Как да поддържате двигателя си в перфектно състояние: отговор от експертите на ADAC

Поддържането на автомобилния двигател в перфектно състояние е от ключово значение за дългия живот и безпроблемната работа на колата. Често пъти шофьорите разчитат само на редовната смяна на масло и филтри, но според експертите това не е достатъчно. Почистването на инжекторите е една от най-важните превантивни мерки, която много собственици на автомобили пренебрегват.

Според специалистите от ADAC, натрупването на отлагания в двигателя е неизбежен процес, дори когато се използва висококачествено масло. Тези отлагания се натрупват постепенно върху инжекторите, горивната камера, клапаните и буталата, което води до редица сериозни проблеми. За да се справим с този проблем, той препоръчва професионално почистване на инжекторите, което може да се извършва без разглобяване на двигателя и отнема около 30 минути.

Замърсяването на тези ключови компоненти може да има сериозни последици. Сред най-честите проблеми са износени клапани, залепнали бутални пръстени, повишен разход на масло и гориво, загуба на мощност и дори прегряване на двигателя. Всичко това се дължи на нарушено подаване на въздух и по-ниска ефективност на горивния процес. Ето защо, редовното почистване на инжекторите е от съществено значение.

Съвременните автосервизи разполагат със специално оборудване и течности, които позволяват промиването на инжекторите и другите части на двигателя, без да се налага тяхното демонтиране. Това прави процедурата бърза, ефективна и достъпна. При по-сериозно замърсяване може да се наложи процедурата да се повтори няколко пъти, за да се постигне оптимален резултат.

След почистването на инжекторите е важно да се предприемат няколко допълнителни стъпки. Първо, трябва да се смени двигателното масло, тъй като е възможно остатъци от промивните течности да са попаднали в картера. Това е критично за предотвратяване на замърсяване на новото масло и за поддържане на смазочните му свойства.

Друга важна препоръка е да се проверят състоянието на запалителните свещи. При градско шофиране, където двигателят често работи при по-ниски обороти, свещите могат да се замърсят и да се наложи да бъдат сменени веднага след почистването. Експертите препоръчват тази процедура да се извършва на всеки 20 хиляди километра.

Подчертава се още, че почистването на инжекторите е евтина и ефективна превантивна мярка, която допълва планираната поддръжка, посочена от производителя. Съветът е процедурата да се прави дори когато двигателят работи без видими проблеми. Това е инвестиция в дълголетието на автомобила.