии на OpenAI

16 Октомври, 2026 08:21, обновена 16 Октомври, 2026 08:23 833 5

  • claude-
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  • изкуствен интелект-
  • ai агенти-
  • автоматизация

AI асистентът използвал инсталиран Codex за обработката на стотици кадри, докато сам координирал процеса

Claude разпредели задача на 161 сесии на OpenAI - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една задача за създаване на кратък видеоклип е превърнала Claude Code в координатор на своеобразна дигитална производствена линия. Потребител с име Анант е възложил на асистента да пресъздаде 63-секундно видео в определен анимационен стил, а Claude Code е открил на компютъра вече инсталирания OpenAI Codex и е насочил към него голяма част от работата.

Според разказа на потребителя, цитиран от AIstify, Claude Code е стартирал 161 сесии на Codex, които да генерират кадрите. Планът е обхващал около 700 кадъра, разпределени между отделните сесии. Така вместо една система да изработи последователно целия клип, Claude Code е използвал инструмент на друга компания за паралелна обработка на отделните части.

„Claude откри инсталиран Codex, възложи му генерирането на изображения и запази координацията за себе си“, обобщава AIstify описания работен процес.

Claude е оставил за себе си ролята на координатор

Разпределението не означава, че Claude Code не е извършвал друга работа. На него са били възложени управлението на оперативната памет, обработването на неуспешни операции и сглобяването на крайния резултат. В плана кадрите са разделени на по-равномерни групи, тъй като част от сесиите иначе биха получили само по един или два кадъра.

Именно това е породило шеговитото сравнение, че Claude Code се е поставил в ролята на „началник“, а Codex сесиите са останали изпълнители. В технически план обаче става дума за делегиране между два инструмента, при което единият агент разпределя подзадачи, следи за проблеми и събира резултатите.

Какво все още не е потвърдено

Броят от 161 не доказва, че толкова независими агенти са работили едновременно. Публикуваната снимка показва план за работа, но не представлява пълен журнал на изпълнението. Не са посочени нито общата продължителност, нито реалният разход, нито броят на неуспешните опити.

Не са публикувани и достатъчно данни за крайния видеоклип, за да се оцени дали подходът е бил по-бърз или по-евтин от обичайния процес. Няма данни Claude Code да е прониквал в акаунт на OpenAI или да е получавал нерегламентиран достъп до абонамент. Описанието сочи, че на компютъра вече е имало инсталиран Codex.

AIstify определя случая като единичен пример за работен процес, а не като доказателство, че Claude обичайно „набира“ софтуер на OpenAI. Историята показва по-скоро нов тип автоматизация, при който един AI агент може да ръководи други инструменти, включително такива на конкурентна компания.


Източници: aistify.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    0 0 Отговор
    Шефче го играе, а?
    Скоро ще открие робовладелския строй.
    Е те тогава ще си такова онаковато.

    08:30 16.10.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Да дойде ИИ да ми смени гумите. Ако ще да прати 347 агента, нямам претенции.

    08:33 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.