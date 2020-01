Външни високоговорители в автомобилите на Tesla

Електрическите Tesla ще бъдат оборудвани с външни високоговорители, чрез които водачите и пътниците на американските електромобили ще могат да достигат до хората на улицата. Това в Twitter ръководителят на Tesla Илон Мъск.

Мъск коментира видео, в което шофьор на автомобил Tesla се обръща към пешеходците чрез високоговорители, като не уточни обаче кога тази функция ще се появи на всички коли Tesla. По-рано ви информирахме, че Мъск обяви в Twitter и възможната поява на функция, като звуков сигнал на различни необичайни звуци.

Ще бъде възможно да предупредите пешеходците за приближаването на електрическа кола не само с помощта на един от звуците, предложени от производителя, потребителите ще могат да създават свои собствени звукови клипове и да ги използват за клаксон.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa