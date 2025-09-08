Разкриха една от най-очакваните характеристики на новия iPhone

С наближаването на събитието „Awe Dropping” на Apple, насрочено за 9 септември, се появиха последни изтекли информации относно капацитета на батериите на новата серия iPhone 17. Според известен източник на Apple, всички модели с очакваното разполагат с по-големи батерии, като има значителна разлика между версиите с и без физически слот за SIM карта.

Изтеклите данни за капацитета на батериите на стандартните модели са:

iPhone 17: 3692 mAh

iPhone 17 Air: 3036 mAh

iPhone 17 Pro: 3988 mAh

iPhone 17 Pro Max: 4823 mAh

Интересното е, че Apple според информациите се възползва от освободеното място след премахването на SIM картата. Вариантите само с eSIM, които може да бъдат достъпни в повече региони тази година, се очаква да имат малко по-големи батерии:

iPhone 17 Air (само с eSIM): 3149 mAh

iPhone 17 Pro (само с eSIM): 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max (само с eSIM): 5088 mAh

Ако тези цифри са точни, iPhone 17 Pro Max ще бъде първият iPhone, който преминава прага от 5000 mAh, което е значително увеличение в сравнение с предшественика му. Батерията на iPhone 17 Air, макар и по-малка от тази на другите модели, се да се възползва от нов енергийно ефективен модем и се носят слухове, че е проектирана за целодневна употреба. Тези последни изтекли информации дават ясна представа за подобренията в батериите на новата серия, подчертавайки стратегическия ход на Apple да подобри издръжливостта на всички модели.