Костадин Костадинов пред ФАКТИ: Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички (ВИДЕО)

Протестните действия, започнали още в началото на годината, обиколиха цяла България и не стихват. Румен Радев се очаква да направи партия, но това не ни пречи на „Възраждане“. На всеки 4 години се появява месия, вече го виждате това. Това каза пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Костадин Костадинов, лидер на партия „Възраждане“.
„Държавата задлъжнява с около 52 млн. лева на ден днес, а от догодина — с 60 млн. лв. на ден. Така общият дълг за две години може да достигне 40 млрд. лв. В края на следващата година общата задлъжнялост — държавна и частна — може да нарасне от 60 млрд. до 100 млрд. лева. Правителството е еднакво вредно за всички и бърка в джоба на всички. Всеки българин, който не иска да бъде ограбен, трябва да излезе на протеста. В противен случай тези водещи партии ще пометат нашето бъдеще“, заяви още Костадинов.
„Още през февруари, когато страната ни влезе насила в еврозоната, ние организирахме едни от най-масовите протести. В София тогава участваха над 50 000 души. Ние сме потвърдили участие и в утрешния протест, защото се промени и дневният ред на заседанието на бюджетната комисия в парламента“, допълни гостът.
1 Колю-маркуча
Коментиран от #8
14:52 25.11.2025
2 Майора
Коментиран от #6, #20, #22
14:52 25.11.2025
3 Костадине,
14:54 25.11.2025
4 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ
АЗ И НА ДВАТА ДЖЕБА
СА ИМ ИЗРЯЗЪЛ ДЪНОТО....
14:56 25.11.2025
5 Нещастник!
14:57 25.11.2025
6 мда
До коментар #2 от "Майора":Вместо да ти влязат чекмеджето!
14:59 25.11.2025
7 Тончо 88
Руска опорка! Само обърква
Нашите объркани българи!
Коментиран от #16
14:59 25.11.2025
8 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Колю-маркуча":Костадинов и шайката му са вредни за всички! Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката,
ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, ако бяха живи,
щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
Коментиран от #14, #35, #40
15:00 25.11.2025
9 си дзън
15:02 25.11.2025
10 Сила
15:04 25.11.2025
11 никола газдов
15:04 25.11.2025
12 Един
Коментиран от #13
15:05 25.11.2025
13 хе хе
До коментар #12 от "Един":За патерици на Боко не гласувам! Иначе, да, трябва да се гласува масово!
15:08 25.11.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #8 от "ИСТИНАТА":ИСТИНАТА е , че всички изброени от теб са ГЕРОИ, но също са попадали под ударите на указания закон❗
Айде сега напиши дали Копейкин е патриот или изброените са предстели ‼️
Коментиран от #21
15:08 25.11.2025
15 Анджо
15:10 25.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #7 от "Тончо 88":Ами да поканят САШтинския посланик❗
А, ама то вече година НЯМА такъв❗
15:10 25.11.2025
17 Голия
15:11 25.11.2025
18 Защо
15:13 25.11.2025
19 оня с коня
15:13 25.11.2025
20 Мдаа
До коментар #2 от "Майора":1 милион на ден е нищо в сравнение с 50 милиона на ден заради крадливото управление на ГЕРБ -НН и патериците им ИТН и БСП. Отделно Радев не е подписвал НИЩО.
15:13 25.11.2025
21 ИСТИНАТА
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Истината е, че лъжеш! Никой от българските възрожденци не е попадал под такъв закон. А Левски ни е завещал националният идеал ДА БЪДЕМ РАВНИ НА ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ, а не на варварска Русия!
Коментиран от #25, #29, #30, #33, #43
15:15 25.11.2025
22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Майора":Майор с две звездички ли е 🤔
Първо- Буци ни урЕди с пЕЕсе мЕлЕона дневно заем❗
Второ нали искахте САШтински г@з, е дека е г@зот🤔❗
Щото Боташ е там, парите се превеждат, сал г@зот го нема, а сега Президентот виновен❗
15:15 25.11.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:15 25.11.2025
24 Иван
15:15 25.11.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "ИСТИНАТА":Нещо бЕгаш по тъча ли, с това ВЪЗРОЖДЕНЦИ❗
Ботев, Левски, Бенковски какви са били за Османската империя- политици опозиционери ли🤔
Айде малко по-сериозно, че ти се смеят и врабчетата❗
15:20 25.11.2025
26 Аре махай се
15:20 25.11.2025
27 ВЕРНО Е !
