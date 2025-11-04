Новини
България »
Избори за държавен глава и референдум за президентска република… Красимир Янков пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Избори за държавен глава и референдум за президентска република… Красимир Янков пред ФАКТИ (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 14:40 1 345 57

  • красимир-
  • янков-
  • президен-
  • президентска република-
  • референдум-
  • избори-
  • власт-
  • румъния

Политиците се страхуват от модел, в който народът избира своя лидер, казва той

Избори за държавен глава и референдум за президентска република… Красимир Янков пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Ние – от "Гражданско движение за президентска република", имаме намерение да организираме колкото се може повече хора, за да можем да съберем подписи за референдум за президентска република. Сега се организираме с хора, които да започнат събирането на подписите за свикването на референдум. Целта е подписите да не бъдат колкото е изискването по закон – 400 000, а да бъдат близо до милион, за да стане ясно на тези, които се определят като политическа класа, че това се иска от хората. Предвиждаме подписката да започне през пролетта. В рамките на три месеца ще се организираме, за да съберем тези подписи – разбира се, ако няма някакви форсмажорни обстоятелства. През август месец те да бъдат внесени в Народното събрание, за да поискаме национален референдум. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимир Янков от Гражданско движение за президентска република.

„Въпросът ще бъде: „Да бъде ли България президентска република?“ Планираме това да се случи по време на президентските избори – тогава, когато хората ще избират държавен глава. Така Централната избирателна комисия ще може да проведе едновременно изборите и референдума, тъй като общо те струват над 100 милиона лева. Такъв е нашият план. Да видим доколко ще можем да се организираме“, каза гостът.

„Ние сме наясно, че политиците и тези, които са във властта или очакват да бъдат във властта, ще бъдат против. На тях им е угодно в тази система. Имаме за пример Румъния, която през 2003 г. направи национален референдум и прие разширени правомощия на президента. Президентът Траян Бъсеску проведе реформи и така Румъния, която изоставаше и беше в по-лошо състояние от България, сега ни изпревари – с по-висок стандарт и повече инвестиции. А инвестициите са точният измерител – в коя страна има среда за предвидимост, ред и правила, които се спазват“, добави Янков.

„Със сигурност партиите и ангажираните в държавната администрация ще са против една президентска република – модел на управление, при който е ясно в чии ръце е властта, а отговорността е ясно разпределена. Самият върховен главнокомандващ, държавен глава, ще определя изпълнителната власт и така няма да бъде заложник на партиите. Един мажоритарно избран президент няма интерес от раздута администрация, обрасла с партийни назначения, работещи не за гражданите, а за гласове. Държавният глава в президентска република ще има интерес от ефективна, високоплатена, но по-малка администрация, която да работи в услуга на гражданите. Защото той се отчита като мажоритарно избран – пред хората, а не пред партийните договаряния или сделки, включително и при номинирането му. Когато имаме мажоритарен избор за човек, в когото ще бъде реалната власт, тогава и активността ще бъде много висока. Този, който спечели, ще трябва да получи над 50% от подкрепата. Ето това няма да се хареса на партиите, защото никоя от тях не може да издигне човек, който да получи такава подкрепа. Дълбоко вярвам, че никой от настоящите политици, които сега са на власт, не може да постигне такова признание. Дори колективно не могат да произведат подкрепа от над 50% при днешната активност. А когато се гласува за президент, макар и без реална власт, активността е близо 70%, а не 30% и няколко, както е при парламентарни избори“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Оценка 3.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    Галфона с едното око,
    НЯМА ДЪРЖАВна ГЛАВа ❗
    Да си знаеш‼️

    14:44 04.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Какъв държавен глава като му взеха всичко.Даже колата

    Коментиран от #32, #38

    14:44 04.11.2025

  • 3 Целта на всички

    16 21 Отговор
    Такива формации е ясна - да ни затирят обратно в Азия, където бяхме 45г. Ми, няма да стане, копейки. Еврото идвааа 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #34

    14:46 04.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 3 Отговор
    Избираме Президент, но от него нищо не зависи❗
    Но не избираме Премиер и Председател на НС,
    от които зависи управлението на страната❗

    14:47 04.11.2025

  • 5 Левски

    23 13 Отговор
    Аз съм за президентска република. Видя се, че 35 години парламента е цирк(да не обиждаме това изкуство).

