Volkswagen ID.Buzz се смали за Европейското по футбол (ВИДЕО)

Volkswagen ID.Buzz бе представен сравнително скоро и докато чакаме от германската компания да ни покажат по-дълга модификация на товарната версия, рекламният отдел на марката показа умалено копие на буса. Тя не се отличава почти по нищо от стандартния електрически модел с изключение на цветната боя и дупката в тавана.

Все пак умалената количка има специална задача, а именно да доставя футболните топки преди началото на всеки мач по време на Европейското първенство по футбол за жени, което започна през изминалите дни във Великобритания. Миниатюрният ID.Buzz се управлява с дистанционно и предизвика радост с появата си на футболното игрище.

Here it is! My big moment! I hope I did you proud @WEURO2022 🥰 #OldTrafford #WEURO2022



– Tiny Buzz 🚐⚡️⚽️ pic.twitter.com/xytPtqvuUI