Waze отказва да показва средна скорост в зони с измерване на такава

Waze, популярното навигационно приложение, известно с предупрежденията си за трафика и опасностите, получени от потребителите, е под натиск от страна на своите потребители да добави функция, която показва средната скорост на водача в „зони със средна скорост“. Тези зони са вид контрол на скоростта, който изчислява скоростта на превозното средство по дълъг участък от пътя, а не в една точка, и стават все по-разпространени в много части на света, включително и у нас.
Въпреки че Waze вече предупреждава шофьорите, когато влизат и излизат от зона със средна скорост, то не предоставя изчисление на средната скорост в реално време, което кара шофьорите да гадаят дали спазват ограниченията. Това доведе до искане за добавяне на функция в платформата за обратна връзка на Waze, което събра стотици гласове „за“ от потребители, които смятат, че функцията е „от решаващо значение“ за избягване на глоби.
Въпреки голямото търсене, член на екипа на Waze заяви, че функцията „не се вписва в нашия план“ за близкото бъдеще. Компанията казва, че „ще го има предвид при бъдещото планиране на продукти“, но засега няма конкретни планове за внедряване на индикатора за средна скорост.
Това решение идва в момент, в който Waze продължава да разширява предлаганите услуги с нови предупреждения за училищни зони, легнали полицаи и сливащи се ленти. Въпреки това, някои потребители са все по-разочаровани от очевидната нежелание на приложението да добави функция, която мнозина считат за съществена за основната му цел – да помага на шофьорите да избегнат глобите. Междувременно, компанията майка на Waze, Google, непрекъснато подобрява Google Maps със свои собствени функции за докладване на инциденти, което кара някои да спекулират, че Google Maps може в крайна сметка да погълне Waze.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе важното
17:17 26.08.2025
2 Атланте в каруца
Коментиран от #4, #5
17:26 26.08.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
5.5-5:5 как да си сметнат сами средната скорост❗
Коментиран от #6
17:40 26.08.2025
4 Герберасти мръсни
До коментар #2 от "Атланте в каруца":Булгерията нямаше да фалира, ако не се беше закачила за влакът към ада, ЕС!
Коментиран от #8
17:41 26.08.2025
5 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Атланте в каруца":Да обясня подробно, барем някой от вас схване:
Камерите се монтират на участъци ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отговарящи на следното условие- ограничението на скоростта Е ПОСТОЯННО... Там където има няколко различни ограничения средна скорост НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАСИЧА поради куп причини (не са важни) и си е разписано в закона... Ако в даден участък се прави ремонт и има временна организация на движението камерите няма да засичат скорост...
Ти знаеш ли колко е ограничението за участъка- знаеш... Или е 90, или 120 или 140км/ч според пътя на който си- значи просто НЕ ПРЕВИШАВАШ тази скорост и готово...
Ако и сега не сте схванали е трагично...
Коментиран от #9
17:46 26.08.2025
6 ои8уйхътгрф
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А ти можеш ли да сметнеш колко е 2+2х2??? И да обясниш що е толкова???
17:48 26.08.2025
7 Ко речи?
17:54 26.08.2025
8 европеец
До коментар #4 от "Герберасти мръсни":България фалира 1998 след 45 години братската дружба със ссср.После я фалираха комунягите през 97.И добре че е ЕС ,че сега да не фалираме пак.От 10 милиарда долара брутен вътрешен продукт и 10 милиарда заеми.сега брутния вътрешен продукт е 125 милиарда.
17:54 26.08.2025
9 Класическа физика
До коментар #5 от "ои8уйхътгрф":Средна скорост не може "да се засича", а се изчислява. Освен това превишаването на максимално допустимата скорост е допустимо при изпреварване. Начинът, по който работи в момента системата е в конфликт със закона за видеонаблюдение и закона за защита на лични данни. Но ве в бг никой не спазва никакви закони и не носи никаква отговорност за това.
18:00 26.08.2025