    Коментиран от #19

    14:48 04.11.2025

  • 6 БКП Ново начало

    17 3 Отговор
    Този шумкар го бях забравил, беше се покрил като го разкриха с къща за 1,5 милиона на заграбена общинска земя. Явно са го активирали от съветската Прокуратура с делото на трупчета.

    14:49 04.11.2025

  • 7 резидента

    13 7 Отговор
    иска да стане перманентно президент.А как ще бъде полезен на държавата(България)? Досега клечи пред мутрафоня и толкоз.

    14:49 04.11.2025

  • 8 Еврото идва

    12 8 Отговор
    Възраждане оттича у канала

    Коментиран от #25

    14:50 04.11.2025

  • 9 честен ционист

    9 13 Отговор

    До коментар #3 от "Целта на всички":

    Еврото в България е неприложимо. 70% го отхвърлиха, а още 20% викат че са го приели, ама само, че наужким. Единствените, които вярват сляпо в Еврото, малко под, 10% така и така са вече зомбита.

    Коментиран от #10, #27

    14:50 04.11.2025

  • 10 проблема е

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    че след нова година и на тебе заплатата ти ще е в омразно Евро.

    Коментиран от #11

    14:52 04.11.2025

  • 11 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "проблема е":

    Няма значение, в какво ти плащат, а в какво ги обръщаш.

    Коментиран от #15, #24

    14:53 04.11.2025

  • 12 Да де

    5 3 Отговор
    А защо да не е цар в такъв случай.

    Коментиран от #16, #30

    14:54 04.11.2025

  • 13 Честито ЛЕВРО, копейки

    12 0 Отговор
    Честито ЛЕВРО, копейки!

    14:56 04.11.2025

  • 14 демоникрация с фалшиви избори

    8 5 Отговор
    Политиците ни най-много се страхуват от референдуми! Така че, няма да стане. Особено, при сега управляващата безпринципна клика. Дори Избирателния кодекс няма да бъде пипнат, въпреки декларациите на ИТН - чегъртачите на модела Пеевски-Борисов. Това положение ще се запази, докато народът ги търпи.

    Коментиран от #17, #20

    14:56 04.11.2025

  • 15 Боби

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    И кво викаш, ти ше ги обръщаш в рубли, а? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    14:59 04.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Да де":

    Липсата на НИК ти се отразява ❗
    Защото ЦАР не изборна, а потомствена титла❗
    Ех ПО ПЕЙКИ, откъде ви намират толкова НЕумни‼️

    14:59 04.11.2025

  • 17 голем смех

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "демоникрация с фалшиви избори":

    35 години руснаците ни лъгахте, че сте си тръгнали, а то било псевдоПреход.

    Коментиран от #26

    14:59 04.11.2025

  • 18 Бялджип

    7 8 Отговор
    Поддържам идеята за президентска република. Бих гласувал в подобен референдум, но имам и известни опасения. Ако случим на президент като Плевнелиев, какво ни очаква?

    Коментиран от #23

    15:00 04.11.2025

  • 19 Шопо

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Левски":

    Президентска република с Бате Бойко президент.

    15:00 04.11.2025

  • 20 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "демоникрация с фалшиви избори":

    Единствената прчина, поради която управляващите се страхуват от референдума е, че ако искат да го пресечат, ще трябва да се бъркат повече да помпат избирателната активност на предходните избори. Иначе в България никога не се е взимало под внимание резултатите от, който и да е референдум.

    15:00 04.11.2025

  • 21 Дик диверсанта

    8 4 Отговор
    Стига сте ги броили тези дебили, то не бяха 610 000, сега на второто преброяване 200 000. Вече се срамуват, че са Рос дебили.

    15:01 04.11.2025

  • 22 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Боби":

    Аз така ги удвоих февруари 2022 год.

