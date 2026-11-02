Ето как да освободите до 15GB пространство на своя iPhone

Обновяването до iOS 27 оставя част от потребителите на iPhone с до 15 GB по-малко свободна памет заради Apple Intelligence. Най-често съобщаваното използване е около 15 GB, но при отделни устройства стойността пада до 9 GB. Засегнати са и телефони в Европейския съюз, където Apple Intelligence за iPhone не е достъпен. При някои 128-гигабайтови версии на iPhone 16 операционната система и компонентите на изкуствения интелект заемат около 30% от паметта, отделно от пространството, което системата запазва за бъдещи актуализации. Изключването на Apple Intelligence или Siri не възстановява автоматично освободеното пространство. Промяната на региона на Apple профила също не е практично решение, тъй като може да наложи прекратяване на абонаменти или изразходване на наличен баланс преди преминаването към друг регион.

Apple посочва, че Apple Intelligence може да използва „до 8 GB“ памет при част от съвместимите устройства и до 14 GB при някои по-нови модели. Компанията уточнява и че непосредствено след актуализация временното използване може да надхвърли тези стойности, докато новите модели се изтеглят и старите бъдат премахнати. Потребители в Reddit са намерили заобиколно решение чрез избор на неподдържан за Apple Intelligence вариант на английския език за Siri.

Посочените варианти са канадски, ирландски, южноафрикански и новозеландски английски. Така Siri може да продължи да работи на английски, но функциите на Apple Intelligence се деактивират или ограничават. Ефектът не премахва напълно всички разходи за системата и може да ограничи достъпа до функциите на изкуствения интелект, но освобождава почти цялото пространство, което преди това е било заето от моделите. Apple Intelligence е наличен само при съвместими модели, езикови настройки и региони, а Apple отбелязва, че функциите могат да се различават според държавата и езика. За iPhone в Европейския съюз новите функции на Siri AI първоначално не са достъпни.