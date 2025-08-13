Vivo пуска конкурент на Apple Vision Pro

Технологичният гигант vivo е готов да предизвика бързоразвиващия се пазар на смесената реалност, като официално потвърди, че на 21 август ще пусне на пазара първите си MR очила. Съобщението, направено чрез социалната платформа Weibo, позиционира новото устройство като пряк конкурент на Vision Pro на Apple.

Промоционалните тийзъри разкриват изтънчен дизайн с висококачествена метална конструкция и изпъкнал преден визьор, в който са разположени усъвършенстваните дисплеи на устройството. Подобно на висококачествените си конкуренти, очилата разполагат с цифрова корона, ключов елемент от потребителския интерфейс за интуитивно управление на нивото на непрозрачност на околната среда. Снимките подчертават и комфорта за потребителя, като показват мека, плетена светлонепроницаема лента и сигурна лента за задната част на главата.

Хонг Йи, генерален мениджър на vivo Smart Device Products, обеща устройство, проектирано за прецизност и дълбоко потапяне, сравнимо с лидерите на пазара. Той подчерта, че очилата ще разполагат с „истински триизмерни контроли“, посочвайки усъвършенствана система за проследяване на ръцете и контрол чрез жестове. В опит да отговори на често срещан проблем в областта на VR/AR, Йи също така изтъкна „ултралекия“ дизайн на устройството като основен аргумент за продажба.

Първоначално vivo възприема ексклузивна стратегия за пускане на пазара, фокусирана върху преживяването. Новото устройство за пространствено изчисление няма да бъде достъпно за масово закупуване. Вместо това, то ще бъде внедрено като интерактивно преживяване във флагманските магазини на vivo в цял Китай. Този подход ще позволи на любопитните потребители да резервират час, за да тестват лично възможностите на очилата и да получат демонстрация от първа ръка на бъдещето на цифровото взаимодействие.