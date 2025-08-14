Новини
Технологии »
Как да поддържате двигателя си в перфектно състояние: отговор от експертите на ADAC

Как да поддържате двигателя си в перфектно състояние: отговор от експертите на ADAC

14 Август, 2025 10:17 834 1

  • двигател-
  • поддръжка-
  • инжектори-
  • съвети

Професионалното почистване на инжекторите е от съществена важност

Как да поддържате двигателя си в перфектно състояние: отговор от експертите на ADAC - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Поддържането на автомобилния двигател в перфектно състояние е от ключово значение за дългия живот и безпроблемната работа на колата. Често пъти шофьорите разчитат само на редовната смяна на масло и филтри, но според експертите това не е достатъчно. Почистването на инжекторите е една от най-важните превантивни мерки, която много собственици на автомобили пренебрегват.

Според специалистите от ADAC, натрупването на отлагания в двигателя е неизбежен процес, дори когато се използва висококачествено масло. Тези отлагания се натрупват постепенно върху инжекторите, горивната камера, клапаните и буталата, което води до редица сериозни проблеми. За да се справим с този проблем, той препоръчва професионално почистване на инжекторите, което може да се извършва без разглобяване на двигателя и отнема около 30 минути.

Замърсяването на тези ключови компоненти може да има сериозни последици. Сред най-честите проблеми са износени клапани, залепнали бутални пръстени, повишен разход на масло и гориво, загуба на мощност и дори прегряване на двигателя. Всичко това се дължи на нарушено подаване на въздух и по-ниска ефективност на горивния процес. Ето защо, редовното почистване на инжекторите е от съществено значение.

Съвременните автосервизи разполагат със специално оборудване и течности, които позволяват промиването на инжекторите и другите части на двигателя, без да се налага тяхното демонтиране. Това прави процедурата бърза, ефективна и достъпна. При по-сериозно замърсяване може да се наложи процедурата да се повтори няколко пъти, за да се постигне оптимален резултат.

След почистването на инжекторите е важно да се предприемат няколко допълнителни стъпки. Първо, трябва да се смени двигателното масло, тъй като е възможно остатъци от промивните течности да са попаднали в картера. Това е критично за предотвратяване на замърсяване на новото масло и за поддържане на смазочните му свойства.

Друга важна препоръка е да се проверят състоянието на запалителните свещи. При градско шофиране, където двигателят често работи при по-ниски обороти, свещите могат да се замърсят и да се наложи да бъдат сменени веднага след почистването. Експертите препоръчват тази процедура да се извършва на всеки 20 хиляди километра.

Подчертава се още, че почистването на инжекторите е евтина и ефективна превантивна мярка, която допълва планираната поддръжка, посочена от производителя. Съветът е процедурата да се прави дори когато двигателят работи без видими проблеми. Това е инвестиция в дълголетието на автомобила.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Порно

    4 0 Отговор
    Тия хептем за ни вземат за канарчета, почистване на всеки 20 000 км? Знаят ли каква цена е? Карам дизелови автомобили много отдавна, на всеки 5 000 км сипвам качествена добавка за почистване на дюзите, и го правя преди да изляза на дълъг път. Никакви проблеми, карал съм кола от нова до над 300 000 км. То, ако стане проблем, нови да си купя, пак ще е по евтино.

    10:29 14.08.2025