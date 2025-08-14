Apple най-после пуска дългоочаквана функция за шофьорите

Дългоочаквана функция, за която потребителите на Apple отдавна молеха, най-накрая ще се появи с пускането на iOS 26 следващия месец. Технологичният гигант, който винаги е бил предпазлив към всичко, което може да допринесе за разсейването на вниманието при шофиране, сега въвежда официална поддръжка за възпроизвеждане на видео на дисплеите на CarPlay. Това е огромна промяна за инфоразвлекателната система в автомобила, но има един сериозен недостатък, който ще повлияе значително на широкото ѝ разпространение.

Макар че приложенията ще могат да възпроизвеждат видео съдържание на екрана на CarPlay, тази функционалност ще бъде строго ограничена до случаите, когато автомобилът е паркиран. Този подход, при който безопасността е на първо място, е разбираем и отразява подобни функции, които се срещат в конкурентни платформи като Android Auto и в системи на автомобилите на Tesla и други производители. По-голямото препятствие за потребителите обаче е, че тази функция няма да бъде веднага достъпна за всички. Автомобилните производители трябва специално да активират това, което Apple нарича „видео в колата“ в своите инфоразвлекателни системи.

Това изискване означава, че дори след официалното пускане на iOS 26, внедряването на тази възможност за стрийминг на медии ще бъде бавно и непостоянно. Някои производители на автомобили може да решат изобщо да не внедряват функцията, а други може да го направят със значителни закъснения. Това оставя потребителското преживяване до голяма степен в ръцете на автомобилната индустрия, което е в ярък контраст с други функции на iOS, които се актуализират автоматично с софтуера.

Добавянето на тази функция, която използва AirPlay за стрийминг от iPhone, е стратегически ход на Apple, за да се приспособи към развиващата се автомобилна технология. Като позволява стрийминг на видео, докато автомобилът е паркиран, Apple отговаря на нуждите на все по-голям брой хора, които прекарват време в автомобилите си, чакайки да се зареди електромобилът им, да вземат децата от училище или просто да си почиват. Макар чакането на универсална поддръжка да е разочароващо, включването на тази функция в iOS 26 бележи повратна точка за бъдещето на CarPlay и развлеченията в автомобила.