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Ето как да освободите до 15GB пространство на своя iPhone

Ето как да освободите до 15GB пространство на своя iPhone

2 Ноември, 2026 09:39 474 2

  • apple intelligence-
  • ios 27-
  • iphone-
  • siri-
  • вътрешна памет

Потребители съобщават, че изкуственият интелект заема значителна част от паметта дори на устройства, в които функцията не е достъпна

Ето как да освободите до 15GB пространство на своя iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Обновяването до iOS 27 оставя част от потребителите на iPhone с до 15 GB по-малко свободна памет заради Apple Intelligence. Най-често съобщаваното използване е около 15 GB, но при отделни устройства стойността пада до 9 GB. Засегнати са и телефони в Европейския съюз, където Apple Intelligence за iPhone не е достъпен. При някои 128-гигабайтови версии на iPhone 16 операционната система и компонентите на изкуствения интелект заемат около 30% от паметта, отделно от пространството, което системата запазва за бъдещи актуализации. Изключването на Apple Intelligence или Siri не възстановява автоматично освободеното пространство. Промяната на региона на Apple профила също не е практично решение, тъй като може да наложи прекратяване на абонаменти или изразходване на наличен баланс преди преминаването към друг регион.

Apple посочва, че Apple Intelligence може да използва „до 8 GB“ памет при част от съвместимите устройства и до 14 GB при някои по-нови модели. Компанията уточнява и че непосредствено след актуализация временното използване може да надхвърли тези стойности, докато новите модели се изтеглят и старите бъдат премахнати. Потребители в Reddit са намерили заобиколно решение чрез избор на неподдържан за Apple Intelligence вариант на английския език за Siri.

Посочените варианти са канадски, ирландски, южноафрикански и новозеландски английски. Така Siri може да продължи да работи на английски, но функциите на Apple Intelligence се деактивират или ограничават. Ефектът не премахва напълно всички разходи за системата и може да ограничи достъпа до функциите на изкуствения интелект, но освобождава почти цялото пространство, което преди това е било заето от моделите. Apple Intelligence е наличен само при съвместими модели, езикови настройки и региони, а Apple отбелязва, че функциите могат да се различават според държавата и езика. За iPhone в Европейския съюз новите функции на Siri AI първоначално не са достъпни.


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  • 1 Нищо не разбрах

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    10:00 02.11.2026

  • 2 Дудов

    0 0 Отговор
    За собствениците на Apple изкуствения интелект в телефона е задължителен поради съображения за сигурност понеже техния естествен интелект често бъгва.

    10:02 02.11.2026