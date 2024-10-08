Евтиният iPhone пристига с нов вид дисплей

Apple ще представи iPhone SE 4 - четвъртото издание на бюджетната линия iPhone. Новият модел ще се отличава с няколко подобрения, включително по-голям OLED дисплей, модерен дизайн и подобрена производителност.

iPhone SE 4 ще бъде първият iPhone от линията SE, който ще разполага с OLED дисплей. Това ще бъде значително подобрение в сравнение с предишните модели, които използваха LCD дисплеи. По-големият дисплей ще осигури по-добро качество на изображението и по-добри ъгли на видимост.

iPhone SE 4 ще има и по-модерен дизайн, като ще се откаже от дебелите рамки и Home бутона на по-ранните модели iPhone. Това ще придаде на телефона по-съвременен вид и усещане.

Въпреки че iPhone SE 4 ще бъде по-достъпен вариант в сравнение с флагманските модели iPhone, все пак се очаква Apple да го оборудва с мощен процесор и други функции, които ще го направят конкурентен избор на пазара на смартфони от среден клас.