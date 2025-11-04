Избори за държавен глава и референдум за президентска република… Красимир Янков пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Ние – от "Гражданско движение за президентска република", имаме намерение да организираме колкото се може повече хора, за да можем да съберем подписи за референдум за президентска република. Сега се организираме с хора, които да започнат събирането на подписите за свикването на референдум. Целта е подписите да не бъдат колкото е изискването по закон – 400 000, а да бъдат близо до милион, за да стане ясно на тези, които се определят като политическа класа, че това се иска от хората. Предвиждаме подписката да започне през пролетта. В рамките на три месеца ще се организираме, за да съберем тези подписи – разбира се, ако няма някакви форсмажорни обстоятелства. През август месец те да бъдат внесени в Народното събрание, за да поискаме национален референдум. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимир Янков от Гражданско движение за президентска република.
„Въпросът ще бъде: „Да бъде ли България президентска република?“ Планираме това да се случи по време на президентските избори – тогава, когато хората ще избират държавен глава. Така Централната избирателна комисия ще може да проведе едновременно изборите и референдума, тъй като общо те струват над 100 милиона лева. Такъв е нашият план. Да видим доколко ще можем да се организираме“, каза гостът.
„Ние сме наясно, че политиците и тези, които са във властта или очакват да бъдат във властта, ще бъдат против. На тях им е угодно в тази система. Имаме за пример Румъния, която през 2003 г. направи национален референдум и прие разширени правомощия на президента. Президентът Траян Бъсеску проведе реформи и така Румъния, която изоставаше и беше в по-лошо състояние от България, сега ни изпревари – с по-висок стандарт и повече инвестиции. А инвестициите са точният измерител – в коя страна има среда за предвидимост, ред и правила, които се спазват“, добави Янков.
„Със сигурност партиите и ангажираните в държавната администрация ще са против една президентска република – модел на управление, при който е ясно в чии ръце е властта, а отговорността е ясно разпределена. Самият върховен главнокомандващ, държавен глава, ще определя изпълнителната власт и така няма да бъде заложник на партиите. Един мажоритарно избран президент няма интерес от раздута администрация, обрасла с партийни назначения, работещи не за гражданите, а за гласове. Държавният глава в президентска република ще има интерес от ефективна, високоплатена, но по-малка администрация, която да работи в услуга на гражданите. Защото той се отчита като мажоритарно избран – пред хората, а не пред партийните договаряния или сделки, включително и при номинирането му. Когато имаме мажоритарен избор за човек, в когото ще бъде реалната власт, тогава и активността ще бъде много висока. Този, който спечели, ще трябва да получи над 50% от подкрепата. Ето това няма да се хареса на партиите, защото никоя от тях не може да издигне човек, който да получи такава подкрепа. Дълбоко вярвам, че никой от настоящите политици, които сега са на власт, не може да постигне такова признание. Дори колективно не могат да произведат подкрепа от над 50% при днешната активност. А когато се гласува за президент, макар и без реална власт, активността е близо 70%, а не 30% и няколко, както е при парламентарни избори“, сподели още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
НЯМА ДЪРЖАВна ГЛАВа ❗
Да си знаеш‼️
14:44 04.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #32, #38
14:44 04.11.2025
3 Целта на всички
Коментиран от #9, #34
14:46 04.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Но не избираме Премиер и Председател на НС,
от които зависи управлението на страната❗
14:47 04.11.2025
5 Левски
Коментиран от #19
14:48 04.11.2025
6 БКП Ново начало
14:49 04.11.2025
7 резидента
14:49 04.11.2025
8 Еврото идва
Коментиран от #25
14:50 04.11.2025
9 честен ционист
До коментар #3 от "Целта на всички":Еврото в България е неприложимо. 70% го отхвърлиха, а още 20% викат че са го приели, ама само, че наужким. Единствените, които вярват сляпо в Еврото, малко под, 10% така и така са вече зомбита.
Коментиран от #10, #27
14:50 04.11.2025
10 проблема е
До коментар #9 от "честен ционист":че след нова година и на тебе заплатата ти ще е в омразно Евро.
Коментиран от #11
14:52 04.11.2025
11 честен ционист
До коментар #10 от "проблема е":Няма значение, в какво ти плащат, а в какво ги обръщаш.
Коментиран от #15, #24
14:53 04.11.2025
12 Да де
Коментиран от #16, #30
14:54 04.11.2025
13 Честито ЛЕВРО, копейки
14:56 04.11.2025
14 демоникрация с фалшиви избори
Коментиран от #17, #20
14:56 04.11.2025
15 Боби
До коментар #11 от "честен ционист":И кво викаш, ти ше ги обръщаш в рубли, а? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #22
14:59 04.11.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Да де":Липсата на НИК ти се отразява ❗
Защото ЦАР не изборна, а потомствена титла❗
Ех ПО ПЕЙКИ, откъде ви намират толкова НЕумни‼️
14:59 04.11.2025
17 голем смех
До коментар #14 от "демоникрация с фалшиви избори":35 години руснаците ни лъгахте, че сте си тръгнали, а то било псевдоПреход.
