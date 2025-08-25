Новини
Samsung представи новия си евтин таблет

25 Август, 2025 16:04

Galaxy S10 Tab Lite ще започва от 399 евро

Samsung представи новия си евтин таблет - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung официално представи Galaxy Tab S10 Lite, нов таблет от среден клас, предназначен за ежедневна употреба и творчески задачи. Устройството ще бъде в продажба от 5 септември в три цвята: сиво, сребристо и „Coralred“.

Galaxy Tab S10 Lite разполага с 10,9-инчов LCD екран с честота на опресняване 90 Hz и максимална яркост 600 нита. Задвижва се от процесор Exynos 1380 и се предлага с 6 GB RAM и 128 GB памет, с опция за 8 GB RAM и 256 GB памет. Таблетът разполага с батерия с капацитет 8000 mAh с поддръжка на „супер бързо зареждане“, за което се смята, че е 25 W.

Ключова характеристика е включеният S Pen, който разполага с набор от творчески функции. Като отделен аксесоар се предлага и Book Cover Keyboard с специален Galaxy AI ключ. Таблетът поддържа Circle to Search на Google и включва няколко безплатни пробни версии на творчески приложения като Goodnotes, Clip Studio Paint и LumaFusion.

Базовият модел с 6 GB RAM и 128 GB памет започва от 399 евро в Европа. Има и вариант с 5G, като цените достигат до 529 евро за най-добрата конфигурация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Супер бърз охлюв

    1 0 Отговор
    Подигравка дори и да е реклама. 25 вата супер бързо зареждане...кога ще ги стигнем китайците малееее

    Коментиран от #2

    16:15 25.08.2025

  • 2 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Супер бърз охлюв":

    И цената е евтина, направо е подарък... Но, ще се спра на Xiaomi Pad 7 Pro, някак си по ми идва отвътре...

    16:24 25.08.2025

  • 3 хъхъ

    1 0 Отговор
    Евтин таблет - 400 евра.
    За 150 лв. ще взема китайска марка и ще върши същата работа.

    16:42 25.08.2025

  • 4 Абе

    0 0 Отговор
    Как за 6 gb ram ще искат 400$!? Той само за Интернет ще става? Кво да правя с 6 gb ram, че и една камара пари.

    17:11 25.08.2025