    15:01 04.11.2025

  • 23 с двете ръце съм за президентска республ

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Бялджип":

    и Шиши за Президент!

    15:01 04.11.2025

  • 24 баба Стойна

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    По-скоро "Няма значение, в какво ти плащат, а КОЛКО" . Но едно е ясно - пак ще го отнесе бедния български народ! Защото краденето от Общата баница вече не е в милиони, а в милиарди!

    15:02 04.11.2025

  • 25 Неподписан

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Еврото идва":

    Възраждане са с тях,всички са разработка на ДАНС.Задава се следващата "патриотична" партия с гръмкото име "Златен век".Тя ще приеме щафетата от Костадин който отива при Волен(Атака) и Вальо(НФСБ)

    15:02 04.11.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "голем смех":

    ГОЛ ЕМ С МЕХ, руснаците си изнесоха от България, но янките така и не се изнесоха от Германия❗

    Коментиран от #29

    15:02 04.11.2025

  • 27 Дик диверсанта

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Официално преброените и регистрирани Рос дебили сте 610 000.

    15:03 04.11.2025

  • 28 Уса

    2 7 Отговор
    САЩ ще батисаме еврото преди да го приемете...подлизурки

    15:03 04.11.2025

  • 29 голем смех

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Покажи ми едно единствено истинско доказателство, че руснаците не сте още в България?

    Коментиран от #36, #39

    15:06 04.11.2025

  • 30 хаганат

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да де":

    Защото някой пък може да иска султан! Или крал! То и без това всички крадат!

    15:07 04.11.2025

  • 31 страхотно

    6 1 Отговор
    Възраждане си замина

    15:10 04.11.2025

  • 32 Хаха хаха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Амчи той защо взе Деси, на Свиленски жената?

    15:10 04.11.2025

  • 33 искам

    0 5 Отговор
    Шиши Президент!

    15:11 04.11.2025

  • 34 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Целта на всички":

    Като за начало може да изхвърлиш от вас всичко, произведено в Азия и после можеш да се биеш в гърдите, че си с развития запад.

    Коментиран от #37

    15:12 04.11.2025

  • 35 Някой

    6 1 Отговор
    Не е вярно това твърдение: "Един мажоритарно избран президент няма интерес от раздута администрация, обрасла с партийни назначения"

    Около Румен Радев е обрасло с партийни назначения, примери Антон Кутев, Гълъб Донев, "журналиста" Слави Василев, Илияна Йотова... доскоро и Крум Зарков беше обрасноло партийно назначение.
    Наталия Киселова също гравитира хем около БСП, хем около Расев.

    Очаквам Наталия Киселова, Слави Василев, Кирил Джбрев ... да станат едни от първите учредители на бъдещата партия на Радев.

    Единствено мажоритарен избол на половината депутати би намалил обраснването с партийни назначевие. Също така трябва да се намали броят на търтеите от 240 на между 120 и 140 депутати. И трябна да се приеме закон, че мажоритарно избран депутат няма прово в период от 3,5 години от сатата на избирането му да се кандидатира за кмет, президинт, общински съветник. Или да бива тазначаван за министър или друг висш държавен чиновнически пост.

    15:17 04.11.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "голем смех":

    ГОЛ ЕМ С МЕХ, ама празен❗
    Лично БорисОФ го каза в прав текст преди време:
    За СЕДЕМ дни ходи ПЕТ пъти в посолствоТО на САЩ❗
    За 35 години НИЩО у нас не е съгласувано с Руското посолство и Русия❗
    И преди 89-та и след НЯМА РУСКИ ВОЙСКИ и БАЗИ в България❗
    Базите сега не са на НАТО, а на САЩ ❗
    Можеш да провериш договорите❗
    В базите няма НАШИ/НАТОВСКИ военни❗
    Също можеш да провериш❗

    Коментиран от #41

    15:17 04.11.2025

  • 37 Боби

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "провинциалист":

    Имам много неща от Азия, но НИТО 1 от велика русия 😛

    Коментиран от #43

    15:19 04.11.2025

  • 38 Ветеран от Протеста

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да почне да плаща договора с БОТАШ ,че се събраха вече един милиард лева неплатени вноски ..!!!!

