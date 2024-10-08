Новини
Технологии »
Евтиният iPhone пристига с нов вид дисплей

8 Октомври, 2024 16:19 264 0

Евтиният iPhone пристига с нов вид дисплей

  • apple-
  • iphone-
  • iphone se

Устройството ще се предлага с OLED опция от следващо поколение

Евтиният iPhone пристига с нов вид дисплей - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple ще представи iPhone SE 4 - четвъртото издание на бюджетната линия iPhone. Новият модел ще се отличава с няколко подобрения, включително по-голям OLED дисплей, модерен дизайн и подобрена производителност.

iPhone SE 4 ще бъде първият iPhone от линията SE, който ще разполага с OLED дисплей. Това ще бъде значително подобрение в сравнение с предишните модели, които използваха LCD дисплеи. По-големият дисплей ще осигури по-добро качество на изображението и по-добри ъгли на видимост.

iPhone SE 4 ще има и по-модерен дизайн, като ще се откаже от дебелите рамки и Home бутона на по-ранните модели iPhone. Това ще придаде на телефона по-съвременен вид и усещане.

Въпреки че iPhone SE 4 ще бъде по-достъпен вариант в сравнение с флагманските модели iPhone, все пак се очаква Apple да го оборудва с мощен процесор и други функции, които ще го направят конкурентен избор на пазара на смартфони от среден клас.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