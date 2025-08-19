Apple ще прави iPad-и с роботизирана ръка

Нов доклад на Bloomberg основаващ се на предишни слухове, потвърждава, че Apple активно работи по няколко проекта в областта на роботиката. Най-интригуващият проект за потребителите е устройство, подобно на iPad, с роботизирана ръка, която може да реагира на човешките взаимодействия. Този малък робот е проектиран да проследява човек по време на FaceTime разговор, за да го държи в кадър и дори да се обръща към човека, който му говори.

Ключов елемент на това устройство е подобрена версия на Siri. Казва се, че този нов изкуствен интелект е способен да води по-естествени разговори и дори да се включва с предложения, като например да препоръча ресторант, когато чуе хора да обсъждат планове за вечеря. Някои източници смятат, че роботът ще има визуална „личност“, като според информациите Apple тества анимирана версия на усмихнатото лице от macOS Finder.

Проектите в областта на роботиката са значително начинание за Apple, в което участват множество екипи от областите хардуер, софтуер, изкуствен интелект и дизайн на интерфейси, като цялостното ръководство е на Кевин Линч, който е работил и по софтуера на Apple Watch и по вече отменения проект за автомобил Project Titan. Макар че роботизираната ръка за потребителска употреба е най-подробно описаният от слуховете проекти, се казва, че Apple проучва и други концепции, включително робот на колела, подобен на Astro на Amazon, и дори хуманоиден модел. Освен това Apple разработва голям роботизиран ръкав с кодово име T1333 за използване в производството. Важно е да се помни, че както при провалилия се автомобилен проект на Apple, няма гаранция, че тези продукти някога ще бъдат пуснати на пазара. Въпреки това роботизираният ръкав за таблет изглежда най-вероятният кандидат за бъдещо пускане на пазара.