Характеристиките на изцяло нов iPhone изтекоха в интернет

19 Август, 2025 17:12 629 0

17e вероятно ще се появи като евтин модел в линията на Купертино

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След пускането на iPhone 16e от Apple като наследник на линията iPhone SE, нов слух предполага, че серията „e“ ще се превърне в ежегодно издание. Очаква се предстоящият iPhone 17e да излезе на пазара през пролетта на следващата година, а неотдавнашен изтичане на информация от китайски източник разкри предполагаемите му ключови спецификации.

Изтичането на информация предполага, че iPhone 17e ще разполага с 6,1-инчов OLED екран, въпреки че ще запази честотата на опресняване от 60 Hz. Слуховете сочат значителна промяна в дизайна, като се очаква телефонът да възприеме Dynamic Island, функция, която липсваше в предшественика му, iPhone 16e. Що се отнася до камерите, се казва, че устройството ще разполага с 12 MP предна камера с Face ID и 48 MP задна камера.

Под капака iPhone 17e ще бъде задвижван от чипа A19, същия процесор, който се очаква да бъде в новата флагманска серия iPhone 17. Това продължава тенденцията, зададена от iPhone 16e, който беше оборудван със същия чип A18 като стандартния iPhone 16. Докато чипсетът и новият дизайн изглеждат като основните подобрения спрямо предишния модел, други спецификации, като капацитет на батерията, все още не са разкрити.