Сега на фокус е голяма кражба за милиарди , ще дават на концесия тото ! Ще купуват и разпродават лукойл ..... потриват ръце за голямата кльопачка която ще падне ! Ама всичко това го правят ЗА ДОБРОТО НА НАРОДА !
15:20 25.11.2025
28 ФОРИ
Коментиран от #41
15:20 25.11.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "ИСТИНАТА":Истината е , че Капитан Петко се качи на покрива на къщата си с черно знаме и надпис:
ТЕ ПОГРЕБАХА БЪЛГАРИЯ❗
15:22 25.11.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "ИСТИНАТА":Истината е , че Иванчо хаджипенчович се подписва под ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ с ръката с която се подписва под
СМЪРТНАТА ПРИСЪДА НА АПОСТОЛА❗
15:24 25.11.2025
31 Русофилски боклук
Какво се случи с българските офицери, заклели се в българското знаме и Конституция, да защитават род и родина, които ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство, срещу заплащане, разбира се? Никаква информация???? Искам всеки ден да чета за тях как преминава денят им в затвора....
До кога няма да имаме актуални закони срещу изменниците, тези, които нарушават клетвата, която са дали?
В затвора, моля ви се, иначе ще има предатели под път и над път, това са русофилите и ако Русия нападне България, ще преминат в редиците на руската армия, в това няма съмнение.
15:24 25.11.2025
32 Емигрант
15:24 25.11.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "ИСТИНАТА":Айде напиши , че пак лъжа ‼️
15:24 25.11.2025
34 Емигрант до 2-майора
15:26 25.11.2025
35 "Истината"
До коментар #8 от "ИСТИНАТА":То в болните глави на такива като теб, Русия ви обявява "студена война" денонощно. А реалността е, че е обявила за вражеско българското ПРАВИТЕЛСТВО - в което никой нормален човек не би видял нищо лошо, освен ако не е cвuнски/лuлав трoл, разбира се.
Коментиран от #39
15:26 25.11.2025
36 Боклуците на Боклука
15:27 25.11.2025
37 До неграмотниците
15:31 25.11.2025
38 Майна
Българите!
15:34 25.11.2025
39 Истината е
До коментар #35 от ""Истината"":Че Русия е враг на всеки български патриот. Защо не погледнете в историята колко земи е отцепила Русия от българските, колко българи е избивала при всеки свой поход да се добере до балканите? Никога Русия! Но в България проблемите са други, грабителите на България! Тези които грабят и живеят на гърба на другите.
15:34 25.11.2025
40 Емигрант
До коментар #8 от "ИСТИНАТА":А къде е ИЛИТЕРАТЪТ Пеевски бе, той под прикритие ли е ? Изброил си четирима вредители, но най-големият който е със забрана да посещава две от най-демократичните и цивилизовани държави, две водещи икономики в света не си му изписал името, каква истина си ти, я по-добре си сложи ник - ятакът на ИЛИТЕРАТЪТ Пеевски ! Истина бил мишокът ?
15:35 25.11.2025
41 ти да видиш
До коментар #28 от "ФОРИ":Та значи делкането да си остане както е! Кой какво делка и със кого не ме интересува. Делкане винаги има и ще има ама тия и трохите взеха да си си ги дояждат!
15:37 25.11.2025
42 Синя София
Коментиран от #44
15:42 25.11.2025
43 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #21 от "ИСТИНАТА":ИСТИНОооооо,
Цветан Цветанов: „Ботевата чета се е сражавала срещу..... турските представители в България“!🤔
Нали знаеш какво е написал Ботев за такива , като него и тебе:
"А Вий, Вий сте И....И❗
/ИИ не е изкуствен интелект/
15:48 25.11.2025
44 С кураж нищо
До коментар #42 от "Синя София":не се постига освен ново робство бе ! 500 години кураж са събирали българите и куражлийски са мишкували 5 века ! Мишкииииии, каза В.Ангелов и зачака с пълен тиган поредните пълзящи същества да им ливне щом един тиган върху празните тикви !
15:49 25.11.2025
45 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Коментиран от #47
15:51 25.11.2025
46 Възpожденец 🇧🇬
Първо е патерица на ГЕРБ, второ с неговите 50 лyмneна, които събира по протести, няма да има някакво значение за многолюдността н протеста.
15:56 25.11.2025
48 Горски
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.
16:05 25.11.2025
49 гладна копейка
16:08 25.11.2025
50 Емигрант
16:15 25.11.2025