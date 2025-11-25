Новини
Костадин Костадинов пред ФАКТИ: Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025 14:49 1 272 50

Радев се очаква да направи партия, но не ни пречи, казва той

Костадин Костадинов пред ФАКТИ: Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Протестните действия, започнали още в началото на годината, обиколиха цяла България и не стихват. Румен Радев се очаква да направи партия, но това не ни пречи на „Възраждане“. На всеки 4 години се появява месия, вече го виждате това. Това каза пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.

„Държавата задлъжнява с около 52 млн. лева на ден днес, а от догодина — с 60 млн. лв. на ден. Така общият дълг за две години може да достигне 40 млрд. лв. В края на следващата година общата задлъжнялост — държавна и частна — може да нарасне от 60 млрд. до 100 млрд. лева. Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички. Всеки българин, който не иска да бъде ограбен, трябва да излезе на протеста. В противен случай тези водещи партии ще пометат нашето бъдеще“, заяви още Костадинов.

„Още през февруари, когато страната ни влезе насила в еврозоната, ние организирахме едни от най-масовите протести. В София тогава участваха над 50 000 души. Ние сме потвърдили участие и в утрешния протест, защото се промени и дневният ред на заседанието на бюджетната комисия в парламента“, допълни гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
  • 1 Колю-маркуча

    16 6 Отговор
    Късак, рипа ли фъстъка ?

    Коментиран от #8

    14:52 25.11.2025

  • 2 Майора

    23 17 Отговор
    Ало Копейкин , удобно забравяш че Радев чрез”Боташ” донесе всеки ден задлъжнялост от 1 050 000 лв!

    Коментиран от #6, #20, #22

    14:52 25.11.2025

  • 3 Костадине,

    22 13 Отговор
    докато не заковем Пеевски и Борисов за вратата на некой външен Кенеф, работите в Родината няма да тръгнат в правата посока.😁

    14:54 25.11.2025

  • 4 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    7 2 Отговор
    НЕКА БЪРКА...
    АЗ И НА ДВАТА ДЖЕБА
    СА ИМ ИЗРЯЗЪЛ ДЪНОТО....

    14:56 25.11.2025

  • 5 Нещастник!

    14 10 Отговор
    Като реши да бутнеш с ГЕРБ редовен кабинет, тогава трябваше да мислиш!

    14:57 25.11.2025

  • 6 мда

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    Вместо да ти влязат чекмеджето!

    14:59 25.11.2025

  • 7 Тончо 88

    11 6 Отговор
    А ми няма смисъл да се кани
    Руска опорка! Само обърква
    Нашите объркани българи!

    Коментиран от #16

    14:59 25.11.2025

  • 8 ИСТИНАТА

    23 12 Отговор

    До коментар #1 от "Колю-маркуча":

    Костадинов и шайката му са вредни за всички! Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката,
    ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, ако бяха живи,
    щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #14, #35, #40

    15:00 25.11.2025

  • 9 си дзън

    17 6 Отговор
    Абе Коцето не е ли ваксиниран антиваскър с подписка за запазване на лева и с влог в евро ?

    15:02 25.11.2025

  • 10 Сила

    12 3 Отговор
    Хилавите пилешки гърдички и раменца като кибритена кутийка ....ще ти бръкнат рано или късно , ще ти бръкнат господарите ти !!!

    15:04 25.11.2025

  • 11 никола газдов

    8 5 Отговор
    ваш...а ма..а фашискотролска

    15:04 25.11.2025

  • 12 Един

    6 17 Отговор
    Абсолютно прав! Трябва да се гласува масово и трябва да се гласува за Възраждане.

    Коментиран от #13

    15:05 25.11.2025

  • 13 хе хе

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    За патерици на Боко не гласувам! Иначе, да, трябва да се гласува масово!

    15:08 25.11.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "ИСТИНАТА":

    ИСТИНАТА е , че всички изброени от теб са ГЕРОИ, но също са попадали под ударите на указания закон❗
    Айде сега напиши дали Копейкин е патриот или изброените са предстели ‼️

    Коментиран от #21

    15:08 25.11.2025

  • 15 Анджо

    12 6 Отговор
    Още се чудя дали вярва някой на тоя продажник . Ходи във вражеска държава и ни предава и тоя иска да ни управлява. Престанете да гласувате за такива предатели.

    15:10 25.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Тончо 88":

    Ами да поканят САШтинския посланик❗
    А, ама то вече година НЯМА такъв❗

    15:10 25.11.2025

  • 17 Голия

    7 4 Отговор
    бърка ти в червения зад ник

    15:11 25.11.2025

  • 18 Защо

    14 4 Отговор
    Защо давате дума на този лицемерен човек, интригант и провален историчар? Да ходи да протестира срещу еврото. Костадинов също бърка в джоба на данъкоплатците.

