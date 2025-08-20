Новини
Spotify ви дава възможност да сте DJ на собствените си плейлисти

20 Август, 2025

Функцията за момента е в бета версия

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Spotify пусна нова функция, наречена „Mix“, която позволява на Premium потребителите да влязат в ролята на DJ, като създават плавни преходи в своите плейлисти. Тази функция, която в момента е в бета версия, е част от скорошна актуализация на приложението.

За да използвате Mix, просто отворете плейлист и изберете „Mix“ от лентата с инструменти. Можете да изберете опцията „Auto“ за незабавно смесване или да проявите творчество с персонализирани настройки. Инструментът ви дава подробен контрол над това как песните се съчетават, с предварителни настройки като „Fade“ или „Rise“ и възможност за регулиране на силата на звука, EQ и кривите на ефектите. Spotify дори предоставя данни за вълните и ритъма, за да помогне на потребителите да определят оптималните места за преходи, което го прави достъпен дори за тези, които нямат опит в музикалната продукция.

След като създадете своя персонализиран микс, можете да запазите и споделите новия плейлист. Миксът може да бъде включен или изключен по всяко време с помощта на бутона „Mix“. Освен това функцията поддържа сътрудничество, като ви позволява да каните други абонати на Spotify Premium да ви помогнат да подберете и настроите вашия микс плейлист. Докато функцията все още е в процес на внедряване, Spotify препоръчва да я използвате с жанрове като електронна, хаус и техно музика, които по естествен начин са подходящи за плавни преходи.


