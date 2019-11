А1 предлага в пакет два смартфона от Motorola

А1 предлага в пакет два от най-новите смартфони на Motorola – One Macro и Е6 Plus. Моделите се позиционират в средния ценови клас, като комбинират отлична функционалност и достъпна цена. Клиентите на телекома могат да купят Motorola One Macro и Motorola Е6 Plus в пакет за 9,99 лева на месец или за 199,99 лева в брой с абонаментен план A1 One Unlimited 5XL.

Motorola One Macro

Новият модел от серията Motorola One бе представен в началото на октомври като достъпно устройство с добри характеристики от средния ценови клас. Акцент в смартфона е специалният обектив за макрофотография, който компанията въвежда за първи път в тройната камера на гърба на устройството. Макро камерата е с 2 MP сензор и минимален фокусен диапазон от 2 см, което позволява качествено заснемане на малки обекти отблизо.

Основната 13 MP камера с подобрена система за лазерен автофокус и допълнителен сензор за дълбочина увеличават възможностите на Motorola One Macro за отлични снимки с добри детайли. Селфи камерата е 8 MP и разполага с функции за снимане в HDR режим, както и за заснемане на Full HD видео.

One Macro е с 6,2-инчов HD IPS LD дисплей. MediaTek Helio P70 процесорът осигурява бърза скорост на работа, а мощната батерия от 4000 mAh допълва хардуера. Смартфонът разполага с 64 GB памет за съхранение и 4 GB оперативна памет. One Macro се предлага от А1 в син цвят.

Motorola E6 Plus

Motorola E6 Plus се появи на пазара през септември, като разшири портфолиото на компанията в бюджетния сегмент. 6,1-инчовият дисплей с IPS LCD матрица и HD+ резолюция пресъздава добри цветове и контраст на изображенията за своя клас.

Двойната камера комбинира основен сензор от 13 MP и сензор за дълбочина от 2 MP, позволяващ добавяне на „боке” ефект. Камерата поддържа HDR технология и възможност за снимане на панорамни изображения. Селфи камерата е с 8 MP с опция за снимане на Full HD видео с 30 кадъра в секунда.

E6 Plus е с осемядрен процесор, осигуряващ добра производителност. Батерията е с капацитет от 3000 mAh. В базовата си версия моделът разполага с 32 GB памет за съхранение и 2 GB оперативна памет. Е6 Plus се предлага от А1 в сив цвят.

И при двата модела има възможност за поставяне на допълнителна карта памет до 512GB. One Macro и E6 Plus работят с версията на Andorid – 9.0 Pie.

