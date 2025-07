Лятна селекция 5G смартфони с 0% лихва на лизинг от А1

През юли А1 предлага на своите клиенти селекция 5G смартфони, достъпни при изгодни условия – с 0% лихва на лизинг за 24 месеца в комбинация с план Unlimited. В кампанията са включени модели от водещи производители, които съчетават модерен дизайн, производителност и иновативни технологии и идват в комплект с практични аксесоари. Така потребителите могат да направят смарт инвестиция в ново устройство именно в сезона, в който свързаността и улавянето на специалните моменти играят ключова роля за пълноценното лятно преживяване.

HONOR 400 е смартфон, създаден за потребители, които ценят комбинацията от елегантен дизайн, висока производителност и интелигентни технологии. Устройството разполага с 6.55-инчов AMOLED дисплей с до 5000 нита HDR яркост и 120 Hz честота на опресняване, както и 3840 Hz PWM затъмняване, сертифицирано от TÜV Rheinland – за комфортно и щадящо зрението гледане. Мощният чип Snapdragon 7 Gen 3, съчетан с 8 GB RAM и 512 GB памет, осигурява бърза и гладка работа. Основната камера е 200 MP с оптична стабилизация, допълнена от 12 MP ултраширокоъгълна камера, а предната – 50 MP за ефектни селфи снимки. HONOR 400 поддържа редица AI функции, включително AI Image to Video и AI Deepfake Detection. Моделът е оборудван с батерия от 5300 mAh, като се зарежда до 40% за едва 15 минути и предлага надеждна работа през целия ден.

До 31 юли HONOR 400 512 GB се предлага от А1 в комплект с безжични слушалки HONOR Earbuds Clip за 26,22 лв. на лизинг с 0% лихва за 24 месеца и план Unlimited Ultra.

Motorola Edge 60 съчетава елегантен дизайн, професионални възможности на камерата и изключителна издръжливост. Моделът разполага с quad-curved корпус с премиум покритие и стъкло Corning® Gorilla® Glass 7i2 за защита от удари и драскотини. Смартфонът е оборудван с 50 MP основна Ultra Pixel камера със сензор Sony LYTIA™ 700C и оптична стабилизация, за да уловите всеки значим момент от лятото, както и 50 MP селфи обектив. Платформата moto ai осигурява редица полезни функции, сред които и интелигентна обработка на изображения, а сертификатите PANTONE™ Validated и Pantone SkinTone™ гарантират реалистични цветове и точно представяне на тоновете на кожата. Освен това смартфонът е изключително устойчив на външни въздействия, като има защита IP69/IP68 срещу прах и вода, работи при екстремни условия – от -20°C до 60° и притежава военен сертификат за издръжливост MLT-STD-810H.

През юли устройството се предлага в комплект с TurboPower 68W адаптер за ултрабързо зaреждане, като е на цена от 19,14 лв. на месец за 24 месеца с 0% лихва и план Unlimited Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra е премиум смартфон, създаден за онези, които търсят повече креативност, но и ежедневна ефективност. Моделът разполага с 6.9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей и вграден стилус S Pen, което го прави подходящ за рисуване, водене на бележки или работа в движение. Основната камера е 200 MP със Space Zoom до 100x, а технологията Nightography позволява заснемането на видеа със зашеметяваща 10-битова HDR резолюция, по-малко шум и още по-ясни нощни кадри. Характеристиките на Galaxy S25 Ultra впечатляват не по-малко от дизайна му. Моделът е оборудван със Snapdragon 8 Elite процесор, проектиран и оптимизиран за Galaxy, и 5000 mAh батерия. Още повече, Galaxy AI добавя редица интелигентни функции като AI Edit, Audio Eraser, Live Translate и Now Brief, а със Circle to Search with Google търсенето на информация е възможно само с едно докосване.

По време на кампанията Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB се предлага в комплект с безжични слушалки ttec Mode за 83,28 лв. с 0% лихва на лизинг за 24 месеца и план Unlimited Ultra от А1.

Със специалната юлска кампания на А1 новият смартфон е на една ръка разстояние – точно навреме за всички летни кадри, пътувания и спонтанни моменти. Независимо дали сте в града или на път, свързаността и висококачествените технологии са винаги с вас. Разгледайте пълната селекция 5G смартфони с 0% лихва на лизинг на сайта на телекома.