Производител на аксесоари разкри новия iPhone

15 Август, 2025 15:20 325 0

Най-голямата промяна е в задната част

Производител на аксесоари разкри новия iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Очакванията за предстоящата серия iPhone 17 нарастват с наближаването на нейното пускане на пазара през септември. Въпреки че Apple все още не е потвърдила официално датата, производителят на калъфи dbrand изглежда е изпреварил събитията, като е пуснал в продажба новия си калъф „Tank” за iPhone 17 Pro, давайки на ентусиастите ясна представа за значителна промяна в дизайна.

Изображенията на здравия калъф, който изглежда обемист, но е базиран на прецизни размери, потвърждават преработения модул на камерата както за iPhone 17 Pro, така и за 17 Pro Max. За разлика от предишните модели с изпъкнала камера, новият дизайн се отличава с изразена издигната част в горната част на калъфа, което потвърждава новата „камера лента“ или „остров“, за която се носят слухове от месеци. Този нов хоризонтален модул на камерата обхваща цялата ширина на задната част на телефона, което е значително отклонение от квадратната подредба, наблюдавана при последните модели.

Производител на аксесоари разкри новия iPhone

Калъфът разкрива и разположението на основните физически бутони, включително бутона за управление на камерата, бутона за действие, бутона за включване и бутоните за регулиране на звука. Макар че производителите на калъфи обикновено нямат достъп до подробните детайли на дизайна на устройството, те получават точни схеми предварително, за да гарантират, че продуктите им пасват перфектно. Това ранно разкритие от реномиран бранд като dbrand е силен индикатор, че новият дизайн на iPhone 17 Pro вече е потвърдена част от дизайна на предстоящия флагман.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
