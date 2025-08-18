Новини
Технологии »
Circle to Search получава полезен ъпдейт за превод

Circle to Search получава полезен ъпдейт за превод

18 Август, 2025 14:58 497 0

  • google-
  • circle to search-
  • live translate-
  • превод

Очаква се функцията да работи с различни видеа и динамични изображения

Circle to Search получава полезен ъпдейт за превод - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google разработва усъвършенствана функция „Live Translate“ за своя инструмент Circle to Search. Това ново подобрение, което в момента се тества, ще позволи на потребителите да превеждат не само статичен текст, но и динамично съдържание като видеоклипове, GIF файлове и уеб страници на живо.

Опцията Live Translate се намира в ново приложение в Circle to Search. Когато бъде активирана, тя ще подкани потребителите да изберат дали да преведат едно приложение или целия екран. Ключов визуален елемент на функцията е анимация с дъга, която се появява по краищата на екрана и напомня на Siri на Apple.

Потребителите ще могат да зададат предпочитания от тях език и да контролират функцията с помощта на подвижно плаващо наслагване. Наслагването включва и функция за изрязване, която се очаква да позволи превод само на определена част от екрана, въпреки че тази функционалност все още не работи напълно. Въпреки че функцията все още е в процес на разработка и преводите се появяват само за кратък момент, ясно е, че Google активно работи, за да включи този мощен нов инструмент в бъдещи актуализации. Това би било значителна стъпка в преодоляването на езиковите бариери и в предоставянето на по-достъпен екранен съдържание за глобалната аудитория.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