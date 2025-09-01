Xiaomi раздава общо 250 награди за началото на учебната година

Тази есен Xiaomi дава още една причина ученици, студенти и родители да посрещнат сезона с усмивка – стартира специалната Back to School кампания, която ще продължи от 15 август до 21 септември и ще зарадва феновете на бранда с общо 250 технологични награди.

Как да участвате?

Закупете един от участващите продукти от официалните партньори на Xiaomi в България на стойност минимум 60 лв.

Регистрирайте го на xiaomi-bulgaria.bg/promotion, като въведете IMEI номера или сериен номер и прикачите касова бележка или фактура.

Завъртете Колелото на късмета и ще разберете веднага дали печелите една от наградите.

Тази година Xiaomi е подготвил впечатляващ микс от награди, които ще зарадват различни типове потребители – от технологичните ентусиасти до любителите на практичните решения за дома.

Сред тях – смарт телевизор Xiaomi TV Mini LED 65’’ с кристална картина и впечатляваща яркост, подходящ както за кино вечери, така и за гейминг. Друга страхотна награда е Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen 2 – удобна електрическа тротинетка, която превръща пътуването до училище или университета в бързо и приятно изживяване.

За тези, които ценят чистотата у дома, сред наградите има робот-прахосмукачка Xiaomi Robot Vacuum Cleaner X20 Pro с функция за мокро почистване, както и безкабелната Xiaomi Stick Vacuum Cleaner G20 Max за бързи и ефективни резултати.

Любителите на вкусната, но здравословна храна могат да се сдобият с големия смарт еър фрайър Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. За всички, които ценят практичността, сред наградите е и специална Back to School раница, в която ще открият Xiaomi Smart Band 10, бележник, химикалка и бадж аксесоар. Последно, но не на последно място - кампанията включва и умната камера C700 за сигурност у дома – компактна, надеждна и лесна за управление.

Списък с всички награди може да откриете на xiaomi-bulgaria.bg/promotion.

Нови продукти за новата учебна година

В кампанията може да участвате с някои от най-популярните устройства на Xiaomi, пълен списък може да откриете на официалната страница.

Сред тях е флагманът Xiaomi 15 – смартфон от последно поколение, който съчетава мощен процесор, първокласна камера и изискан дизайн.

За тези, които предпочитат големия екран, Redmi Pad 2 е лек и удобен таблет с впечатляваща резолюция, подходящ за онлайн обучение, четене на електронни книги или създаване на творчески проекти.

За фокус и потапяне в учебния материал идеални са Xiaomi Buds 5 Pro – безжични слушалки с активно шумопотискане и Hi-Res аудио, които изолират нежелания шум, независимо дали сте в библиотеката, градския транспорт или кафене.

А когато графикът стане натоварен, Xiaomi Watch S4 идва на помощ – смарт часовник, който следи здравето, физическата активност и съня, получава и управлява известия, контролира музиката и помага за организиране на задачите, като в същото време впечатлява с елегантен дизайн.

За по-компактен вариант, Xiaomi Smart Band 10 предлага следене на крачки, пулс, сън и нива на стрес, като изпраща и дискретни напомняния за движение. Гривната също така се синхронизира с календара и известията на телефона, без да разсейва излишно.

А за да сте сигурни, че нито едно устройство няма да остане без батерия в най-важния момент, Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh осигурява бързо зареждане на телефон, таблет или дори лаптоп.

Участвайте сега!

Не пропускайте шанса да посрещнете новата учебна година по най-смарт начин – с иновативните устройства на Xiaomi и възможността да спечелите една от 250 впечатляващи награди. Изберете своя продукт, регистрирайте го на xiaomi-bulgaria.bg/promotion между 15 август и 21 септември и завъртете Колелото на късмета.