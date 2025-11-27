Настимир Ананиев пред ФАКТИ: Когато му бръкнеш в джоба, тогава човек казва: „Стига толкова“ (ВИДЕО)

Това, което вчера се случи, ми даде едно усещане за 2020-а, защото имаше една широка палитра от всякакво политическо присъствие на протеста. Сега видяхме хора, които протестираха – от „сините“ и „зелените“ зони, заради вдигането на цените, до малкия бизнес, който е ударен директно, защото се вдигат и осигуровките, и максималният осигурителен доход. Видяхме и обикновения гражданин, който получава заплата и знае, че ще обеднее. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, лидер на партия „Волт“.

„Почти всички опозиционни сили ги видяхме на протеста – видяхме ПП–ДБ, „Величие“, „Възраждане“, видяхме и хора около Борисов. Може би и самият Борисов е искал да подклади този огън – такова усещане остава в мен, след като виждаме какво се случи после. Може би Борисов сам предизвика целия този шум, който доведе до оттеглянето на бюджета“, добави Ананиев.

„Има един нюанс, който е много важен. „Възраждане“ искат да свалят това правителство заради влизането в еврото, а „Продължаваме промяната – Демократична България“ подкрепя влизането в еврозоната. Ключово е да влезем в еврозоната. Правителството е много вероятно да не изкара своя мандат, да има следващата година все по-големи турбуленции и то да падне. Но нека да бъдем в еврозоната, защото това гарантира абсолютно доходите на всички хора. Хората с ниски доходи най-много се възпротивяват на еврото, а не разбират, че еврото пази точно тях“, сподели още гостът.

„Ако падне сега бордът, левът ще загуби своята стойност. Не може 27 години да има фиксиран курс лев–евро. Нашата икономика не е толкова силна – загубили сме много от това, което сме имали. Няма как нашата валута да е толкова силна, ако нямаме борд. И една от най-големите победи за всеки един български гражданин е фиксираният курс, на който Европа се съгласи да обменим лева в евро. Европа се съгласи да обърнем лева в евро на изгоден за нас курс“, коментира още гостът.

„Това, че се оттегли бюджетът – всеки ще се опита да си препише победа. Това ще издразни част от хората, които излязоха на протеста, защото не подкрепят този бюджет, защото ги удря директно по джоба. Имаше много аполитични хора, които казваха: „Аз ще обеднея следващата година заради този бюджет“. И затова бяха на улицата. Бюджетът е основният закон на държавата, който определя по какъв начин всеки един човек ще живее. Виждаме на избори, че българинът в по-голямата си част е аполитичен – като излизат 30% да гласуват. Но когато му бръкнеш в джоба, тогава всеки човек става нервен, излиза и казва: „Стига толкова“, сподели още Ананиев.“



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



BMW</a>dMoYzu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>