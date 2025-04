Новите "тесли" вече се придвижват самостоятелно в заводите на компанията (ВИДЕО)

Непоколебимият ангажимент на Илон Мъск за напълно самостоятелно шофиране (FSD) изглежда се доближава до валидиране в реални условия, макар и в контролираните граници на собствените производствени мощности на Tesla. Въпреки че амбициозният проект Cybercab според съобщенията е оставил на заден план важни разработки на автомобили от следващо поколение, Tesla вече отчита значителен напредък със своята система „FSD Unsupervised“, която в момента се използва за автономно придвижване на автомобили от производствената линия до изходящите партиди в Гига Тексас и Фримонт. Това вътрешно внедряване вече е натрупало над 50 000 километра без шофьор, което е изключително важна база за доказване, особено за изоставащия в продажбите Cybertruck.

Въпреки по-ранното убеждение на Мъск за скорошен пробив в областта на самоуправлението, реалността е по-постепенна. Въпреки че представянето на Cybercab предизвика значителен шум, FSD на Tesla все още не е постигнало свещения граал - да се движи по обществените пътища без човешка намеса. Нещо повече, компанията все още не е започнала публични тестове или не е получила необходимите разрешителни за движение без шофьор. Въпреки това Мъск потвърди намерението на Tesla да започне публично тестване на FSD като платена услуга в Остин през юни тази година.

Cybertrucks autonomously navigate a 0.6 mile route traversing beneath one of America's fastest highways, emerging through a steep 17% grade to reach their destination pic.twitter.com/3ZMYCRPhIj