    15:20 04.11.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "голем смех":

    " Аз бях в СРЯДА, ПЕТЪК и ПОНЕДЕЛНИК в американското посолство. За пет дни - три пъти. Включително и два пъти с Джим ОБраян, заяви пред bTV председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

    ТРИ ПЪТИ - с американците, ДВА ПЪТИ - с англичаните.
    И един път - с германската посланичка. Повече какво да ви кажа! - твърди Борисов."

    Това с германския посланик явно е бонус❗

    15:22 04.11.2025

  • 40 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Глей колко са нагли .Референдум дали Шиши или Боко за президент на БГ по възможност в Пазаржик

    15:25 04.11.2025

  • 41 Голем смех

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няколко въпросчета в допълнение:

    Не стоя ли Радев в поза Виноват докато Гундяев му набива канчето пред подчинените му директно в президентството?

    Не каза ли Губернатора на България Леонид Решетников, че Радев може да изиграе забележителна роля в изкарването на България от ЕС и НАТО?

    Не е ли българския стандарт на живот още като руския?

    Не плаща ли България за нищо 1 050 000 лева всеки ден през Боташ на Москва? Не е ли това заплатата на руските орки в Украйна?

    Български общественик с наложена забрана да напуска страната не замина ли за русия за да получи медала си лично от Путин? Този общественик, не е ли председател на движение Русофили в България? Кой го пусна да напусне страната?

    При всичките поразии които открито правите срещу България, защо българските служби за сигурност спят? Кой им пречи да влезнат най-малкото в библиотекарския институт в София?

    Коментиран от #53, #57

    15:25 04.11.2025

  • 42 Цвете

    5 0 Отговор
    ТИ ОТ КОЙ РЪКАВ ИЗКОЧИ???? НЯМАШЕ ТЕ МАСА ВРЕМЕ И С ПОЯВАТА ТИ, ЗАПОЧНА ДА РЪСИШ ГЛУПОСТ СЛЕД ГЛУПОСТ.КАКВА ДА БЪДЕ ДЪРЖАВАТА НИ, НЕ СИ ТИ ТОЗИ, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ. МНОГО СМЕ СИ ДОБРЕ СЕГА, НЕЗАБРАВЯЙ, ЧЕ ФРАНЦИЯ Е ТАКАВА ОТ 1789 ГОДИНА. ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЧЕТЕШ И НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ ПОВЕЧЕ. 😙

    15:26 04.11.2025

  • 43 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Боби":

    Кой говори за Русия?

    15:28 04.11.2025

  • 44 Сериозно ли?

    5 1 Отговор
    И ако пак народът избере някой нов Мунчо,къде отива България?

    15:29 04.11.2025

  • 45 Цвете

    2 1 Отговор
    ТИ ОТ КОЙ РЪКАВ ИЗКОЧИ???? НЯМАШЕ ТЕ МАСА ВРЕМЕ И С ПОЯВАТА ТИ, ЗАПОЧНА ДА РЪСИШ ГЛУПОСТ СЛЕД ГЛУПОСТ.КАКВА ДА БЪДЕ ДЪРЖАВАТА НИ, НЕ СИ ТИ ТОЗИ, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ. МНОГО СМЕ СИ ДОБРЕ СЕГА, НЕЗАБРАВЯЙ, ЧЕ ФРАНЦИЯ Е ТАКАВА ОТ 1789 ГОДИНА. ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЧЕТЕШ И НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ ПОВЕЧЕ. 😙

    15:32 04.11.2025

  • 46 Последния Шоп

    1 1 Отговор
    След три мандата депутат от БСП ,Другаря К.Янков се насочва отново да управлява държавата ,че в частния сектор е по- различно...

