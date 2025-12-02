Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Партиите може да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април, май (ВИДЕО)

Може би е най-добре партиите да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април или май. Да дойде април. Тогава вече ще сме свикнали достатъчно с еврото. Иначе може би сме свикнали с пари да обясняваме всичко. Визирам това, което се коментира след протестите, че някой е раздавал пари в уличките около протеста. Когато някой се опитва да спекулира с темата, е хубаво да си зададе въпроса: кого ползват ексцесиите, предизвикани по време на протест? Защото целият протест снощи премина съвсем нормално. Гледахме едни млади, интелигентни деца, в които не се вижда и грам агресия. Изведнъж, към 22:00, се появяват юнаци, които носят със себе си лексиката на стадиона и съответно и поведението. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.
„Нека не забравяме, че протести срещу Пеевски имаше преди 12 години. И днес изведнъж се появява и казва, че е „ново начало“. Пеевски през 2001 беше лидер на царския комсомол, тогава го бяха уредили в борда на директорите на корабостроителницата и започна една негова бляскава кариера в политиката и бизнеса. И всичко това са поводи за огромни успехи, че и всичките „за хората“, добави гостът.
„Много неща се повтарят от предишни години. Като че ли няма абсолютно никаква изненада в целия сюжет, който видяхме. Що се отнася до това, че някой бил „роден хулиган“, може би генерал Василев е почитател на Ломброзо, който говори как едва ли не по лицето може да се познае престъпник. Аз не съм много склонен да разсъждавам по този начин, но в крайна сметка някои хора са възпитавани така, че имат нужда да си разходят енергията по някакъв начин, включително и чрез агресия“, коментира още адвокат Йорданов.
„В много държави при подобни протести се случват такива неща. Полицейската професия носи своите рискове, но в случая организацията трябваше да бъде малко по-добра. На първо място – когато видят някой, който е маскиран и лицето му не се вижда, директно трябва да го задържат и да си го карат в районното“, сподели още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #13
14:36 02.12.2025
2 Сатана Z
Борба за кокала.Сега прасетата ще им подадат някой кокал и жълтопаветниците ще мирясат.А народа?Кучета го яли както винаги.
Коментиран от #6
14:37 02.12.2025
3 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но, докато двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски не бъдат вкарани зад решетките, всичко в България ще е по старому.
Коментиран от #11
14:38 02.12.2025
4 Щом няма бюджет в евро
и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. И естествено че има време за референдум ...
14:38 02.12.2025
5 Ура,,Ура
14:39 02.12.2025
6 Виж сега,
До коментар #2 от "Сатана Z":Народа в цяла България иска да види Борисов и Пеевски в затвора.
Коментиран от #12
14:39 02.12.2025
7 Е да ама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":тоя мъпет от снимката изкара, че на протестите е имало дечица, които не знаят какво искат.
Коментиран от #10
14:39 02.12.2025
8 честен ционист
14:39 02.12.2025
9 Да бе да
14:40 02.12.2025
10 честен ционист
До коментар #7 от "Е да ама":Искаха само по 50 еврака, да се щракнат за социалните мрежи, и безплатни наркотики. Друго не искат. Имаше и такива, които работодателят им ги е изпратил, иначе няма повече пейслип през 2026 год и заминава на борсата.
14:41 02.12.2025
11 Добър
До коментар #3 от "Прав си!":Не се безпокой. Дигнали са им мерника и от вънка.
14:42 02.12.2025
12 Виж после
До коментар #6 от "Виж сега,":Ами аз съм от народа,но не искам това.По-скоро искам раирани шарлатаните.
Коментиран от #16, #18
14:42 02.12.2025
13 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ние не сме никакъв суверен а роби на плантацията, в колониите е така! Само да спомена че всичко се стикова идеално, евро, след това елекронно евро, идентичност за интернет, шпиониране на чатовете! До 2030 електронни паспорти, , вече приеха еднополовите бракове, остава само кредитният рейтинг! След което ще дойде и, няма да имаш нищо но ще си щастлив, ще наемаме всичко от жилищата,колите до програмите които използваме! Дори храната ще ни е под наем със кредитни точки за послушание и зелен отпечатък!
14:44 02.12.2025
14 предсрочни избори през април
14:44 02.12.2025
15 Зеленски
14:45 02.12.2025
16 Има ни пак
До коментар #12 от "Виж после":Организирай си протест тогава и ги свали. Ако можеш. Ама само плямпаш залудо.
14:46 02.12.2025
17 Ако в бюджета от 2025
14:46 02.12.2025
18 Познах те
До коментар #12 от "Виж после":Ти си депутат и си фен на двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.
14:47 02.12.2025
19 След Покровск и Купянск и
14:48 02.12.2025
20 пресолена
14:50 02.12.2025
21 дядото
14:54 02.12.2025
22 Аааййде
15:04 02.12.2025
23 Някой
И задължителен ремонт на сегашното правителството Теменужка и Даниел Митов вън и от правителство и от парламент. Симеон Дянков да го назначат за мин-фин, Трайчо Трайков на енергетиката, това са бивши гербаджии, Борисов да ги претлътне.
Всички други партиите без Пеевски и Костадинов да седнат да направят що годе читав бюджет с малък дефицит и да добутат държавата до май месец 2026. И да се подготви нова Конституция с парламент от 140 депутати със всенародно обсъждане, а не подмолно като Конституцията на некадърника бесепаро-гербаджия Данаил Кирилов.
15:07 02.12.2025
24 Някой
15:11 02.12.2025
25 глоги
15:50 02.12.2025