Коментиран от #26
14:59 04.11.2025
18 Бялджип
Коментиран от #23
15:00 04.11.2025
19 Шопо
До коментар #5 от "Левски":Президентска република с Бате Бойко президент.
15:00 04.11.2025
20 честен ционист
До коментар #14 от "демоникрация с фалшиви избори":Единствената прчина, поради която управляващите се страхуват от референдума е, че ако искат да го пресечат, ще трябва да се бъркат повече да помпат избирателната активност на предходните избори. Иначе в България никога не се е взимало под внимание резултатите от, който и да е референдум.
15:00 04.11.2025
21 Дик диверсанта
15:01 04.11.2025
22 честен ционист
До коментар #15 от "Боби":Аз така ги удвоих февруари 2022 год.
15:01 04.11.2025
23 с двете ръце съм за президентска республ
До коментар #18 от "Бялджип":и Шиши за Президент!
15:01 04.11.2025
24 баба Стойна
До коментар #11 от "честен ционист":По-скоро "Няма значение, в какво ти плащат, а КОЛКО" . Но едно е ясно - пак ще го отнесе бедния български народ! Защото краденето от Общата баница вече не е в милиони, а в милиарди!
15:02 04.11.2025
25 Неподписан
До коментар #8 от "Еврото идва":Възраждане са с тях,всички са разработка на ДАНС.Задава се следващата "патриотична" партия с гръмкото име "Златен век".Тя ще приеме щафетата от Костадин който отива при Волен(Атака) и Вальо(НФСБ)
15:02 04.11.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "голем смех":ГОЛ ЕМ С МЕХ, руснаците си изнесоха от България, но янките така и не се изнесоха от Германия❗
Коментиран от #29
15:02 04.11.2025
27 Дик диверсанта
До коментар #9 от "честен ционист":Официално преброените и регистрирани Рос дебили сте 610 000.
15:03 04.11.2025
28 Уса
15:03 04.11.2025
29 голем смех
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Покажи ми едно единствено истинско доказателство, че руснаците не сте още в България?
Коментиран от #36, #39
15:06 04.11.2025
30 хаганат
До коментар #12 от "Да де":Защото някой пък може да иска султан! Или крал! То и без това всички крадат!
15:07 04.11.2025
31 страхотно
15:10 04.11.2025
32 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Амчи той защо взе Деси, на Свиленски жената?
15:10 04.11.2025
33 искам
15:11 04.11.2025
34 провинциалист
До коментар #3 от "Целта на всички":Като за начало може да изхвърлиш от вас всичко, произведено в Азия и после можеш да се биеш в гърдите, че си с развития запад.
Коментиран от #37
15:12 04.11.2025
35 Някой
Около Румен Радев е обрасло с партийни назначения, примери Антон Кутев, Гълъб Донев, "журналиста" Слави Василев, Илияна Йотова... доскоро и Крум Зарков беше обрасноло партийно назначение.
Наталия Киселова също гравитира хем около БСП, хем около Расев.
Очаквам Наталия Киселова, Слави Василев, Кирил Джбрев ... да станат едни от първите учредители на бъдещата партия на Радев.
Единствено мажоритарен избол на половината депутати би намалил обраснването с партийни назначевие. Също така трябва да се намали броят на търтеите от 240 на между 120 и 140 депутати. И трябна да се приеме закон, че мажоритарно избран депутат няма прово в период от 3,5 години от сатата на избирането му да се кандидатира за кмет, президинт, общински съветник. Или да бива тазначаван за министър или друг висш държавен чиновнически пост.
15:17 04.11.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "голем смех":ГОЛ ЕМ С МЕХ, ама празен❗
Лично БорисОФ го каза в прав текст преди време:
За СЕДЕМ дни ходи ПЕТ пъти в посолствоТО на САЩ❗
За 35 години НИЩО у нас не е съгласувано с Руското посолство и Русия❗
И преди 89-та и след НЯМА РУСКИ ВОЙСКИ и БАЗИ в България❗
Базите сега не са на НАТО, а на САЩ ❗
Можеш да провериш договорите❗
В базите няма НАШИ/НАТОВСКИ военни❗
Също можеш да провериш❗
Коментиран от #41
15:17 04.11.2025
37 Боби
До коментар #34 от "провинциалист":Имам много неща от Азия, но НИТО 1 от велика русия 😛
Коментиран от #43
15:19 04.11.2025
38 Ветеран от Протеста
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да почне да плаща договора с БОТАШ ,че се събраха вече един милиард лева неплатени вноски ..!!!!