    15:32 04.11.2025

  • 47 Мутри

    1 1 Отговор
    На мутренското задкулисие да не им привършват паричките за депутати, че толкова много искат за затворят държавата в определен кръг от хора. Тъпи социал комунисти и русисти. Това мечтата на онази мутренскансекта Слънце и подобни други на нея ли е?

    15:33 04.11.2025

  • 48 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    На недодялани българаци им трябва диктатор като путлера и китаеца защото немогат да се оправят самички!!!

    15:35 04.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Руски фашисти

    2 1 Отговор
    България никога повече няма да бъде васална на Москва. Всички вие жалки предатели, които обслужвате Москва и работите за руските интереси трябва да ви вкарат по затворите.

    Коментиран от #55

    15:36 04.11.2025

  • 52 Весело

    2 0 Отговор
    Този Янков е поредния мошеник или пък поредния наивник, който не е научил, че едноличното управлевие(президенското) винаги води до диктатура и катастрофа. Да понякога се появява и някой добър император, който създава династия. Но след това винаги се намира някой ненормален самозабравил се наследник, който да ликвидира и империята и династияга. Историята има много такива примери, даже има много династии, които приключват с първото поколение, като династията на Тодор Живков.
    Смятам, че скоро ще видим как президентски управляваните държави САЩ, Русия и Франция ще катастрофират.

    Не е кой знае колко трудно да си представим силен президент в сянка, някой като Бойко Борисов обраснал с партийни лакеи.

    Пример Борисов издига за президент някоя марионетка като Росен Желязков или Рая Назарян или Цвета Караянчева(ПКП / ПОЦИНКОВАНА КОФА). И власта отива у президента Борисов обраснал с партийни назначения.

    Коментиран от #54

    15:37 04.11.2025

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Голем смех":

    Що така търсиш под вола теле❗
    Нали БорисОФ ходи лично да подари на Путин кученце🤔 Или и БорисОФ е комунде 🤔

    Нали сме в ЕсеС , ама що ли стандартът ни не е европейски🤔 а да заради Путлер🤔

    Не беше ли Боташ врата през която да влизат неруски енергоносители🤔 ама като няма САШтински вместо да питаш защо няма САШтински питаш защо плащаме на Боташ🤔
    Че и знаеш как Боташ ги прехвърля на Путлер🤔
    За оня общественик КОЙ МУ забрани да напуска страната🤔
    България НЕЗАВИСИМА ли е❗
    Или НЕ, ЗАВИСИМА Е ❗
    Май второто, а❗
    А върна ли се господинът или избяга🤔
    Щото доста ПО ПЕЙКИ доста ВОЙ нададоха 🤔

    Не скачай в дълбокото щом още не умееш да плуваш❗

    15:40 04.11.2025

  • 54 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Весело":

    Самият Борисов е една пионка на задкулисието от фашисти и убийци. Които изглежда са решили да заменят пионката с друга пионка Пеевски.

    15:41 04.11.2025

  • 55 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Руски фашисти":

    И аз така мисля и причината ще е, че Московската империя е към своя край. Вероятно и самата Москва ще западне. Така както са западнали имперските центрове Кайпо, Дамаск, Рим, Константинопол/Цариград/,

    15:41 04.11.2025

  • 56 Само питам

    2 0 Отговор
    Провалените политици като Красимир Янков, Мая Манолова, Сергей Станишев, Атанас Атанасов, Антон Кутев, Цвета Караянчева, Цецка Цачева, Цветан Цветанов ... как се издържат, какво работят???

    15:46 04.11.2025

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Голем смех":

    За това, че службите спят си прав❗
    Питай защо позволиха САШтинска фирма да ИЗПОЛЗВА нашите Марица с ГАРАНТИРАНИ 15% ПЕЧАЛБА независимо дали работят❗
    Питай защо активи от стратегическо значение бяха дадени на концесия на чужди фирми❗
    Питай защо офшорна фирма с "неизвестен собственик " може да придобива собственост в България❗
    Питай дали службите не знаят как скоропостижно инфарктИРАХА Танов и Михов след "Ало Ваньо...." ❗
    Питай❗ Може още много да питаш❗

    15:49 04.11.2025

