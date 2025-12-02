Новини
Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Партиите може да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април, май (ВИДЕО)

2 Декември, 2025 14:31 1 171 25

Полицейската професия носи своите рискове, но в случая организацията трябваше да бъде малко по-добра, казва юристът

Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Партиите може да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април, май (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Може би е най-добре партиите да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април или май. Да дойде април. Тогава вече ще сме свикнали достатъчно с еврото. Иначе може би сме свикнали с пари да обясняваме всичко. Визирам това, което се коментира след протестите, че някой е раздавал пари в уличките около протеста. Когато някой се опитва да спекулира с темата, е хубаво да си зададе въпроса: кого ползват ексцесиите, предизвикани по време на протест? Защото целият протест снощи премина съвсем нормално. Гледахме едни млади, интелигентни деца, в които не се вижда и грам агресия. Изведнъж, към 22:00, се появяват юнаци, които носят със себе си лексиката на стадиона и съответно и поведението. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.

„Нека не забравяме, че протести срещу Пеевски имаше преди 12 години. И днес изведнъж се появява и казва, че е „ново начало“. Пеевски през 2001 беше лидер на царския комсомол, тогава го бяха уредили в борда на директорите на корабостроителницата и започна една негова бляскава кариера в политиката и бизнеса. И всичко това са поводи за огромни успехи, че и всичките „за хората“, добави гостът.

„Много неща се повтарят от предишни години. Като че ли няма абсолютно никаква изненада в целия сюжет, който видяхме. Що се отнася до това, че някой бил „роден хулиган“, може би генерал Василев е почитател на Ломброзо, който говори как едва ли не по лицето може да се познае престъпник. Аз не съм много склонен да разсъждавам по този начин, но в крайна сметка някои хора са възпитавани така, че имат нужда да си разходят енергията по някакъв начин, включително и чрез агресия“, коментира още адвокат Йорданов.

„В много държави при подобни протести се случват такива неща. Полицейската професия носи своите рискове, но в случая организацията трябваше да бъде малко по-добра. На първо място – когато видят някой, който е маскиран и лицето му не се вижда, директно трябва да го задържат и да си го карат в районното“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Последния Софиянец

    16 9 Отговор
    Важното е какво иска Суверена.А той вчера искаше оставка и затвор за Бойко Борисов и Шиши.

    Коментиран от #3, #7, #13

    14:36 02.12.2025

  • 2 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Цялата работа е,че Жълтопаветната измет е извън управлението и паричните потоци към партийната каса и джобовете на висшите функционери на ППДБ пресъхнаха.Добре се пълнеха при техните правителства на Петков и Денков ,но сега им удариха балтията и тръгнаха да свалят противника по Сръбски сценарий.
    Борба за кокала.Сега прасетата ще им подадат някой кокал и жълтопаветниците ще мирясат.А народа?Кучета го яли както винаги.

    Коментиран от #6

    14:37 02.12.2025

  • 3 Прав си!

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но, докато двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски не бъдат вкарани зад решетките, всичко в България ще е по старому.

    Коментиран от #11

    14:38 02.12.2025

  • 4 Щом няма бюджет в евро

    9 3 Отговор
    това дефакто значи че еврозоната е незаконна. Със старият бюджет разплащането в левове е задължително. При оттегляне на бюджета
    и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. И естествено че има време за референдум ...

    14:38 02.12.2025

  • 5 Ура,,Ура

    9 1 Отговор
    Преди новите избори трябва да се преправи избирателния закон и начина на преброяването.

    14:39 02.12.2025

  • 6 Виж сега,

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Народа в цяла България иска да види Борисов и Пеевски в затвора.

    Коментиран от #12

    14:39 02.12.2025

  • 7 Е да ама

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тоя мъпет от снимката изкара, че на протестите е имало дечица, които не знаят какво искат.

    Коментиран от #10

    14:39 02.12.2025

  • 8 честен ционист

    0 9 Отговор
    Няма да има повече избори, също както и в Украйна. Бай Дончо каза на всички американци, че повече няма да се налага да гласуват. Само последно него избират и толкова.

