Новият флагман на Xiaomi може да подрани

Според слуховете Xiaomi се готви за по-ранно от обичайното представяне на серията Xiaomi 16, като с очакването то да се състои между 24 и 26 септември. Този момент е стратегически съгласуван със Snapdragon Summit на Qualcomm, където на 23 септември ще бъде представен новият флагмански чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (наричан още 8 Elite Gen 2).

Новата серия ще включва три устройства: стандартния Xiaomi 16, новия компактен Xiaomi 16 Pro mini и по-големия Xiaomi 16 Pro Max. Очаква се ултра-премиум моделът 16 Ultra да бъде обявен по-късно, някъде през следващата година.

Очаква се Xiaomi 16 и 16 Pro mini да имат екрани с размери – 6,3 инча, докато Pro Max ще има по-голям 6,8 инчов дисплей. Според слуховете моделът Pro ще се откаже от четириизмерния извит дисплей в полза на плосък екран с много тънки рамки.

Стандартният и Pro модел се очаква да разполагат с тройна задна камера, включително 50-мегапикселов основен сензор. 16 Pro mini също разполага с очакваното перископно телеобективна камера. Слуховете сочат и значително подобрение на предната камера, с нов 50-мегапикселов сензор с автофокус и възможност за запис на 4K видео.

Слуховете сочат, че стандартният Xiaomi 16 ще има голяма батерия с капацитет 6800 mAh, докато новият 16 Pro mini ще разполага с батерия с капацитет 6300 mAh. Очаква се цялата серия да поддържа зареждане с очакваната мощност 100 W кабелно бързо зареждане.