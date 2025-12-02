Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Партиите може да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април, май (ВИДЕО)

Може би е най-добре партиите да стигнат едно споразумение за предсрочни избори април или май. Да дойде април. Тогава вече ще сме свикнали достатъчно с еврото. Иначе може би сме свикнали с пари да обясняваме всичко. Визирам това, което се коментира след протестите, че някой е раздавал пари в уличките около протеста. Когато някой се опитва да спекулира с темата, е хубаво да си зададе въпроса: кого ползват ексцесиите, предизвикани по време на протест? Защото целият протест снощи премина съвсем нормално. Гледахме едни млади, интелигентни деца, в които не се вижда и грам агресия. Изведнъж, към 22:00, се появяват юнаци, които носят със себе си лексиката на стадиона и съответно и поведението. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.

„Нека не забравяме, че протести срещу Пеевски имаше преди 12 години. И днес изведнъж се появява и казва, че е „ново начало“. Пеевски през 2001 беше лидер на царския комсомол, тогава го бяха уредили в борда на директорите на корабостроителницата и започна една негова бляскава кариера в политиката и бизнеса. И всичко това са поводи за огромни успехи, че и всичките „за хората“, добави гостът.

„Много неща се повтарят от предишни години. Като че ли няма абсолютно никаква изненада в целия сюжет, който видяхме. Що се отнася до това, че някой бил „роден хулиган“, може би генерал Василев е почитател на Ломброзо, който говори как едва ли не по лицето може да се познае престъпник. Аз не съм много склонен да разсъждавам по този начин, но в крайна сметка някои хора са възпитавани така, че имат нужда да си разходят енергията по някакъв начин, включително и чрез агресия“, коментира още адвокат Йорданов.

„В много държави при подобни протести се случват такива неща. Полицейската професия носи своите рискове, но в случая организацията трябваше да бъде малко по-добра. На първо място – когато видят някой, който е маскиран и лицето му не се вижда, директно трябва да го задържат и да си го карат в районното“, сподели още гостът.