    14:39 02.12.2025

  • 9 Да бе да

    3 3 Отговор
    Да,господине,да задържат,и директно в районното,но после започва един вой до небесата от кокорчовци,мирчовци и петковци

    14:40 02.12.2025

  • 10 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "Е да ама":

    Искаха само по 50 еврака, да се щракнат за социалните мрежи, и безплатни наркотики. Друго не искат. Имаше и такива, които работодателят им ги е изпратил, иначе няма повече пейслип през 2026 год и заминава на борсата.

    14:41 02.12.2025

  • 11 Добър

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Не се безпокой. Дигнали са им мерника и от вънка.

    14:42 02.12.2025

  • 12 Виж после

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Виж сега,":

    Ами аз съм от народа,но не искам това.По-скоро искам раирани шарлатаните.

    Коментиран от #16, #18

    14:42 02.12.2025

  • 13 Феникс

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ние не сме никакъв суверен а роби на плантацията, в колониите е така! Само да спомена че всичко се стикова идеално, евро, след това елекронно евро, идентичност за интернет, шпиониране на чатовете! До 2030 електронни паспорти, , вече приеха еднополовите бракове, остава само кредитният рейтинг! След което ще дойде и, няма да имаш нищо но ще си щастлив, ще наемаме всичко от жилищата,колите до програмите които използваме! Дори храната ще ни е под наем със кредитни точки за послушание и зелен отпечатък!

    14:44 02.12.2025

  • 14 предсрочни избори през април

    5 1 Отговор
    Ама може и мобилизация до април да измислят тези нищожества нали?

    14:44 02.12.2025

  • 15 Зеленски

    3 1 Отговор
    Изпращайте по няколко заплати месечно за.да мога всеки ден да keHзaM в златни тоалетни.

    14:45 02.12.2025

  • 16 Има ни пак

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Виж после":

    Организирай си протест тогава и ги свали. Ако можеш. Ама само плямпаш залудо.

    14:46 02.12.2025

  • 17 Ако в бюджета от 2025

    3 0 Отговор
    Който ще удължават я няма думичката евро, значи няма евро при бюджетни разплащания за 2026 година и няма еврозона от януари. Нали е ясно това?

    14:46 02.12.2025

  • 18 Познах те

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Виж после":

    Ти си депутат и си фен на двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    14:47 02.12.2025

  • 19 След Покровск и Купянск и

    4 1 Отговор
    Волчанск изгубил всякакво стратегическо значение, но важното е Контранаступа да върви и Зеленски да ака в златни цукала.

    14:48 02.12.2025

  • 20 пресолена

    2 0 Отговор
    що избори през май? нали сте против еврото? сега е момента. бъди с радев заедно. вие сте заедно. вижда се от промяната на исканията на тн промяна.

    14:50 02.12.2025

  • 21 дядото

    1 2 Отговор
    добро мислене.на улицата в българия е непозната по размер енергия и то основно на младите хора,отказващи да живеят както до сега и водени от днешните елите,а нашия говори за споразумения между партиите.пфу,нищо не научихте и нищо не забравихте

    14:54 02.12.2025

  • 22 Аааййде

    0 2 Отговор
    Стига вече с тия избори бе, оляхте се, това правителство се справя достатъчно добре !

    15:04 02.12.2025

  • 23 Някой

    1 1 Отговор
    "Може би е най-добре партиите да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април или май"

    И задължителен ремонт на сегашното правителството Теменужка и Даниел Митов вън и от правителство и от парламент. Симеон Дянков да го назначат за мин-фин, Трайчо Трайков на енергетиката, това са бивши гербаджии, Борисов да ги претлътне.

    Всички други партиите без Пеевски и Костадинов да седнат да направят що годе читав бюджет с малък дефицит и да добутат държавата до май месец 2026. И да се подготви нова Конституция с парламент от 140 депутати със всенародно обсъждане, а не подмолно като Конституцията на некадърника бесепаро-гербаджия Данаил Кирилов.

    15:07 02.12.2025

  • 24 Някой

    1 0 Отговор
    Добре ще и Бойко Борисов веднага да се оттегли от политиката, да го назначат на някоя синекурна длъжност в Пожарната където да добутат няколко години до пенсия.

    15:11 02.12.2025

  • 25 глоги

    0 0 Отговор
    Партиите може да стигнат ДО едно споразумение за предсрочни избори ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ април ИЛИ май.

    15:50 02.12.2025