15:20 04.11.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "голем смех":" Аз бях в СРЯДА, ПЕТЪК и ПОНЕДЕЛНИК в американското посолство. За пет дни - три пъти. Включително и два пъти с Джим ОБраян, заяви пред bTV председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.
ТРИ ПЪТИ - с американците, ДВА ПЪТИ - с англичаните.
И един път - с германската посланичка. Повече какво да ви кажа! - твърди Борисов."
Това с германския посланик явно е бонус❗
15:22 04.11.2025
40 Сатана Z
15:25 04.11.2025
41 Голем смех
До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няколко въпросчета в допълнение:
Не стоя ли Радев в поза Виноват докато Гундяев му набива канчето пред подчинените му директно в президентството?
Не каза ли Губернатора на България Леонид Решетников, че Радев може да изиграе забележителна роля в изкарването на България от ЕС и НАТО?
Не е ли българския стандарт на живот още като руския?
Не плаща ли България за нищо 1 050 000 лева всеки ден през Боташ на Москва? Не е ли това заплатата на руските орки в Украйна?
Български общественик с наложена забрана да напуска страната не замина ли за русия за да получи медала си лично от Путин? Този общественик, не е ли председател на движение Русофили в България? Кой го пусна да напусне страната?
При всичките поразии които открито правите срещу България, защо българските служби за сигурност спят? Кой им пречи да влезнат най-малкото в библиотекарския институт в София?
Коментиран от #53, #57
15:25 04.11.2025
42 Цвете
15:26 04.11.2025
43 провинциалист
До коментар #37 от "Боби":Кой говори за Русия?
15:28 04.11.2025
44 Сериозно ли?
15:29 04.11.2025
45 Цвете
15:32 04.11.2025
46 Последния Шоп
15:32 04.11.2025
47 Мутри
15:33 04.11.2025
48 Благой от СОФстрой
15:35 04.11.2025
51 Руски фашисти
Коментиран от #55
15:36 04.11.2025
52 Весело
Смятам, че скоро ще видим как президентски управляваните държави САЩ, Русия и Франция ще катастрофират.
Не е кой знае колко трудно да си представим силен президент в сянка, някой като Бойко Борисов обраснал с партийни лакеи.
Пример Борисов издига за президент някоя марионетка като Росен Желязков или Рая Назарян или Цвета Караянчева(ПКП / ПОЦИНКОВАНА КОФА). И власта отива у президента Борисов обраснал с партийни назначения.
Коментиран от #54
15:37 04.11.2025
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Голем смех":Що така търсиш под вола теле❗
Нали БорисОФ ходи лично да подари на Путин кученце🤔 Или и БорисОФ е комунде 🤔
Нали сме в ЕсеС , ама що ли стандартът ни не е европейски🤔 а да заради Путлер🤔
Не беше ли Боташ врата през която да влизат неруски енергоносители🤔 ама като няма САШтински вместо да питаш защо няма САШтински питаш защо плащаме на Боташ🤔
Че и знаеш как Боташ ги прехвърля на Путлер🤔
За оня общественик КОЙ МУ забрани да напуска страната🤔
България НЕЗАВИСИМА ли е❗
Или НЕ, ЗАВИСИМА Е ❗
Май второто, а❗
А върна ли се господинът или избяга🤔
Щото доста ПО ПЕЙКИ доста ВОЙ нададоха 🤔
Не скачай в дълбокото щом още не умееш да плуваш❗
15:40 04.11.2025
54 Абе
До коментар #52 от "Весело":Самият Борисов е една пионка на задкулисието от фашисти и убийци. Които изглежда са решили да заменят пионката с друга пионка Пеевски.
15:41 04.11.2025
55 Някой
До коментар #51 от "Руски фашисти":И аз така мисля и причината ще е, че Московската империя е към своя край. Вероятно и самата Москва ще западне. Така както са западнали имперските центрове Кайпо, Дамаск, Рим, Константинопол/Цариград/,
15:41 04.11.2025
56 Само питам
15:46 04.11.2025
57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Голем смех":За това, че службите спят си прав❗
Питай защо позволиха САШтинска фирма да ИЗПОЛЗВА нашите Марица с ГАРАНТИРАНИ 15% ПЕЧАЛБА независимо дали работят❗
Питай защо активи от стратегическо значение бяха дадени на концесия на чужди фирми❗
Питай защо офшорна фирма с "неизвестен собственик " може да придобива собственост в България❗
Питай дали службите не знаят как скоропостижно инфарктИРАХА Танов и Михов след "Ало Ваньо...." ❗
Питай❗ Може още много да питаш❗
15:49 04.11.2025