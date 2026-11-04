Германия започва използването на дигитални шофьорски книжки. Ето кога може да се появят и в България

Дигиталният шофьорски документ в Германия се очаква да бъде достъпен в края на ноември 2026 година. Той ще се съхранява в смартфона чрез безплатното приложение i-Kfz и ще може да бъде показван при полицейска проверка в страната. Точен ден за активирането на услугата все още не е посочен. Така водачите ще могат да оставят физическата карта у дома, ако дигиталната версия е предварително активирана и телефонът им разполага с достатъчно заряд. Новата функция е част от следващия етап на дигитализацията на документите за автомобили в Германия. За да използва услугата, водачът трябва първо да премине онлайн идентификация. Необходима е лична карта с активирана функция за електронна идентификация, както и съответният шестцифрен ПИН код. След това шофьорският документ може да бъде добавен в приложението i-Kfz.

Не се предвижда инсталирането на отделно приложение. В същата платформа от ноември 2025 година може да се съхранява и дигиталният талон на автомобила. Приложението е разработено по поръчка на германското транспортно министерство съвместно с Федералната печатница. Основното ограничение при старта е териториалният обхват. Дигиталният шофьорски документ ще бъде признат първоначално само в Германия. При пътуване до Австрия, Италия, Франция или друга държава от Европейския съюз водачите ще трябва да носят физическата карта, тъй като германската версия няма да се приема като неин заместител.

По-широко използване се очаква с въвеждането на общ европейски дигитален шофьорски документ, като тогава технологията може да се появи и в България . Новата европейска директива предвижда той да може да се използва в целия Европейски съюз, като срокът за въвеждането му е до 2030 година. Използването на дигиталния документ няма да бъде задължително. Класическият шофьорски документ ще продължи да бъде валиден, а водачите няма да трябва да го подменят или да го обменят заради новата услуга.

ADAC приветства въвеждането и определя дигиталната книжка като „още една стъпка към модернизацията на администрацията“, която може да улесни ежедневието. Автомобилният клуб обаче подчертава, че от значение ще бъдат надеждната работа на приложението, защитата на личните данни и сигурността при проверка. При технически проблем или изтощена батерия дигиталният документ няма да може да бъде показан на телефона.