Circle to Search получава полезен ъпдейт за превод

Google разработва усъвършенствана функция „Live Translate“ за своя инструмент Circle to Search. Това ново подобрение, което в момента се тества, ще позволи на потребителите да превеждат не само статичен текст, но и динамично съдържание като видеоклипове, GIF файлове и уеб страници на живо.

Опцията Live Translate се намира в ново приложение в Circle to Search. Когато бъде активирана, тя ще подкани потребителите да изберат дали да преведат едно приложение или целия екран. Ключов визуален елемент на функцията е анимация с дъга, която се появява по краищата на екрана и напомня на Siri на Apple.

Потребителите ще могат да зададат предпочитания от тях език и да контролират функцията с помощта на подвижно плаващо наслагване. Наслагването включва и функция за изрязване, която се очаква да позволи превод само на определена част от екрана, въпреки че тази функционалност все още не работи напълно. Въпреки че функцията все още е в процес на разработка и преводите се появяват само за кратък момент, ясно е, че Google активно работи, за да включи този мощен нов инструмент в бъдещи актуализации. Това би било значителна стъпка в преодоляването на езиковите бариери и в предоставянето на по-достъпен екранен съдържание за глобалната аудитория.