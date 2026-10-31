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От първо лице: Какво е да се возиш на автономен автомобил в Китай (ВИДЕО)
  Тема: Тест драйв

От първо лице: Какво е да се возиш на автономен автомобил в Китай (ВИДЕО)

31 Октомври, 2026 11:55 908 7

  • omoda jaecoo-
  • изкуствен интелект-
  • автономно паркиране-
  • роботакси-
  • chery

Системите SIVP и SIAS обединяват автономното паркиране, гласовото управление и персонализираното взаимодействие.

От първо лице: Какво е да се возиш на автономен автомобил в Китай (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Автомобил, който сам се придвижва до зададена точка, паркира в тясно пространство и реагира на естествени гласови команди, беше сред акцентите в лабораторията „Super Intelligent Experience Lab“ на OMODA & JAECOO, а нашият екип имаше възможността да седне в подобно превозно средство. По време на международната годишна среща на Chery, марката представи две основни системи – Super Intelligent Valet Parking (SIVP) и Super Intelligent AI Space (SIAS). Те са насочени към различни аспекти на автомобилното преживяване. Първата автоматизира маневрите около паркирането, а втората използва изкуствен интелект за по-естествено взаимодействие между човека и автомобила. SIVP беше демонстрирана с моделите на Chery Group. След команда за вземане автомобилите следваха предварително планиран маршрут до определена точка. При тесен участък или много тясно паркомясто системата сама изчисляваше траекторията, коригираше позицията на автомобила и изпълняваше необходимите маневри.

В тестовата зона бяха поставени и препятствия. Системата използваше възприемане на околната среда и планиране на маршрут, за да ги заобиколи. Така технологията беше показана не само като функция за автоматично паркиране, а като комбинация от автономно придвижване, ориентиране и контрол на автомобила в ограничено пространство.

OMODA & JAECOO показа и специално разработено роботакси от ниво L4. При това ниво автомобилът може да изпълнява задачите си без постоянна намеса на водач в предварително определени условия. За разлика от конвенционален модел, дооборудван с автономни функции, роботаксито е проектирано от самото начало за безпилотна търговска услуга и е интегрирано в производствения процес.

От първо лице: Какво е да се возиш на автономен автомобил в Китай (ВИДЕО)

Концепцията обхваща целия цикъл на услугата: заявяване чрез приложение, дистанционно регулиране на температурата, автономно придвижване, зареждане с енергия, почистване и технически преглед. „Цялото пътуване не изисква водач в автомобила или ръчна намеса“, заявиха от OMODA & JAECOO в представянето на разработката. Компанията посочва, че архитектурата на превозното средство, производството и системите за безопасност са разработени с оглед на различни пазари. Не са обявени конкретен град, дата за начало на платена услуга или размер на бъдещ автопарк.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    4 1 Отговор
    Ние сме много далече даже пътища нямаме ама за това слагат камери за милиони бие сме страна на парадоксите.

    Коментиран от #2

    12:01 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жоржета стресираща

    2 0 Отговор
    Ааа ние едно време
    На село не заключвахме вратите...☝
    Но сваляхме чистачките от москвича

    Коментиран от #5

    12:42 31.10.2026

  • 4 така е

    1 0 Отговор
    Никой не може да ги стигне китайците!

    12:46 31.10.2026

  • 5 НЕ САМО!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жоржета стресираща":

    Забравил си…не само чистачките, но и: капачката на резервоара, тасовете на джантите, игличките на автомобилните гуми, тревожихме се някой да не гепи самите гуми и да си намерим колицата на ресори върху асфалта… После тези проблеми изчезнаха…гепят цялата кола и ако си си свалил чистачките - имаш си вечен сувенир от нея!

    12:54 31.10.2026

  • 6 Щом няма български чушкопек

    0 0 Отговор
    не става.

    12:56 31.10.2026

  • 7 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    АКО ПЪТУВАШ С ТАКЪВ АВТОНОМЕН АВТОМОБИЛ, ОРГАНИТЕ ПО КОНТРОЛ НА КОГО ЩЕ ЗАДАВАТ ВЪПРОСА "КАКВО ПРАВИМ СЕГА?

    13:08 31.10.2026