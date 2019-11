Сглобяването на един болид в 45 секунди (ВИДЕО)

Отборът от Формула 1 Red Bull публикува едно интересно видео, в което на забързан каданс е показано как се сглобява болид за състезание. Клипчето, което е дълго 45 секунди, ни показва как се сглобява болида RB7 от 2011. Осемгодишният болид е изваден от "кашоните" за демонстративно състезание в Лас Вегас, но т.нар. таймлапс е интересен. Вижте го.

RB7 to make up please 💅 A sneak peek backstage in #LA as the Bulls prepare to steal the spotlight in Tinseltown! 🤩 🇺🇸 #F1Festival pic.twitter.com/kNSUsrCVbT