    15:13 25.11.2025

  • 19 оня с коня

    11 3 Отговор
    Защо изобщо Коментира Варианта Костадинов че ако Радев сформира Партия тя не би попречила на Възраждане?Ами близко е до акъла - Щом отрича,значи в Партията му са правили Анализ и са стигнали макар и със Закъснение до известното на Всички- че Радев ЩЕ СМУЧЕ ОСНОВНО от Електората на Русофилските партии.Не му пречело това?Някой ден когато дойде време за Избори ще го усети Фатално!

    15:13 25.11.2025

  • 20 Мдаа

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    1 милион на ден е нищо в сравнение с 50 милиона на ден заради крадливото управление на ГЕРБ -НН и патериците им ИТН и БСП. Отделно Радев не е подписвал НИЩО.

    15:13 25.11.2025

  • 21 ИСТИНАТА

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Истината е, че лъжеш! Никой от българските възрожденци не е попадал под такъв закон. А Левски ни е завещал националният идеал ДА БЪДЕМ РАВНИ НА ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ, а не на варварска Русия!

    Коментиран от #25, #29, #30, #33, #43

    15:15 25.11.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    Майор с две звездички ли е 🤔
    Първо- Буци ни урЕди с пЕЕсе мЕлЕона дневно заем❗
    Второ нали искахте САШтински г@з, е дека е г@зот🤔❗
    Щото Боташ е там, парите се превеждат, сал г@зот го нема, а сега Президентот виновен❗

    15:15 25.11.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 3 Отговор
    АМИ ОСТАВКА БЕ!

    15:15 25.11.2025

  • 24 Иван

    10 2 Отговор
    идиот

    15:15 25.11.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНАТА":

    Нещо бЕгаш по тъча ли, с това ВЪЗРОЖДЕНЦИ❗
    Ботев, Левски, Бенковски какви са били за Османската империя- политици опозиционери ли🤔
    Айде малко по-сериозно, че ти се смеят и врабчетата❗

    15:20 25.11.2025

  • 26 Аре махай се

    11 1 Отговор
    Костадинов е вреден за всички и за гражданите и за държавата. Да се изгони от България

    15:20 25.11.2025

  • 27 ВЕРНО Е !

    4 9 Отговор
    Костадинов казва истината ! Това правителство е пълна трагедия ...... лъже , маже и краде безогледно !
    Сега на фокус е голяма кражба за милиарди , ще дават на концесия тото ! Ще купуват и разпродават лукойл ..... потриват ръце за голямата кльопачка която ще падне ! Ама всичко това го правят ЗА ДОБРОТО НА НАРОДА !

    15:20 25.11.2025

  • 28 ФОРИ

    11 3 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. Радев е руски проект, но за разлика от Костадинов е и агент на КГБ. Не може да не ги притеснява . Радев е умерен и ще им обере умерения електорат , който не харесва вандализма на Възраждане. На терена на руските партии стават четири; Възраждане , Величие , Меч и Радев. а електората има е един и същ. Трябва да го делкат!

    Коментиран от #41

    15:20 25.11.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНАТА":

    Истината е , че Капитан Петко се качи на покрива на къщата си с черно знаме и надпис:
    ТЕ ПОГРЕБАХА БЪЛГАРИЯ❗

    15:22 25.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНАТА":

    Истината е , че Иванчо хаджипенчович се подписва под ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ с ръката с която се подписва под
    СМЪРТНАТА ПРИСЪДА НА АПОСТОЛА❗

    15:24 25.11.2025

  • 31 Русофилски боклук

    11 3 Отговор
    Русофилите ще продължат с опитите си да смачкат България и българите, така че да не можем да приемем еврото... какво ще измислят, каква гадост ще е този път, предателски изчадия... До последно ще правят опити, все пак за това са им платили от руското посолство.

    Какво се случи с българските офицери, заклели се в българското знаме и Конституция, да защитават род и родина, които ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство, срещу заплащане, разбира се? Никаква информация???? Искам всеки ден да чета за тях как преминава денят им в затвора....

    До кога няма да имаме актуални закони срещу изменниците, тези, които нарушават клетвата, която са дали?
    В затвора, моля ви се, иначе ще има предатели под път и над път, това са русофилите и ако Русия нападне България, ще преминат в редиците на руската армия, в това няма съмнение.

    15:24 25.11.2025

  • 32 Емигрант

    3 4 Отговор
    Личи си, че си военен, можеше да не пишеш какъв чин имаш, пълен неграмотник и комбинациите от цифри над 9 не познаваш, застани сега МИРНО и слушай - 60 милиона е 60 пъти повече от 1 милион неграмотнико ! Ти освен "строй се" и "мирно" разпознаваш ли други думи с които да образуваш изречения ? Полицаи и военни още от времето на комунистите се водите проссти !

