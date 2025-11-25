Костадин Костадинов пред ФАКТИ: Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички (ВИДЕО)

Протестните действия, започнали още в началото на годината, обиколиха цяла България и не стихват. Румен Радев се очаква да направи партия, но това не ни пречи на „Възраждане“. На всеки 4 години се появява месия, вече го виждате това. Това каза пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.

„Държавата задлъжнява с около 52 млн. лева на ден днес, а от догодина — с 60 млн. лв. на ден. Така общият дълг за две години може да достигне 40 млрд. лв. В края на следващата година общата задлъжнялост — държавна и частна — може да нарасне от 60 млрд. до 100 млрд. лева. Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички. Всеки българин, който не иска да бъде ограбен, трябва да излезе на протеста. В противен случай тези водещи партии ще пометат нашето бъдеще“, заяви още Костадинов.

„Още през февруари, когато страната ни влезе насила в еврозоната, ние организирахме едни от най-масовите протести. В София тогава участваха над 50 000 души. Ние сме потвърдили участие и в утрешния протест, защото се промени и дневният ред на заседанието на бюджетната комисия в парламента“, допълни гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

