Първо сравнение между iPhone 17 Air и Galaxy S25 Edge

Предстоящият сезон на смартфоните се очертава като битка за тънкост, като според слуховете iPhone 17 Air на Apple ще се бори за титлата на най-тънкия смартфон. Според доклади, базирани на макети, iPhone 17 Air ще бъде с дебелина едва 5,5 мм, което го прави значително по-тънък от Samsung Galaxy S25 Edge с дебелина 5,8 мм. Макар този дизайн без съмнение да се хареса на потребителите, които предпочитат ултратънки устройства, той има един сериозен недостатък: значително по-малка батерия.

Изтеклите информации сочат, че iPhone 17 Air ще има батерия с капацитет от едва 2900 mAh, което е значително по-малко в сравнение с батерията от 3900 mAh на Galaxy S25 Edge. Apple залага на управление на батерията с изкуствен интелект в iOS 26, за да оптимизира консумацията на енергия и да гарантира, че телефонът може да издържи цял ден с едно зареждане. Ранните доклади от вътрешни тестове обаче показват, че само 60-70% от потребителите могат да постигнат целодневна употреба с iPhone 17 Air, което е в рязък контраст с 80-90% за други модели iPhone.

Междувременно Samsung не стои на място. Макар Galaxy S25 Edge да има забележителна батерия, Samsung вече работи върху следващото поколение. Според слуховете, предстоящият Samsung Galaxy S26 Edge ще разполага с по-голяма батерия от 4300 mAh, което е съществено подобрение, което ще му даде значително предимство по отношение на живота на батерията пред iPhone 17 Air. Това подсказва, че докато Apple може да спечели състезанието за най-тънкия телефон, Samsung дава приоритет както на тънкостта, така и на дълготрайната производителност.