    15:24 25.11.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНАТА":

    Айде напиши , че пак лъжа ‼️

    15:24 25.11.2025

  • 34 Емигрант до 2-майора

    4 3 Отговор
    Личи си, че си военен, можеше да не пишеш какъв чин имаш, пълен неграмотник и комбинациите от цифри над 9 не познаваш, застани сега МИРНО и слушай - 60 милиона е 60 пъти повече от 1 милион неграмотнико ! Ти освен "строй се" и "мирно" разпознаваш ли други думи с които да образуваш изречения ? Полицаи и военни още от времето на комунистите се водите проссти !

    15:26 25.11.2025

  • 35 "Истината"

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "ИСТИНАТА":

    То в болните глави на такива като теб, Русия ви обявява "студена война" денонощно. А реалността е, че е обявила за вражеско българското ПРАВИТЕЛСТВО - в което никой нормален човек не би видял нищо лошо, освен ако не е cвuнски/лuлав трoл, разбира се.

    Коментиран от #39

    15:26 25.11.2025

  • 36 Боклуците на Боклука

    12 2 Отговор
    Палячо, ти също си толкова вреден и крадлив както другите 👊🤜🚽

    15:27 25.11.2025

  • 37 До неграмотниците

    7 1 Отговор
    Как 1 милион ще е нищо неграмотници. Личи сте колко сте безкрупулни и нагло. 1 или 25 или 50, каква разлика? Има хора ограбвани, които с десетилетия не могат да си осигурят жилище, благодарение на своите грабители, които имат сгради във жилища.

    15:31 25.11.2025

  • 38 Майна

    4 8 Отговор
    Моите хора - Възраждане!
    Българите!

    15:34 25.11.2025

  • 39 Истината е

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от ""Истината"":

    Че Русия е враг на всеки български патриот. Защо не погледнете в историята колко земи е отцепила Русия от българските, колко българи е избивала при всеки свой поход да се добере до балканите? Никога Русия! Но в България проблемите са други, грабителите на България! Тези които грабят и живеят на гърба на другите.

    15:34 25.11.2025

  • 40 Емигрант

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "ИСТИНАТА":

    А къде е ИЛИТЕРАТЪТ Пеевски бе, той под прикритие ли е ? Изброил си четирима вредители, но най-големият който е със забрана да посещава две от най-демократичните и цивилизовани държави, две водещи икономики в света не си му изписал името, каква истина си ти, я по-добре си сложи ник - ятакът на ИЛИТЕРАТЪТ Пеевски ! Истина бил мишокът ?

    15:35 25.11.2025

  • 41 ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "ФОРИ":

    Та значи делкането да си остане както е! Кой какво делка и със кого не ме интересува. Делкане винаги има и ще има ама тия и трохите взеха да си си ги дояждат!

    15:37 25.11.2025

  • 42 Синя София

    2 4 Отговор
    Българите са преживели турски поробители,руски окупатори,ще преживеят и тиквата и прасето,така,че кураж народе

    Коментиран от #44

    15:42 25.11.2025

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНАТА":

    ИСТИНОооооо,
    Цветан Цветанов: „Ботевата чета се е сражавала срещу..... турските представители в България“!🤔
    Нали знаеш какво е написал Ботев за такива , като него и тебе:
    "А Вий, Вий сте И....И❗
    /ИИ не е изкуствен интелект/

    15:48 25.11.2025

  • 44 С кураж нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Синя София":

    не се постига освен ново робство бе ! 500 години кураж са събирали българите и куражлийски са мишкували 5 века ! Мишкииииии, каза В.Ангелов и зачака с пълен тиган поредните пълзящи същества да им ливне щом един тиган върху празните тикви !

    15:49 25.11.2025

  • 45 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 3 Отговор
    Никой няма да допусне продажните копейки до български протести.

    Коментиран от #47

    15:51 25.11.2025

  • 46 Възpожденец 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Късопейкин по добре да не идва на протеста.
    Първо е патерица на ГЕРБ, второ с неговите 50 лyмneна, които събира по протести, няма да има някакво значение за многолюдността н протеста.

    15:56 25.11.2025

  • 48 Горски

    3 3 Отговор
    Половината сигурно ще отива в Украйна, другата половина в чекмеджетата на двете прасета. Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    16:05 25.11.2025

  • 49 гладна копейка

    2 2 Отговор
    борш сънува

    16:08 25.11.2025

  • 50 Емигрант

    3 2 Отговор
    До 45 - Много сте пррости в България останалите да мишкувате ! Вместо да се обедините и да не се разделяте по партии като футболни фенове вие тук се надпреварвате да се делите и от прростотия не се досещате, че сте в услуга на мутри, измамници, мафиоти и всякакъв вид политически крадци ! РОБИ сте първо на прростотията си и след това на ГЛАВАТАРИТЕ на шайките, заслужавате си цялата тази мизерия, дори ви е малко това !

    16:15 25.11.2025

