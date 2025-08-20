iPhone 18 може да изостави революционна, но безполезна функция

Неотдавнашна и съмнителна информация от източник в Weibo предполага, че Apple може да планира да преустанови производството на бутона за управление на камерата в серията iPhone 18, само две години след дебюта му в iPhone 16. Източникът, който е известен с това, че събира информация, а не споделя оригинални изтичания, твърди, че Apple е уведомила доставчиците, че ще спре да поръчва компоненти за бутона, като се позовава на ниското ниво на ангажираност на потребителите и желанието да намали производствените разходи.

Това твърдение трябва да се разглежда с голяма доза скептицизъм по няколко причини. Източникът няма доказан опит с този тип информация. Освен това iPhone 17 все още не е пуснат на пазара, което означава, че бутонът за управление на камерата е наличен само в едно поколение iPhone, което прави прекалено рано Apple да разполага с изчерпателни данни за дългосрочното му приемане от потребителите.

Въпреки това, бутонът получи смесени отзиви както от критиците, така и от феновете. Докато някои потребители оценяват добавения тактилен контрол за функции като мащабиране и правене на снимки, други смятат, че той е излишен, имайки предвид съществуващите контроли на екрана. За разлика от предишните спорни промени в хардуера на Apple, като премахването на жака за слушалки или въвеждането на прореза върху екрана, които бяха бързо копирани от конкурентите, бутонът за управление на камерата не беше широко възприет от другите производители на смартфони.