Новини
Технологии »
Разкриха една от най-очакваните характеристики на новия iPhone

Разкриха една от най-очакваните характеристики на новия iPhone

8 Септември, 2025 12:00 631 1

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17

Премиерата е насрочена за утре

Разкриха една от най-очакваните характеристики на новия iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

С наближаването на събитието „Awe Dropping” на Apple, насрочено за 9 септември, се появиха последни изтекли информации относно капацитета на батериите на новата серия iPhone 17. Според известен източник на Apple, всички модели с очакваното разполагат с по-големи батерии, като има значителна разлика между версиите с и без физически слот за SIM карта.

Изтеклите данни за капацитета на батериите на стандартните модели са:

iPhone 17: 3692 mAh

iPhone 17 Air: 3036 mAh

iPhone 17 Pro: 3988 mAh

iPhone 17 Pro Max: 4823 mAh

Интересното е, че Apple според информациите се възползва от освободеното място след премахването на SIM картата. Вариантите само с eSIM, които може да бъдат достъпни в повече региони тази година, се очаква да имат малко по-големи батерии:

iPhone 17 Air (само с eSIM): 3149 mAh

iPhone 17 Pro (само с eSIM): 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max (само с eSIM): 5088 mAh

Ако тези цифри са точни, iPhone 17 Pro Max ще бъде първият iPhone, който преминава прага от 5000 mAh, което е значително увеличение в сравнение с предшественика му. Батерията на iPhone 17 Air, макар и по-малка от тази на другите модели, се да се възползва от нов енергийно ефективен модем и се носят слухове, че е проектирана за целодневна употреба. Тези последни изтекли информации дават ясна представа за подобренията в батериите на новата серия, подчертавайки стратегическия ход на Apple да подобри издръжливостта на всички модели.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    За 5 бона - толко. 😁
    Колко болен мозък трябва да си, за да пръскаш луди пари за безсмислен телефон, който по себестойност е 5 пъти по-малко?!

    12:31 08.09.2025