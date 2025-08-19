Характеристиките на изцяло нов iPhone изтекоха в интернет

След пускането на iPhone 16e от Apple като наследник на линията iPhone SE, нов слух предполага, че серията „e“ ще се превърне в ежегодно издание. Очаква се предстоящият iPhone 17e да излезе на пазара през пролетта на следващата година, а неотдавнашен изтичане на информация от китайски източник разкри предполагаемите му ключови спецификации.

Изтичането на информация предполага, че iPhone 17e ще разполага с 6,1-инчов OLED екран, въпреки че ще запази честотата на опресняване от 60 Hz. Слуховете сочат значителна промяна в дизайна, като се очаква телефонът да възприеме Dynamic Island, функция, която липсваше в предшественика му, iPhone 16e. Що се отнася до камерите, се казва, че устройството ще разполага с 12 MP предна камера с Face ID и 48 MP задна камера.

Под капака iPhone 17e ще бъде задвижван от чипа A19, същия процесор, който се очаква да бъде в новата флагманска серия iPhone 17. Това продължава тенденцията, зададена от iPhone 16e, който беше оборудван със същия чип A18 като стандартния iPhone 16. Докато чипсетът и новият дизайн изглеждат като основните подобрения спрямо предишния модел, други спецификации, като капацитет на батерията, все още не са разкрити.